Cosa vedere su Sky: Le novità di dicembre 2022

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a dicembre 2022 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie di Sky a dicembre 2022

Già prima delle altre piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a dicembre tra le serie tv è presto detto.

Questa è la lista che TheWom.it vi consiglia di segnarvi.

Gossip Girl – 2 dicembre

Con un episodio a settimana dato in contemporanea al debutto su HBO Max, torna l’iconico teen drama sulle scandalose vite dell’élite di Manhattan sviluppato dallo showrunner Joshua Safran, già sceneggiatore e produttore esecutivo dell’omonima serie originale. Anche i nuovi episodi sono basati dai romanzi bestseller di Cecily von Ziegesar e sullo show originale sviluppato da Josh Schwartz e Stephanie Savage.

Creature grandi e piccole – Un veterinario di provincia – 3 dicembre

La serie, basata sui romanzi di James Herriot e lanciata in occasione del 50° anniversario dalla pubblicazione del primo volume, racconta le vicende di tre veterinari che, a partire dal 1937, lavorano nelle Yorkshire Dales. Siegfried Farnon assume James Herriot nel suo studio veterinario a Skeldale House. Oltre a Siegfried e James, c'è il fratello minore di Siegfried, Tristan, e la signora Hall, la loro governante.

Un a spia tra noi – Un amico leale fedele al nemico – 16 dicembre

Tratta dal bestseller del New York Times scritto dall’autore, storico e giornalista Ben Macintyre, la miniserie in sei episodi Una spia tra Noi – Un amico leale fedele al nemico è una avvincente spy story ambientata durante il picco della Guerra Fredda che racconta, drammatizzandola, la storia vera di Nicholas Elliott (Damian Lewis) e Kim Philby (Guy Pearce), due spie britanniche e amici di lunga data. Philby è forse il più famoso disertore e agente sotto copertura per i sovietici della Storia.

Quella raccontata nella miniserie è una storia di delicata duplicità, di lealtà, di fiducia e ovviamente di tradimento. Quello personale di Kim nei confronti di Nicholas e quello con implicazioni decisamente più grandi, quello verso la Patria. Un tradimento avvenuto all’apice della Guerra Fredda e che ha danneggiato gravemente non solo un’amicizia ma anche, soprattutto l’intelligence britannica e quella americana.

I delitti della gazza ladra – 18 dicembre

Basato sull’omonimo romanzo di Anthony Horowitz, I delitti della gazza ladra racconta la storia della correttrice di bozze Susan Ryeland, interpretata da Lesley Manville (The Crown, una nomination agli Academy Award per Il filo nascosto), alla quale viene affidato il manoscritto incompiuto dell’ultimo libro di Alan Conway – autore di gialli di successo con protagonista l’investigatore Atticus Pund. Un manoscritto che porta con sé un pericoloso segreto, perché nel capitolo mancante potrebbero esserci rivelazioni in grado di mettere a soqquadro l’intera comunità.

La ricerca delle pagine perdute porterà infatti alla scoperta di un omicidio. In verità, però, gli omicidi sono due, uno nel libro di Conway e uno nel mondo reale: in che modo sono collegati? Un vero e proprio «giallo nel giallo»!

His Dark Materials – Ultima stagione – 21 dicembre

Basato su "Il cannocchiale d’ambra", ultimo romanzo della premiata trilogia di Philip Pullman, il capitolo finale di questa epica serie fantasy targata HBO e BBC vedrà Lyra (Dafne Keen), la bambina della profezia, e Will (Amir Wilson), il portatore della “lama sottile” del secondo capitolo, viaggiare in un luogo oscuro da cui nessuno è mai tornato. Man mano che la grande guerra del padre di Lyra contro l'Autorità si avvicina, impareranno che salvare i mondi ha un prezzo terribile.

Tutti i film di Sky a dicembre 2022

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è cosa vedere su Sky a dicembre. Quindi, se amate le emozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

Prendete, allora, appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky a dicembre 2022.

I film dall’01 al 15 dicembre

04 dicembre – Father Stu

05 dicembre – Chi ha incastrato Babbo Natale?

06 dicembre – A Christmas Story Christmas

07 dicembre – Fatima

09 dicembre – Sognando Marte

10 dicembre – Rhumba Therapy

11 dicembre – 7 donne e un mistero

12 dicembre – The Hanging Sun – Il sole di mezzanotte

14 dicembre -Hope

I film dal 16 al 31 dicembre

16 dicembre – Il Kaiser – Franz Beckenbauer

18 dicembre – Open Arms – La legge del mare

19 dicembre – Ambulance

20 dicembre – Downton Abbey II – Una nuova era

21 dicembre - È stato tutto bello – Storia di Paolino e Pablito

23 dicembre – Il ritratto del Duca

24 dicembre – troppo cattivi

26 dicembre – Animali fantastici – I segreti di Silente

28 dicembre – Il prodigioso Maurice

29 dicembre – The Outfit

30 dicembre – L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat