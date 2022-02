Cosa vedere su Sky: Le novità di marzo 2022

S ky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono a inizio anno. Ma cosa vedere su Sky a marzo 2022? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a marzo 2022 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie Sky di marzo 2022

Già prima delle piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende dunque che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a marzo tra le serie tv è presto detto.

La serie evento del mese è sicuramente The Gilded Age, la nuova produzione firmata da Julian Fellowes, a cui abbiamo già dedicato un lungo speciale. Di diritto, tra i must di cosa vedere su Sky a marzo 2022, dal momento che in America è stata rinnovata per una seconda stagione. Ma, se amate le serie italiane, vi aspetta Il Re con Luca Zingaretti.

Questa è la lista che The Wom vi consiglia di segnarvi.

IPPOCRATE – SPECIALIZZANDI IN CORSIA (Stagione 2) - Dal 1 marzo

Seconda stagione del medical drama francese creato da Thomas Lilti, che racconta le avventure di tre giovani specializzandi all’interno dell’ospedale Poincaré di Parigi.

Mentre il pronto soccorso è allagato per un’ondata di maltempo, Alyson e Hugo cercano di gestire il sovraffollato reparto di Medicina Interna, sotto la guida autoritaria del nuovo primario Olivier Brun. Anche Chloé vuole tornare al lavoro per prendersi cura dei suoi pazienti, ma per farlo dovrà prima prendersi cura di se stessa.

lE INDAGINI DI ROY GRACE (nOVITà) - dAL 6 MARZO

Arriva su Sky Investigation l’adattamento seriale dei best seller di Peter James: un crime britannico sviluppato sulle indagini del celebre detective Roy Grace, interpretato da John Simm (Life on Mars, Collateral). Siamo a Brighton: Roy è in crisi per la scomparsa della moglie Sandy, ma decide di reagire spalleggiando il collega Glenn Branson (Richie Campbell di Liar) nella risoluzione di un misterioso caso.

Billions (Stagione 6) - Dal 9 marzo

Torna, con la sesta stagione, il financial drama con Paul Giamatti e Damien Lewis che indaga scena e retroscena dell’alta finanza americana. La serie, targata Showtime e distribuita in Italia su Sky Atlantic, vede fronteggiarsi le due facce del sistema: l’imprenditore miliardario "Axe" Axelrod (Damian Lewis) e il procuratore federale Chuck Rhoades (Paul Giamatti), determinato a portare a galla il marcio della finanza. Quando l’attività di Axe viene rilevata da Mike Prince (Corey Stoll), convinto di cambiare le regole del gioco, Rhoades si dimostra altrettanto determinato nell’impedirglielo.

L'Opéra (Novità) - Dal 12 marzo

Sul palco dell’Opéra di Parigi, la prima ballerina Zoe rischia di perdere il posto in favore di Flora, giovane ballerina da poco unitasi alla compagnia ma determinata a farsi strada. Il destino del corpo di ballo è ora nelle mani di Sébastien, neo-direttore ambizioso e ansioso di rinnovare l’Opéra illuminandola di una luce nuova. L’attrice protagonista della serie, Ariane Labed, è stata premiata come miglior attrice al SeriesMania 2021.

Il Re (Novità) - Dal 18 marzo

Il primo prison drama targato Sky Original, con Luca Zingaretti. La serie, in otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (1992, 1993, 1994, Non Uccidere), vede l’amatissimo attore romano protagonista nei panni del controverso direttore di un carcere di frontiera, sovrano assoluto di una struttura - il San Michele - in cui nessuna delle leggi dello Stato ha valore, perché il bene e il male dipendono unicamente dal suo giudizio. Fino a quando le indagini di un pubblico ministero (interpretato da Anna Bonaiuto) non intralciano il suo operato. Il Re è prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco.

THE GILDED AGE (Novità) - Dal 21 marzo

Dopo Downton Abbey e Belgravia arriva il nuovo period drama firmato Julian Fellowes, che dopo l’Inghilterra ha scelto gli Stati Uniti di fine ‘800-inizio ‘900 come ambientazione del suo dramma in costume con Cynthia Nixon (Sex and the City, And Just Like That), Christine Baranski (Mamma Mia!, The Good Wife), Taissa Farmiga (American Horror Story) e, al primo ruolo importante, Louisa Jacobson, quarta figlia di Meryl Streep.

LEGGI ANCHE: THE GILDED AGE, LA NUOVA SERIE SKY

aVVOCATI DI FAMIGLIA (sTAGIONE 2) - dAL 27 MARZO

Torna la legal dramedy canadese incentrata sulle avventure del giovane avvocato Abigail Bianchi (Jewel Staite), costretta a lavorare nello studio del tanto detestato padre. Questa seconda stagione è un’immersione completa nel distorto mondo di Abigail e della sua disfunzionale famiglia.

PECHINO EXPRESS

Il viaggio della prima stagione di “Pechino Express” targata Sky, con la guida di Costantino della Gherardesca, sta per iniziare. Dal 10 marzo, ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW, parte l’avventura più affascinante della televisione italiana, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, con 10 coppie pronte a esplorare territori fantastici e a conoscere culture straordinarie ma lontane dalle proprie: l’itinerario di quest’anno si svilupperà – in dieci puntate – lungo la “Rotta dei Sultani”, tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, fino alla finale che avrà luogo nella futuristica Dubai.

Ecco le dieci coppie che compongono il cast: Alex Schwazer e Bruno Fabbri sono “Gli Atletici”, Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”, Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Anna Ciati e Giulia Paglianiti “Le TikToker”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”.

La novità di questa stagione – al via da giovedì 10 marzo alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – è che le coppie non si muoveranno solo in autostop, ma attraverseranno il deserto in dromedario, saliranno su treni, trattori, barche e dovranno affrontare duri percorsi a piedi.

Tutti i film di Sky a marzo 2022

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è cosa vedere su Sky a marzo. Se amate le emozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita, come nel caso di Un anno con Godot e Police, ottime produzioni francesi.

Prendete appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky a marzo 2022.

I film dall'01 al 15 marzo

THE CONJURING: PER ORDINE DEL DIAVOLO - 01 marzo

- 01 marzo I MET A GIRL - LA RAGAZZA DEI SOGNI - 02 marzo

- 02 marzo UN ANNO CON GODOT - 03 marzo

- 03 marzo POLICE - 04 marzo

- 04 marzo HARVIE E IL MUSEO MAGICO - 05 marzo

- 05 marzo VA BENE COSÌ - 06 marzo

- 06 marzo OMICIDIO A LOS ANGELES - 07 marzo

- 07 marzo THE MURDER OF NICOLE BROWN SIMPSON - 08 marzo

- 08 marzo QUELLO CHE NON SO DI TE - 09 marzo

- 09 marzo PROMISES - 11 marzo

- 11 marzo SAVVA - 12 marzo

- 12 marzo FREAKS OUT - 14 marzo

I film dal 16 al 31 marzo

LA CASA IN FONDO AL LAGO - 16 marzo

- 16 marzo AN AMERICAN PICKLE - 17 marzo

- 17 marzo QUATTRO BUONE GIORNATE - 19 marzo

- 19 marzo SUPERINTELLIGENCE - 20 marzo

- 20 marzo 3/19 - 22 marzo

- 22 marzo THE GREAT WAR - 23 marzo

- 23 marzo THE RISING HAWK - L'ASCESA DEL FALCO - 25 marzo

- 25 marzo UNA DONNA PROMETTENTE - 26 marzo

- 26 marzo SONGBIRD - 27 marzo

- 27 marzo PER TUTTA LA VITA - 28 marzo

- 28 marzo MADRES PARALELAS - 30 marzo

- 30 marzo OLD - 31 marzo