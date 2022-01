Cosa vedere su Sky: Le novità di febbraio 2022

S ky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono a inizio anno. Ma cosa vedere su Sky a febbraio 2022? Quali le nuove serie? Quali i film?

Cosa vedere su Sky a febbraio 2022

Tutte le serie Sky di febbraio 2022

Tutte le serie Sky di febbraio 2022

Innanzitutto, la serie Hotel Portofino, ambientata sulla riviera ligure negli anni Venti del secolo scorso. Di diritto, tra i must di cosa vedere su Sky a febbraio 2022.

Serie Sky febbraio 2022:

Vigil - Indagine a bordo - dal 7 febbraio

Intrigante miniserie targata BBC con Sureanne Jones, Rose Leslie, Shaun Evans, Paterson Joseph e Martin Compston, racconta una storia ispirata al programma nucleare del Regno Unito e alla vita dei suoi equipaggi sottomarini. La protagonista Amy Silva, ispettore del servizio di polizia scozzese, viene inviata nel sottomarino missilistico balistico a propulsione nucleare di classe Vanguard, HMS Vigil, per indagare su una morte a bordo. Il decesso è avvenuto poco dopo la misteriosa scomparsa di un peschereccio scozzese. Le sue indagini e quelle dei suoi colleghi a terra porteranno la polizia in conflitto con la Royal Navy e l’MI5, il servizio di sicurezza britannico.

Tell Me a Story (Stagione 2) - dal 9 febbraio

Seconda stagione della serie thriller che rilegge le fiabe classiche in chiave contemporanea. A Nashville, in Tennessee, le vicende di una studentessa, una star del country e una vedova, si intrecciano con le storie di tre famose principesse, Aurora de La Bella Addormentata nel Bosco, Belle de La Bella e la Bestia e Cenerentola.

Professor Wolfe - dal 13 febbraio

Dal visionario creatore di Shameless Paul Abbott, una nuova serie crime targata Sky Original che vede l'attore Babou Ceesay nei panni del professor Wolfe Kinteh, un brillante quanto decisamente imperfetto patologo forense. Kinteh è uno dei migliori investigatori di Inghilterra, peccato però che il genio scientifico che lo stesso impiega per mettere insieme le prove e risolvere ogni singolo crimine non corrisponda alla sua capacità di prendersi le sue responsabilità nella vita privata.

L'indice della paura - dal 18 febbraio

Dal visionario bestseller dello scrittore Robert Harris, con Josh Hartnett protagonista, L’indice della paura è una miniserie thriller che racconta le vicende del dottor Alex Hoffman (Josh Hartnett), uno scienziato e genio informatico pronto a fare una fortuna. Insieme al suo socio in affari nel campo dei fondi speculativi e migliore amico, Hugo, infatti, sta per presentare agli investitori il VIXAL-4, un sistema guidato dall'intelligenza artificiale che sfrutta i timori nei mercati finanziari per ottenere grandi rendimenti.

Il sistema promette miliardi di guadagni, ma le cose non vanno come Alex e Hugo avevano programmato. Qualcuno infatti, alle prime ore del mattino, si introduce in casa di Hoffman, a Ginevra, innescando un incubo ad occhi aperti fatto di paranoia e violenza e che porta lo stesso Hoffman a cercare di scoprire chi stia cercando di distruggerlo prima che sia troppo tardi.

Affari segreti di damigelle - dal 19 febbraio

Una celebrazione dell'amicizia femminile reinventata come thriller ad alto rischio, dove le vite di tre amiche cambiano indissolubilmente quando una di loro invita inconsapevolmente un estraneo malintenzionato nel loro mondo. Un groviglio di bugie e risate si scontra con l'ossessione agghiacciante di uno stalker in questo adattamento contemporaneo del grande successo di Elizabeth Coleman.

Law&Order SVU (Stagione 23) - dal 25 febbraio

L’iconica Mariska Hargitay torna a vestire i panni del capitano Olivia Benson nella nuova e rivoluzionaria stagione del drama TV più longevo. Benson e la sua impareggiabile squadra seguiranno nuovi casi di violenza sessuale, violenza domestica e abuso su minore, con l’iter investigativo che si svolgerà in parallelo all’attività giudiziaria grazie alla stretta collaborazione dei detective con la procura distrettuale.

Hotel Portofino - dal 28 febbraio

Un giallo sulla riviera ligure negli anni '20. Una serie mistery ambientata in un periodo turbolento, quello degli anni che segnarono l'ascesa di Benito Mussolini e la nascita del Fascismo, quando la figlia di un ricco industriale, Bella Ainsworth (Natascha McElhone), decide di trasferirsi in Italia per aprire un hotel tipicamente britannico nella città di Portofino.

Nel cast sono presenti anche Mark Umbers nei panni dell'affascinante ma pericoloso marito di Bella e Anna Chancellor che interpreta Lady Latchmere, l'ospite più influente ma difficile da accontentare. Nella serie recitano anche gli attori italiani Daniele Pecci nei panni del carismatico Conte Carlo Albani, Lorenzo Richelmy in quelli del figlio Roberto Albani, e Rocco Fasano nel ruolo dell'attivista antifascista Gianluca Vitali.

Tutti i film Sky di febbraio 2022

Tutti i film Sky di febbraio 2022

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c'è cosa vedere su Sky a febbraio. Tra le proposte inedite, il bellissimo Eiffel, sulla costruzione (per amore) dell'omonima torre a Parigi, e la commedia Delicieux.

Romain Duris e Emma Mackay in Eiffel.

Film Sky febbraio 2022:

I film dall'01 al 14 febbraio

PIG – IL PIANO DI ROB - 01 febbraio

THE HUMBLING – L’ULTIMO ATTO - 02 febbraio

KILL ME THREE TIMES - 04 febbraio

BERNIE IL DELFINO 2 - 05 febbraio

TRE PIANI - 06 febbraio

MONSTER HUNTER - 07 febbraio

IL MONDO CHE VERRÀ - 08 febbraio

BREACH – INCUBO NELLO SPAZIO - 09 febbraio

- 09 febbraio Sweet Virginia - 10 febbraio

SPIRIT – IL RIBELLE - 11 febbraio

TRE FANTASTICHE RAGAZZE - 12 febbraio

BENVENUTI IN CASA ESPOSITO - 13 febbraio

EIFFEL - 14 febbraio

i film dal 15 al 28 febbraio

MONDOCANE - 15 febbraio

- 15 febbraio A Vigilante - 15 febbraio

CODICE KARIM - 16 febbraio

VOYAGERS - 18 febbraio

BIGFOOT FAMILY - 19 febbraio

DÉLICIEUX: L’AMORE È SERVITO - 20 febbraio

IO SONO NESSUNO - 21 febbraio

FALLING - STORIA DI UN PADRE - 23 febbraio

LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE - 25 febbraio

L'AFIDE E LA FORMICA - 26 febbraio

THE SHIFT - 27 febbraio

SPACE JAM: NEW LEGENDS - 28 febbraio