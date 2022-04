Cosa vedere su Sky: Le novità di maggio 2022

S ky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono a inizio anno. Ma cosa vedere su Sky a maggio 2022? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a maggio 2022 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie di Sky di maggio 2022

Già prima delle piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a maggio tra le serie tv è presto detto.

L’evento del mese è tutto italiano: la serie Blocco 181, la cui data di messa in onda verrà rivelata il 27 aprile.

Questa è la lista che The Wom vi consiglia di segnarvi.

Blocco 181 - Novità

Arriva la nuova serie Sky Original realizzata con TapelessFilm e Red Joint Film e ambientata nella periferia multietnica di Milano: il Blocco 181, complesso edilizio ai confini della città, diventa lo sfondo di una storia in cui amore, conflitti generazionali, emancipazione e conquista del potere si intrecciano. I tre giovani protagonisti di questa storia sono, nel dettaglio, Bea (Laura Osma), ragazza latino-americana combattuta tra la fedeltà alla sua famiglia e alla sua gang e il desiderio di cambiare vita, e Ludo e Mahdi (Alessandro Piavani e Andrea Dodero), amici uniti come fratelli.

Blocco 181 è diretta da Giuseppe Capotondi con Ciro Visco e Matteo Bonifazio. Per questo inedito progetto, Sky ha voluto al suo fianco Salmo, pioniere del rap italiano, non solo come supervisore musicale, ma anche come produttore creativo e interprete, nel ruolo del criminale Snake.

Law & order SVU (Stagione 23) – Dal 1° maggio

Torna con la sua ventitreesima stagione la serie live action più longeva della televisione statunitense, targata NBCU e firmata Dick Wolf. Il capitano Olivia Benson, interpretato dalla pluripremiata Mariska Hargitary, è pronto a rimettersi al lavoro con la sua squadra, l’unità speciale della polizia di New York, per restituire giustizia alle vittime di crimini particolarmente deplorevoli: i reati sessuali.

L’assistente di volo (Stagione 2) – Dal 9 maggio

Nuovi episodi in arrivo per l’apprezzatissimo thriller dai toni dark comedy sull’assistente di volo Cassie Bowden, interpretata dalla star di The Big Bang Theory Kaley Cuoco. Dopo i movimentati trascorsi della prima stagione, Cassie conduce una vita più sobria a Los Angeles, collaborando con la CIA per arrotondare, ma quando un incarico all’estero la porta ad assistere inavvertitamente a un omicidio, si ritrova coinvolta in un altro, spericolato intrigo internazionale.

The Son (Stagione 2) – Dal 10 maggio

Arriva la seconda e ultima stagione del western drama interpretato da Pierce Brosnan e tratto dal romanzo di Philipp Meyer. Brosnan interpreta Eli McCullough, intraprendente proprietario terriero determinato a fondare un impero petrolifero nel Texas. La serie racconta la sanguinosa ascesa e l’ancor più sanguinosa caduta di questo impero, rievocando gli albori dell’egemonia americana.

I crimini della Foresta Nera (Novità) – 19 maggio

Approda su Sky un crime tedesco spaventosamente mistico: gli investigatori Maria Bächle (Jessica Schwarz) e Konrad Diener (Max Von Thun) indagano su alcune morti sospette nella regione montuosa della Foresta Nera, scenario suggestivo e sinistro intriso di leggende che, talvolta, suscita nei suoi abitanti comportamenti inconsueti.

One Chicago (Novità) – 24 maggio

Arrivano i nuovi episodi di uno dei franchise più amati, il racconto della vita professionale e privata dei medici, poliziotti e vigili del fuoco della città di Chicago, all’interno di un vero e proprio universo seriale: Chicago MED, Chicago PD e Chicago Fire(rispettivamente alla loro sono settima, nona e decima stagione) sono tre mondi a contatto, distinti ma collegati dalla presenza del Molly’s bar, luogo d’incontro e di svago senza distinzione tra divise e camici.

Tutti i film di Sky a maggio 2022

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è cosa vedere su Sky a maggio. Quindi, se amate le emozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

Prendete, allora, appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky a maggio 2022.

I film dall’01 al 15 maggio

01 – The Survivalist

02 – Diabolik

03 – Escape Room 2 – Gioco mortale

06 – La legge del terremoto (Sky Arte)

07 – Me contro Te: Il film

08 – America Latina

09 – (Im)perfetti criminali

12 – Nato campione

14 – Una squadra (Sky Documentaries)

15 – Sulla giostra

I film dal 16 al 31 maggio

16 – Ghostbusters: Legacy

20 – Dragon Girl

21 – L’ultimo libro

28 – Aiuto, ho ristretto i miei amici

29 - Resident Evil: Welcome to Raccoon City