Cosa vedere su Sky: Le novità di giugno 2022

S ky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono a inizio anno. Ma cosa vedere su Sky a giugno 2022? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a giugno 2022 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie di Sky a giugno 2022

Già prima delle piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a giugno tra le serie tv è presto detto.

Winning Time: L’ascesa della dinastia dei Lakers – 02 giugno

In contemporanea alla partenza delle NBA Finals, arriva in Italia l’omaggio di Adam McKay ai Los Angeles Lakers, una serie basata sul romanzo di Jeff Pearlman e targata HBO.

A partire dall'arrivo dell’imbattibile Earvin "Magic" Johnson nel 1979, i Lakers hanno inaugurato l’età dell’oro del basket battezzata “Showtime”, scatenando il loro famoso stile run-and-gun su una lega impreparata alla loro velocità e ferocia, diventando lo show più accattivante del mondo sportivo e, probabilmente, dell’intero universo dell’intrattenimento. La serie racconta questo spettacolo, intrecciando scena e retroscena dei campioni del basket: il gioco, la sieropositività, la fame, la discriminazione razziale.

HAMMARVIK (STAGIONE 2) – 03 GIUGNO

Torna il crime della nota scrittrice svedese Camilla Läckberg con la sua seconda stagione: nella cittadina di Hammarvik, Johanna Strand (Disa Östrand) continua le indagini sull'omicidio, ma le complicazioni aumentano e la fiducia scarseggia. Le cose si complicano ulteriormente quando l'amica di Johanna, Madelene (Lisa Henni), torna in città dopo 18 anni di assenza…

RUN – FUGA D’AMORE – 06 GIUGNO

Un messaggio può cambiare tutto. Ruby (Merritt Wever) e il suo ex fidanzato Billy (Domhnall Gleeson) hanno stretto un patto più di 15 anni prima: se uno dei due avesse scritto "RUN" e l'altro avesse risposto lo stesso, avrebbero mollato tutto e si sarebbero incontrati alla Grand Central Station per intraprendere un viaggio attraverso l'America. La serie, creata da Vicky Jones, prodotta da Phoebe Waller-Bridge e targata HBO, è la storia selvaggia, non convenzionale e ironica di questo folle viaggio.

The Staircase – Una morte sospetta – 08 giugno

I pluripremiati Colin Firth e Toni Colette si incontrano in un true crime basato sull’omonima docu-serie del 2004 di Jean-Xavier de Lestrade: Michael Peterson, scrittore di gialli, è accusato di aver ucciso a sangue freddo la moglie Kathleen, trovata morta in fondo alla scala di casa loro. Come si difenderà? Che storia nascondono i gradini di quella scala?

THE TIME TRAVELER’S WIFE – 13 GIUGNO

Theo James e Rose Leslie si innamorano nella serie HBO tratta dal bestseller di Audrey Niffenegger, intitolato The Time Traveler’s Wife, e scritta da Steven Moffat.

All'età di sei anni, Clare Abshire incontra Henry DeTamble, il futuro amore della sua vita che, in quanto viaggiatore del tempo, è in visita dal futuro. Quattordici anni dopo, una bellissima ragazza rossa incontra il giovane Henry nella biblioteca dove lavora e sostiene non solo di averlo conosciuto, ma di essere la sua futura moglie. Tra i due nasce una storia d’amore magica e complicata, quanto lo sono i tentativi di Henry di spiegare a Clare ciò che è in grado di fare. La serie intreccia sapientemente amore, perdita, matrimonio e sopravvivenza, in una storia che sfida le leggi del tempo.

IL VILLAGGIO DEI DANNATI – 17 GIUGNO

Arriva l’adattamento moderno di un classico della fantascienza, The Midwich Cuckoos di John Wyndham: la nuova Sky Original scritta e diretta da David Farr, con Keeley Hawes e Max Beesley

Midwich è una sonnolenta cittadina di pendolari nell'Inghilterra meridionale, un luogo ideale per crescere i propri figli. Una sera di settembre una parte della città perde improvvisamente i sensi: tutti, umani e animali, si accasciano improvvisamente a terra. Per dodici ore nessuno può entrare nella Blackout Zone e ciò che vi accade in quelle ore resta un mistero. Quando tutto sembra tornare alla normalità, ci si trova davanti a un fatto inspiegabile: ogni donna in età fertile è rimasta incinta.

THE BABY – 17 GIUGNO

Il mistero della maternità che anima Il villaggio dei dannati continua in Baby, l’horror-comedy targata HBO che vede la protagonista Samantha (Michelle De Swarte), ultima del suo gruppo senza figli, ritrovarsi inaspettatamente con un bambino. Manipolatore ma incredibilmente carino, il bimbo stravolge velocemente la vita spensierata di Natasha. Quando il piccolo è in pericolo di vita, Natasha è costretta a trovare una soluzione, ricongiungendosi con la sorella Bobbi e collaborando con l'enigmatica signora Eaves, che ha un interesse inspiegabile nel bambino.

Cupamente divertente, questa serie esamina le regole non dette, e spesso terrificanti, che circondano la maternità.

Perché non l’hanno chiesto a Evans – 25 giugno

Basata sull’omonimo, iconico romanzo di Agatha Christie del 1934, questa serie raduna un cast brillante (Will Poulter, Lucy Bounton, Conleth Hill, Hugh Laurie, Emma Thompson) per risolvere il mistero di un uomo che, in punto di morte, sussurra il criptico quesito: “Perché non l’hanno chiesto a Evans?”

Armati solo della fotografia di una bellissima giovane trovata nella tasca del morto, il figlio del vicario locale, Bobby Jones, e la sua furba amica, Lady Frances "Frankie" Derwent, cercano di trovare una risposta al mistero mentre sono a loro volta seguiti…

We own this city – 28 giugno

Sono passati già vent’anni da quando David Simon ha destrutturato il mondo criminale di Baltimora nell’ormai mitica The Wire. Oggi, in quella stessa città, si tornano a raccontare la corruzione e il collasso morale combattuti dalla Gun Trace Task Force del Dipartimento di Polizia, che ha pagato a proprie spese le necessarie politiche di proibizione della droga e gli arresti di massa.

La serie è basata sul libro del 2001 del giornalista del Baltimore Sun Justin Fenton, la sorprendente storia vera di "uno dei più sorprendenti scandali di corruzione della polizia in una generazione” (New York Times), con Jon Bernthal, Josh Charles, Wunmi Mosaku e Jamie Hector.

TUTTI I FILM DI SKY A GIUGNO 2022

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è cosa vedere su Sky a giugno. Quindi, se amate le emozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

Prendete, allora, appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky a giugno 2022.

I film dall’01 al 15 giugno

02 giugno - Il colore della libertà

03 giugno - Ti ripresento i tuoi

05 giugno - Paw Patrol: Il film

06 giugno – L’uomo nel buio – Man in the Dark

11 giugno – Il giro del mondo in 80 giorni

12 giugno – Il capo perfetto

13 giugno – Sing 2 – Sempre più forte

14 giugno – Barb e Star vanno a Vista del mar

15 giugno – I molti santi del New Jersey

I film dal 16 al 30 giugno

17 giugno – Tueurs – Al di sopra della legge

19 giugno – L’arminuta

20 giugno – Una famiglia mostruosa

21 giugno – Tra due mondi

22 giugno – Chi è senza peccato – The Dry

23 giugno – La cena perfetta

24 giugno – Halloween Kills

26 giugno – Ghiaccio

27 giugno – Zlatan

28 giugno – All my Life

29 giugno – 2 fantasmi di troppo

30 giugno – Le parole che voglio dirti

