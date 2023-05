Cosa vedere su Sky: Le novità di giugno 2023

Sky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono. Ma cosa vedere su Sky a giugno 2023? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a giugno 2023 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie tv di Sky a giugno 2023

Già prima delle altre piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a giugno 2023 tra le serie tv è presto detto.

Funny Woman – dal 2 giugno

Da “Funny Girl”, il romanzo di culto di Nick Hornby, una serie Sky Original con Gemma Arterton protagonista, ambientata nella Swinging London degli anni ’60. Barbara Parker (Arterton) è una reginetta di bellezza che è appena stata incoronata Miss Blackpool, ma desidera qualcosa di più. Si trasferisce a Londra per ritrovare sé stessa e provare a entrare nel mondo della commedia, fortemente dominato dagli uomini. La Londra che incontra non è così “swinging” come quella di cui aveva letto e visto in TV. Tuttavia, riesce a fare un provino per uno spettacolo comico televisivo, e il suo spirito nordico senza compromessi le fa ottenere la parte. Barbara entra a far parte di una nuova sitcom rivoluzionaria che avrà un impatto sulla commedia britannica per i decenni a venire. Riuscirà a ridefinire l'atteggiamento prevalente nei confronti delle “donne divertenti” e, nel frattempo, a reinventarsi.

The Idol – dal 5 giugno

Presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023, debutta fra poche settimane in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la nuova, attesissima serie tv diretta dal creatore di Euphoria Sam Levinson, con protagonisti Abel “The Weeknd” Tesfaye e Lily-Rose Depp. Dopo che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare il suo ultimo tour, Jocelyn (Depp) è decisa a rivendicare lo status che le spetta, quello di più grande e sexy popstar d'America. A riaccendere le sue passioni è Tedros (The Weeknd), impresario di nightclub dal passato sordido. Il suo risveglio romantico la porterà a nuove gloriose vette o la farà precipitare nelle profondità più oscure della sua anima?

Le indagini di Sister Boniface – dal 9 giugno

La serie, spin-off di Padre Brown, è ambientata nell’Inghilterra dei primi anni 60’. Segue le vicende della simpatica Sister Boniface, una suora del convento San Vincent interpretata dalla comica, attrice e presentatrice Lorna Watson. Oltre ai suoi doveri religiosi al convento, Sorella Boniface si dedica alla produzione di vino e ha una laurea in scienze forensi che le permette di essere d’aiuto alla polizia locale per risolvere delitti e misteri. Nel cast anche Max Brown e Jerry Iwu.

Infiltrati alla Casa Bianca – dall’11 giugno

La nuova miniserie HBO con Woody Harrelson e Justin Theroux racconta in modo lucido e dissacrante gli eventi meno noti che hanno portato a uno dei più grandi scandali della politica americana, il Watergate. La serie tv porta il pubblico dietro le quinte dello scandalo Watergate seguendo le vicende dei sabotatori politici di Nixon, E. Howard Hunt (Woody Harrelson) e G. Gordon Liddy (Justin Theroux), che accidentalmente riuscirono a rovesciare la presidenza che stavano tanto zelantemente cercando di proteggere... e insieme ad essa le loro famiglie. Si parte dal 1971, quando la Casa Bianca assume Hunt e Liddy, rispettivamente ex CIA e ex FBI, per indagare sulla fuga di notizie dei Pentagon Papers.

Mr Selfridge – Il negozio dei sogni (Stagione 4) – dal 14 giugno

Tratto dal romanzo Shopping, Seduction & Mr. Selfridgedi Lindy Woodhead, torna con la quarta ed ultima stagione Mr Selfridge – Il negozio dei sogni. La serie ruota attorno ai famosissimi grandi magazzini Selfridge’s di Oxford Street, Londra. L’interesse pericoloso di Harry Selfridge - interpretato da Jeremy Piven - per il divertimento e le donne, pur essendo un problema, ha raggiunto il suo apice. Ora lotta per mantenere le redini del negozio che ama, di fronte a vecchi guai, nuove opportunità e conti in sospeso. Si uniscono al cast della quarta stagione Sacha Dhawan (Doctor Who), Robert Pugh (Il trono di spade), Emma Hamilton (I Tudors) e Zoe Richards (In viaggio con una rockstar).

And just like that (Stagione 2) – dal 23 giugno

Torna con l’attesissima seconda stagione il nuovo capitolo del cult HBO Sex and the City. Dal produttore esecutivo Michael Patrick King, i nuovi episodi vedono il ritorno delle protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Questa seconda stagione si concentrerà sulla resilienza e la capacità di quanti hanno affrontato perdite dolorose di trovare la forza per andare avanti.

Pagan Peak (Stagione 3) – dal 28 giugno

Nella terza stagione del poliziesco Sky Original ambientato tra Germanie ed Austria accadono una serie di misteriosi omicidi su entrambi i lati del confine che sconvolgono la regione. Dopo il loro ultimo incontro, il destino riunisce ancora una volta Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek) ed Ellie Stocker (Julia Jentsch). Nel frattempo, Ellie e Gedeon sono diventati acerrimi avversari. Mentre Gedeon Winter è alla ricerca del carnefice della sua infanzia, Elli Stocker sta ancora cercando, contro ogni previsione, di scoprire la verità sull’omicidio della sua collega Yela Antic. La terza stagione metterà i protagonisti su un nuovo cammino alla ricerca della giustizia prima di una scelta finale tra vendetta e perdono.

I film di Sky di giugno 2023

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è cosa vedere su Sky a giugno 2023. Quindi, se amate le emozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

Prendete, allora, appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky a giugno 2023.

02 giugno: The Twin – L’altro volto del male

05 giugno: DC League of Super-Pets

08 giugno: Caccia mortale

09 giugno: Chiara

12 giugno: Grazie ragazzi

14 giugno: Rock Dog 3

16 giugno: Bye Bye Morons – Addio a tutti

19 giugno: L’ombra di Caravaggio

21 giugno: Nope

23 giugno: Forever Young – Les Amandiers

26 giugno: Whitney Houston – Una voce diventata leggenda

28 giugno: Bros

30 giugno: Una sola possibilità