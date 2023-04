Cosa vedere su Sky: Le novità di maggio 2023

Sky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono. Ma cosa vedere su Sky a maggio 2023? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a maggio 2023 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie tv di Sky a maggio 2023

Già prima delle altre piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a maggio 2023 tra le serie tv è presto detto.

A casa tutti bene (Stagione 2) – dal 5 maggio

Sempre più intrighi, più segreti, più incomprensioni, sentimenti ancora più forti e sviluppi inaspettati attendono tutti i membri della grande famiglia al centro della serie Original firmata da Gabriele Muccino, anche supervisore artistico della seconda stagione della serie reboot del suo omonimo film campione di incassi. Vinto il Nastro d’Argento 2022 come miglior serie dell’anno con la prima stagione, la serie torna con otto nuovi episodi prodotti da Sky Studios e da Andrea e Raffaella Leone per Lotus Production - società di Leone Film Group e scritti da Gabriele Muccino, Barbara Petronio (head writer e produttrice creativa), Camilla Buizza, Gabriele Galli e Andrea Nobile.

Un grande cast corale interpreta i membri della numerosa famiglia, nei suoi due rami, al centro della storia. Laura Morante guida il cast nel ruolo di Alba Ristuccia, a seguito della morte del marito diventata proprietaria del ristorante San Pietro, a Roma, e madre di Carlo, Sara e Paolo Ristuccia, interpretati rispettivamente da Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati. Euridice Axen è Elettra, ex moglie di Carlo, mentre Sveva Mariani interpreta Luna, la figlia della coppia. Nei panni di Ginevra, attuale compagna di Carlo, Laura Adriani. Antonio Folletto è invece il compagno di Sara, Diego.

Quindi i Mariani, che per volontà del capofamiglia Pietro Ristuccia hanno ereditato una quota importante del ristorante di famiglia: Paola Sotgiu è Maria Mariani, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, interpretati rispettivamente da Valerio Aprea e Alessio Moneta. Emma Marrone interpreta la compagna di Riccardo, Luana, mentre Milena Mancini è Beatrice, la compagna di Sandro.

Mr Selfridge – Il negozio dei sogni (Stagione 3) – dal 10 maggio

Siamo nel 1919, la Prima guerra mondiale è finita. Harry deve fare i conti con la morte della sua amata Rose. Lo stravagante imprenditore ora solo dovrà fare i conti con la perdita della moglie e il suo dolore lo porterà a prendere errate decisioni nel business. Il suo impero si è indebolito, rendendolo vulnerabile agli occhi del suo vecchio nemico Lord Loxley. Nonostante ci sia tanta sofferenza e tristezza intorno ai protagonisti, nuovi personaggi porteranno freschezza nel famoso negozio.

Le bellissime figlie di Harry sono cresciute e pronte a creare scompiglio, mentre un nuovo amore aiuterà Harry ad andare avanti. Il negozio Selfridge si presenta come un luogo dove fuggire dalla tristezza del dopoguerra; i clienti saranno più che mai affascinati dal glamour del locale. Ma anche se gli affari vanno a gonfie vele, sembra che la vita di Harry sia destinata allo sfacelo. Tratto dal romanzo Shopping, Seduction & Mr. Selfridgedi Lindy Woodhead.

Perry Mason (Stagione 2) – dal 14 maggio

Basato sulle opere di Erle Stanley Gardner, questa serie drammatica HBO ripercorre le origini del celeberrimo e amatissimo avvocato penalista Perry Mason (Matthew Rhys). La seconda stagione riprende con Perry nella morsa del sistema legale di Los Angeles all’apice della Grande Depressione. Insieme all’assistente fuoriclasse Della Street (Juliet Rylance) e il duro ex poliziotto Paul Drake (Chris Chalk), l’ex investigatore privato si guadagna la fama di assumere clienti che pochi oserebbero difendere. Mesi dopo che il processo Dodson ha scosso la città, Perry si sta riabituando alla vita da avvocato civile quando un caso di omicidio di alto profilo lo porta di nuovo in pista. Mentre il procuratore distrettuale si reca da una coppia di fratelli della desolata Hooverville, Perry viene spinto al centro di una vasta cospirazione e costretto a fare i conti con ciò che significa veramente essere colpevoli.

Law & Order Special Victims Unit (Stagione 24 – Seconda parte) – dal 21 maggio

Il primo spin-off di Law & Order – I due volti della giustizia è la serie live-action più longeva della televisione statunitense, conosciuta fra le altre cose per la sua credibilità in quanto molti dei casi di cui tratta sono inspirati da fatti realmente accaduti. La protagonista Mariska Hargitay ha vinto numerosi premi per la sua interpretazione dell’agente Olivia Benson. La serie, come gli altri spin off di Law & Order, in ogni episodio racconta un caso di polizia sull’attività investigativa e l’aspetto giudiziario trattata da un team di detective e dal procuratore distrettuale. La trama segue gli eventi dell’”unità vittime speciali” della polizia di New York, che si occupa esclusivamente delle vittime colpite da crimini sessuali.

Chicago Fire, PD, Med – dal 30 maggio

Dal produttore esecutivo vincitore dell’Emmy Award® Dick Wolf, torna coi nuovi episodi l’amatissimo franchise One Chicago, sulle vite professionali e private di pompieri, poliziotti e personale medico di emergenza della città di Chicago. Chicago Fire riparte seguendo gli intrepidi vigili del fuoco e paramedici della Caserma 51, tra cui il tenente Kelly Severide (Taylor Kinney) ed il tenente Stella Kidd (Miranda Rae Mayo), pronti a mettere la loro vita in pericolo per salvare i cittadini di Chicago nell’undicesima stagione dell’infuocata serie drammatica.

Gli uomini e donne dell’unità d’élite dell'Intelligence del Dipartimento di Polizia di Chicago continuano la loro lotta contro il crimine nella decima stagione del dramma poliziesco d'azione Chicago P.D., con protagonisti il sergente Hank Voight (Jason Beghe), il detective Jay Halstead (Jesse Lee Soffer) e l’agente Adam Ruzek (Patrick John Flueger). L’emozionante medical drama Chicago MED continua invece con l’ottava stagione, sempre incentrata sulle vicende dei medici e degli infermieri che lottano per salvare vite umane nella città di Chicago. Tornano il Dr. Will Halstead (Nick Gehlfuss), il Dr. Daniel Charles (Oliver Platt) e il Dr. Ethan Choi (Brian Tee).

Tutti I film di Sky a maggio 2023

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è cosa vedere su Sky a maggio 2023. Quindi, se amate le emozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

Prendete, allora, appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky a maggio 2023.

I film dall’01 al 15 maggio 2023

01 maggio – Il principe di Roma

02 maggio – Masquerade – ladri d’amore

03 maggio – Confess, Fletch

06 maggio – Umma

08 maggio – The Forgiven

10 maggio – Indovina chi?

14 maggio – Ashfall – The Final Countdown

15 maggio – Le otto montagne

I film dal 16 al 30 maggio

17 maggio – Le buone stelle

21 maggio – Tori e Lokita

22 maggio – Dante

23 maggio – Decision to Leave

25 maggio – Fuori dalla legge

28 maggio – Le avventure di Errol Flynn

29 maggio – The Woman King

30 maggio – A Good Person

A Good Person: Le foto del film 1/42 2/42 3/42 4/42 5/42 6/42 7/42 8/42 9/42 10/42 11/42 12/42 13/42 14/42 15/42 16/42 17/42 18/42 19/42 20/42 21/42 22/42 23/42 24/42 25/42 26/42 27/42 28/42 29/42 30/42 31/42 32/42 33/42 34/42 35/42 36/42 37/42 38/42 39/42 40/42 41/42 42/42 PREV NEXT