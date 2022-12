Cosa vedere su Sky: Le novità di gennaio 2023

Sky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono. Ma cosa vedere su Sky a gennaio 2023? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a gennaio 2023 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie di Sky a gennaio 2023

Già prima delle altre piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a gennaio 2023 tra le serie tv è presto detto.

Questa è la lista che TheWom.it vi consiglia di segnarvi.

Il Commissario Gamache (dall'8 gennaio)

Dai gialli della scrittrice Louise Penny, Alfred Molina in un poliziesco ambientato nel Quebec, in Canada. Il commissario Armand Gamache vede cose che gli altri non vedono: la luce tra le crepe, il mitico nel mondano e il male in ciò che sembra semplicemente ordinario. Una qualità che sicuramente gli torna utile per quanto riguarda la sua professione, ma che comporta anche uno spiacevole «effetto collaterale»: il dubitare, sempre e comunque, degli altri. Perché tutti hanno un segreto. Durante un’indagine su una serie di omicidi a Three Pines, una cittadina all’apparenza idilliaca, Gamache scoprirà alcuni segreti sepolti da tempo e dovrà affrontare alcuni fantasmi fin troppo personali.

LEGGI LO SPECIALE SU GAMACHE

Il Miniaturista (dall'11 gennaio)

Basato sul bestseller di Jessie Burton, Il Miniaturista racconta una storia ambientata nell’Amsterdam del XVII secolo. Petronella Brand, Anya Taylor-Joy (La regina degli scacchi), una giovane donna appena trasferitasi ad Amsterdam, assume un misterioso miniaturista locale per arredare la casa delle bambole ricevuta in regalo dal marito. Ma le miniature, molto realistiche, in qualche modo iniziano in modo strano a prefigurarne il destino.

Il Miniaturista: Le foto della serie tv 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 13/17 14/17 15/17 16/17 17/17 PREV NEXT

The Last of Us (dal 16 gennaio)

Basato sull'omonimo e amatissimo videogioco per PlayStation bestseller in tutto il mondo, è probabilmente il titolo più atteso dell’anno prossimo. La storia si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal), un sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie (Bella Ramsey), una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena opprimente. Quello che inizia come un lavoro da poco diventa presto un viaggio brutale e straziante, in quanto entrambi dovranno attraversare gli Stati Uniti e dipendere l'uno dall'altro per sopravvivere.

Call my agent Italia (dal 20 gennaio)

Remake del cult francese Dix pour cent (Call my agent!), arriva l’anno prossimo la serie Sky Original in sei episodi prodotta da Sky Studios e Palomar, diretta da Luca Ribuoli (Speravo de morì prima, La mafia uccide solo d’estate, Noi) e scritta da Lisa Nur Sultan (Sulla mia pelle, 7 donne e un mistero, Studio Battaglia). Le vicissitudini della potente agenzia CMA e le disavventure dei suoi soci, alle prese con le carriere delle più grandi star del cinema italiano, in un viaggio ironico e dissacrante dietro le quinte del nostro showbiz. Nella versione italiana si sposta da Parigi a Roma l’agenzia di management di attori al centro del racconto, e così le vicende, fra lavoro e vita privata, dei suoi carismatici agenti e dei loro assistenti.

Nel cast della serie Michele Di Mauro (Studio Battaglia, I delitti del BarLume, Santa Maradona), Sara Drago (La grande abbuffata, Jezabel, S/HE), Maurizio Lastrico (America Latina, Fedeltà, Don Matteo) e Marzia Ubaldi (I predatori, Suburra – La serie, L’allieva) interpreteranno gli agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano, tutti alle prese con tragicomiche problematiche da risolvere in ciascun episodio, in una escalation di conflitti.

Straordinario il cast di guest star: nei panni di loro stessi saranno Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino, Corrado Guzzanti e Paolo Sorrentino a dare filo da torcere agli agenti e ai loro assistenti, questi ultimi interpretati da Sara Lazzaro (Doc – Nelle tue mani, 18 regali, Volevo fare la rockstar), Francesco Russo (L’Amica Geniale, A Classic Horror Story), Paola Buratto (Bang Bang Baby). E con Kaze nel ruolo di Sofia, la receptionist dell’agenzia, ed Emanuela Fanelli in un ruolo ricorrente.

Litvinenko - Indagine sulla morte di un dissidente (dal 24 gennaio)

Nuovissima miniserie con DavidTennant nei panni di AlexanderLitvinenko, l'ex ufficiale del Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa e del KGB, la cui morte per avvelenamento da polonio-210 nel novembre 2006 ha innescato una delle indagini più complesse e pericolose nella storia della Metropolitan Police di Londra. Prodotta da ITV Studios, Tiger Aspect Productions e Nordic Entertainment Group in associazione con Livedrop Media, la serie segue la storia degli ufficiali della polizia di stanza a New Scotland Yard che hanno lavorato con grande determinazione per trovare il responsabile della morte di Alexander Litvinenko.

LEGGI LO SPECIALE SU LITVINENKO

Tutti i film di Sky a gennaio 2023

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è cosa vedere su Sky a gennaio 2023. Quindi, se amate le emozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

Prendete, allora, appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky a gennaio 2023.

I film dall’01 al 15 gennaio

01 gennaio – Jurassic World: Il dominio

02 gennaio – Il giorno più bello

03 gennaio – L'eredità della vipera

04 gennaio - La figlia oscura

05 gennaio - Un anno con Salinger

06 gennaio - Minions 2

09 gennaio - I delitti del BarLume: Indovina chi?

10 gennaio - The Hollow Point: Punto di non ritorno

15 gennaio - Il re degli scacchi

I film dal 16 al 31 gennaio

17 gennaio - Quo vadis, Aida?

21 gennaio - The God Committee

23 gennaio - I delitti del BarLume: E allora zumba!

25 gennaio - Harry Haft: Storia di un sopravvissuto

27 gennaio - Anna Frank e il diario segreto

29 gennaio - Per niente al mondo

30 gennaio - Siccità