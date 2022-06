Cosa vedere su Sky: Le novità di luglio 2022

Sky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono a inizio anno. Ma cosa vedere su Sky a luglio 2022? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a luglio 2022 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

TUTTE LE SERIE DI SKY A LUGLIO 2022

Già prima delle piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a luglio tra le serie tv è presto detto.

Questa è la lista che The Wom vi consiglia di segnarvi.

SIGNORA VOLPE (Novità) – 01 luglio

Per l'osservatore casuale, non c'è niente di straordinario in Sylvia Fox: è una donna intelligente, sulla quarantina, che se interpellata sul suo lavoro accenna a una modesta carriera nel servizio civile, tralasciando il piccolo dettaglio di essere stata anche una spia britannica di alto rango. All’interno di questo detective drama incorniciato dalle bellezze paesaggistiche italiane, Sylvia arriva nella penisola per il matrimonio della nipote, in cerca di una tranquilla vacanza. Ma quando lo sposo scompare, ricomparendo da cadavere nel laghetto in fondo al suo giardino, Sylvia non può che darsi da fare per risolvere il mistero e salvare sua nipote dal disastro.

LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO

WESTWORLD (Stagione 4) – 04 luglio

Proseguono le avventure distopiche di Westworld, l’acclamato sci-fi drama firmato Jonathan Nolan e targato HBO. Questa quarta, attesissima stagione, che vede il ritorno di Evan Rachel Wood non più nei panni dell’androide Dolores ma in quelli di un nuovo, intrigante personaggio, continua l’indagine sulla natura umana, in un'oscura odissea sul destino della vita senziente sulla terra.

NURSES (Novità) – 04 luglio

Approda in Italia Nurses, medical drama corale ambientato nell'unità di emergenza del St. Mary's Hospital di Londra e dedicato a cinque neo-infermieri che devono affrontare il loro nuovo lavoro, una vera e propria montagna russa tra la vita e la morte, lottando per separare la sfera professionale dalle loro avventure private. I cinque giovani hanno tutta la vita davanti: crescono, si scontrano, si snervano e si emozionano mentre imparano a prendersi cura dei loro pazienti e, soprattutto, di loro stessi. Presto si rendono conto che l’unico modo per cavarsela è fare affidamento l’uno sull’altro.

PAGAN PEAK (Stagione 2) – 07 luglio

L'ufficiale tedesco Stocker e l’ispettore austriaco Winter, nella prima stagione di questa oscura Sky original tedesca, sono riusciti a dare un volto all’inquietante Krampus, uno spietato serial killer travestito da leggendaria creatura demoniaca delle Alpi, intento a punire la disobbedienza dei bambini per redimere la società dai suoi peccati. Ma i criminali non dormono mai: la morte di uno dei detective costringe il collega ad affrontare da solo nuovi, minacciosi pericoli.

THE RISING (Novità) – 15 luglio

Neve Kelly (Clara Rugaard) è morta. Comprensibilmente, è destabilizzata da questo nuovo stato, ma la confusione si trasforma presto in rabbia quando realizza di essere stata uccisa. Determinata a trovare il suo assassino e ottenere giustizia, sfrutta le sue nuove doti soprannaturali per oltrepassare i limiti della polizia e investigare sulla sua stessa morte. Così facendo, scopre segreti profondamente sepolti ed è costretta a riesaminare la sua intera vita e quella delle persone che ama. The Rising, nuova serie Sky Original britannica, è una storia su quanto vale ricercare la verità in un mondo che lotta per tenerla nascosta.

THE BLACKLIST (Stagione 9) – 17 luglio

Arriva la seconda parte della nona stagione di The Blacklist, il poliziesco più seguito degli ultimi dieci anni, incentrato sulle indagini dell’FBI e già rinnovato per la decima stagione. Il tema cardine di questa stagione è la perdita: con la morte di Liz e la scomparsa di Red, la task force si è sciolta. In questi nuovi episodi però, Red non si rassegna: vuole a tutti i costi individuare un colpevole.

DAS BOOT (Stagione 3) – 19 luglio

Nuove appassionanti storie si intrecciano nella claustrofobica e adrenalinica spirale di guerra e spionaggio di Das Boot, l’acclamato dramma storico tedesco Sky Original ambientato durante il secondo conflitto mondiale. In questa terza stagione Forster viene inviato a Lisbona, in Portogallo, per indagare sull'esistenza di una talpa tedesca. Nel frattempo, Ehrenberg viene nuovamente spedito in mare con un equipaggio inesperto e una missione che potrebbe cambiare le sorti della guerra. Alla fine, i loro destini si scontreranno in una resa dei conti lungo la costa portoghese.

SANDITON (Stagione 2) – 20 luglio

Riprendono gli intrighi degli abitanti di Sanditon, cittadina britannica sfondo del period drama targato BBC e ispirato all’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen. Qualche mese dopo la sua prima, sorprendente permanenza in città, Charlotte Heywood (Rose Williams) torna a Sanditon, trovando una nuova, inaspettata compagnia: un gruppo di ufficiali dell'esercito, che sono scesi in città portando con sé opportunità sia romantiche che d’affari.

Emilia Fox in Signora Volpe.

TUTTI I FILM DI SKY A LUGLIO 2022

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è cosa vedere su Sky a luglio. Quindi, se amate le emozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

Prendete, allora, appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky a luglio 2022.

I FILM DALL’01 AL 15 LUGLIO

03 LUGLIO – La notte più lunga dell’anno

04 luglio – Corro da te

06 luglio – Black Box – La scatola nera

07 luglio – Ultima notte a Soho

10 luglio – Clifford: Il grande cane rosso

11 luglio – Moonfall

12 luglio – Aline – La voce dell’amore

14 luglio – Parla più forte

15 luglio – Spider-man: No Way Home

I FILM DAL 16 AL 31 LUGLIO

17 luglio – The Match – La grande partita

18 luglio – C’era una volta il crimine

19 luglio – Caro Evan Hansen

21 luglio – La scuola cattolica

24 luglio – The Rising Hawk – L’ascesa del Falco

25 luglio – Blacklight

26 luglio – Volami via

27 luglio – Disastro a Cloudy Mountain

28 luglio – Scompartimento n. 6

31 luglio – La crociata

Miriam Leone e Pierfrancesco Favino in Corro da te.