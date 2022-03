Cosa vedere su Sky: Le novità di aprile 2022

S ky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono a inizio anno. Ma cosa vedere su Sky ad aprile 2022? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky ad aprile 2022 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie Sky di aprile 2022

Già prima delle piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a marzo tra le serie tv è presto detto.

L'evento del mese è tutto italiano: ritorna la serie con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, Diavoli, con la sua seconda stagione.

Questa è la lista che The Wom vi consiglia di segnarvi.

Balthazar - Stagione 4 - Dal 5 aprile

L’affascinante Raphaël Balthazar è il patologo forense più talentuoso della sua generazione:. Può far parlare i morti come nessun altro. Ma è anche un provocatore, sempre pronto a sfidare le convenzioni, mettendo a dura prova i colleghi, che devono affiancarlo nella risoluzione dei casi più inquietanti di Parigi.

In questa quarta, attesa stagione, Balthazar torna nel regno dei morti accompagnato dalla comandante di polizia Camille Coste, per fare i conti con un caso che, stavolta, lo riguarda da vicino.

Ordinary Joe - Dal 13 aprile

La vita è tutta questione di scelte e talvolta una singola decisione può cambiarla per sempre. Lo sa bene Joe Kimbrough, il protagonista di questa innovativa serie NBCU, che raggiunto il traguardo della laurea non sa che strada intraprendere: sceglierà l’amore diventando infermiere? Calcherà le orme del padre diventando poliziotto? O seguirà il suo cuore dedicandosi alla musica?

La serie, scritta da Matt Reeves (The Batman) e interpretata da James Wolk (Watchmen), abbraccia tutti e tre gli scenari, dimostrando quanto può cambiare il destino di una persona a seconda che si segua l’amore, la lealtà o la passione. Ma senza dimenticare che, in fondo, la vita è sempre imprevedibile, disordinata e bellissima.

Raised by Wolves (Stagione 2) - Dal 15 aprile

Tra fantascienza e fede, continuano le avventure distopiche di Madre e Padre, due androidi scappati con sei embrioni dalla Terra, devastata dalla guerra, per rifondare altrove una nuova umanità. L’ambizioso e spettacolare sci-fi firmato Ridley Scott torna con la seconda stagione: i due genitori si insediano in una nuova colonia atea nella zona tropicale di Kepler 22 b, sperando in un nuovo inizio, ma il loro “figlio naturale” minaccia di condurre il poco che resta dell’umanità all’estinzione.

Diavoli - Stagione 2 - Dal 22 aprile

Torna l’attesissimo financial thriller internazionale targato Sky Original, con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, tratto dal bestseller “I diavoli” di Guido Maria Brera e ambientato nell’Olimpo dell’alta finanza.

Sono passati quattro anni da quando Massimo Ruggero è riuscito a sventare il piano di Dominic Morgan, pagando con la morte di Sofia, ma conquistando il trono della NYL Bank. Massimo collabora ora con un gruppo di investitori cinesi che combattono una guerra silenziosa contro gli Stati Uniti per il dominio tecnologico, sfruttando una nuova potentissima arma: i big data.

Nel 2020, con l’arrivo della pandemia, lo scontro Cina-USA si fa sempre più rumoroso e Massimo è costretto a schierarsi, fronteggiando un vecchio amico: Dominic.

Outlander - Stagione 6 - dal 26 aprile

Torna il dramma in costume firmato Ronald D. Moore, adattamento seriale dei celebri romanzi di Diana Gabaldon.

In questa sesta stagione, continua la lotta di Claire e Jamie per proteggere chi amano all’interno del Nuovo Mondo coloniale. I Fraser devono difendersi dalle minacce esterne alla comunità, e allo stesso tempo calmare i conflitti che si accendono al suo interno, lottando per mantenere la pace in una società che marcia imperterrita verso la rivoluzione.

Tutti i film di Sky ad aprile 2022

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è cosa vedere su Sky a marzo. Quindi, se amate le emozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

Prendete, allora, appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky ad aprile 2022.

I film dall'01 al 15 aprile

01 - SuperIntelligence

02 - Il mio vicino è un pirata

03 - Freaky

04 - Freaks Out

05 - La prima vacanza non si scorda mai

06 - Cosmoball

07 - Il sacro male

08 - Occupation: Rainfall

10 - Il bambino nascosto

11 - Baby Boss 2

12 - Il materiale emotivo

14 - Il collezionista di carte

Il film dal 16 al 30 aprile

16 - Venom: La furia di carnage

18 - La Befana vien di notte II - Le origini

19 - Greta

20 - Io rimango qui

21 - Il caso Percy

23 - 100% Lupo

25 - The Suicide Squad - Missione suicida

26 - Ted Bundy: Confessioni di un serial killer

27 - Una squadra di 12 orfani

28 - Nowhere Special

30 - Magic Kids - L'eclissi solare