Cosa vedere su Sky: Le novità di aprile 2023

Sky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono. Ma cosa vedere su Sky a aprile 2023? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a aprile 2023 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie tv di Sky a aprile 2023

Già prima delle altre piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a aprile 2023 tra le serie tv è presto detto.

Succession – Stagione finale - dal 3 aprile

Torna per l’ultima stagione l’acclamatissima serie HBO creata da Jesse Armstrong. Nella quarta stagione, la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) si avvicina sempre di più. La prospettiva di questa vendita epocale provoca angoscia e contrasti familiari tra i Roy, che prefigurano come saranno le loro vite una volta completato l'affare. La famiglia intravede un futuro in cui il proprio peso culturale e politico sarà fortemente ridimensionato, ne scaturirà quindi una lotta per il potere ancora più accesa.

Amore e (guai) a Parigi – dal 9 aprile

Jul, una donna di 36 anni, sente che la sua vita è finita. È appena stata lasciata dal suo ragazzo e licenziata dal suo capo, e deve assolutamente trovare un compagno di stanza o verrà cacciata dal suo padrone di casa! Ma le cose prendono una piega inaspettata quando di ritorno dal matrimonio di sua sorella, in taxi trova un telefono con la proposta di matrimonio più bella che lei abbia mai visto…Colpita da questa dichiarazione d’amore destinata ad un’altra persona, Jul, insieme alle sue amiche Ava e Manon, decide di tenere la donna fortunata/giusta proprietaria del telefono all’oscuro e intraprende l’avventura di una vita: trovare, sedurre e sposare quest’uomo perfetto. I principi possono aspettare.

I mistery di Whistable Pearl 2 – dall’11 aprile

Madre single e proprietaria di un ristorante, Pearl è ora una PI affermata nella cittadina inglese di Whitstable, in Inghilterra. I suoi casi però, spesso si sovrappongono alle indagini di polizia di Mike Mcguire. Quando i due si scontrano è facile che gli animi si accendano, ma quando lavorano insieme formano una squadra incredibile

La giustiziera senza nome - dal 14 aprile

Kate Bosworth nei panni di un'assassina sicura di sé che insegue una sua personale, e inspiegabile, giustizia in questo atipico western al femminile. Mentre procede con la sua lista di omicidi, la verità dietro la sua storia verrà rivelata.

Kate Bosworth nella prima immagine della serie tv La giustiziera senza nome.

Fantasy Island 2 – dal 19 aprile

Nuovi episodi per il reboot dell’iconica Fantasilandia. Un resort di lusso dove qualsiasi fantasia richiesta dagli ospiti viene soddisfatta, anche se non sempre come previsto. Un insieme di storie emozionanti e provocatorie, sugli ospiti che arrivano con sogni e desideri e lasceranno il resort illuminati e trasformati attraverso il realismo magico della fantasia.

Tutti i film di Sky a aprile 2023

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è cosa vedere su Sky a aprile 2023. Quindi, se amate le emozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

Prendete, allora, appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky a marzo 2023.

I film dall’01 al 15 aprile

02 aprile – Il padre della sposa – Matrimonio a Miami

03 aprile – I migliori giorni

05 aprile – La leggenda del green

06 aprile – Smile

07 aprile – La ragazza della palude

08 aprile – The Portable Door

09 aprile – Ticket to Paradise

10 aprile – Diabolik – Ginko all’attacco!

11 aprile – Collection – Il debito

14 aprile – Ragazzaccio

I film dal 16 al 30 aprile

16 aprile – L’ombra di Stalin

17 aprile – Operation Fortune

19 aprile – casablanca Beats

21 aprile – JT Leroy

23 aprile – Belle e Sebastien – Next generation

24 aprile – Il colibrì

25 aprile – Tutti amano Jeanne

28 aprile – Bayour Caviar – Il prezzo da pagare

30 aprile – The North Sea

The Portable Door: Le foto del film 1/38 . 2/38 3/38 4/38 k. 5/38 6/38 7/38 8/38 9/38 10/38 11/38 12/38 13/38 14/38 15/38 16/38 17/38 18/38 19/38 20/38 21/38 22/38 23/38 24/38 25/38 26/38 27/38 . 28/38 29/38 30/38 . 31/38 32/38 . 33/38 34/38 35/38 36/38 37/38 38/38 PREV NEXT