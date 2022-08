Cosa vedere su Prime Video: Le novità di settembre 2022

P rime Video a settembre 2022 offre serie tv come Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere ma anche film horror particolarmente attesi, Goodnight Mommy. Ma quali sono le altre novità del mese? Quali i titoli più interessanti? Cosa vedere su Prime Video a settembre? Qui, tutto quello che vi serve sapere.

Scegliere tra le novità di Prime Video di settembre 2022 è difficile per la vastità del catalogo. Chi ama i prodotti Prime Video può godersi la proposta che più si avvicina ai propri gusti, anche se tutti i titoli sembrano imperdibili. Cosa vedere su Prime Video a settembre? The Wom vi presenta la lista completa: segnatevi voi ciò che vi attira.

Le serie di Prime Video a settembre 2022

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere (Novità) – 02 settembre

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. E porterà gli spettatori in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili. E uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità.

Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

LEGGI ANCHE: GUIDA AL 1° EPISODIO

Atletico de Madrid: Un altro modo di intendere la vita (Stagione 2) – 08 settembre

La docuserie Atlético de Madrid: Un altro modo di intendere la vitasarà disponibile su Prime Video dall’8 settembre in tutto il mondo. I quattro episodi offriranno un approfondimento sugli alti e bassi della passata stagione attraverso immagini e interviste inedite.

La nuova stagione della docuserie esamina come il club abbia affrontato il campionato. Con il contributo di personalità tra cui Fernando Torres, Antoine Griezmann, Ángel Correa e Virginia Torrecilla, la serie mostrerà come la filosofia dell’Atletico abbia aiutato ciascuno di loro a migliorare giorno per giorno.

La docuserie svela i segreti di un club tutto passione e sfide. Ma è, soprattutto, un viaggio che ripercorre la storia di fan e atleti uniti dagli stessi colori. Essere dell’Atletico è un modo di intendere la vita che parte dal campo ed entra nella vita di tutti i giorni dei suoi tifosi, un modo di affrontare e superare le sfide quotidiane per i milioni di fan rossobianchi di tutto il mondo.

The Grand Tour Presents: A Scandi Flick (Stagione 5) – 16 settembre

Nel primo episodio della quinta stagione e nel loro primo viaggio post-pandemia, Jeremy, Richard e James si dirigono verso le distese ghiacciate del Circolo Polare Artico Scandinavo. Al volante delle loro tre auto da rally preferite, i ragazzi si imbarcano in un'avventura catastrofica che coinvolge le basi sottomarine della Guerra Fredda: piste su laghi ghiacciati, incidenti e il caos delle stazioni sciistiche mentre trascinano le loro abitazioni artigianali dalla costa della Norvegia al confine con la Russia.

Un affare privato (Novità) – 16 settembre

La nuova produzione Original vede protagonisti Aura Garrido (Malnazidos, The Ministry of Time) e Jean Reno (The professional, Le Grand Bleu). La serie racconta le difficoltà di una donna nel perseguire il proprio sogno nonostante gli stereotipi del tempo.

Alla fine degli anni ‘40, in Galizia, Marina Quiroga (Aura Garrido) è una coraggiosa giovane donna dell’alta società con uno spirito da poliziotta. Si propone di dare la caccia al serial killer che sta terrorizzando la città da mesi. Lo fa con l’aiuto del suo fedele maggiordomo Hector. Questi è un uomo discreto e disponibile, la cui sensibilità e audacia lo portano sempre a raggiungere il punto di svolta dell’investigazione. Insieme cercheranno di superare tutti gli ostacoli per raggiungere l’obiettivo. Né i pregiudizi di genere dell’epoca, né la resistenza del nuovo commissario di polizia o i tentativi della madre di Marina di sposarla, li fermeranno dal cercare la verità.

Prisma (Novità) – 21 settembre

Prisma è la nuova serie Original italiana di Ludovico Bessegato, e scritta da Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, prodotta in Italia da Cross Productions di Rosario Rinaldo per Amazon Studios. È una serie di formazione, in 8 episodi, che ruota intorno alla complessa relazione tra l’identità, le aspirazioni, l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina.

Protagonisti del racconto sono due gemelli, Marco e Andrea (interpretati da Mattia Carrano), all’apparenza identici ma profondamente diversi nelle inquietudini che esprimono. Il loro percorso di scoperta di sé sarà gioioso e turbolento insieme e coinvolgerà allo stesso modo anche il loro numeroso gruppo di amici, tutti alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento.

La serie è interpretata da Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, Nico Guerzoni.

Enrico Brignano Parte Prima (Novità) – 27 settembre

Enrico Brignano riprende il contatto col proprio pubblico dopo il periodo di fermo forzato causa pandemia, ripercorrendo velocemente le difficoltà incontrate e le abitudini, più o meno sane, prese in un momento tanto assurdo quanto eccezionale. Ma l’intenzione è quella di rompere gli schemi, di rompere gli indugi… insomma, essenzialmente di rompere e andare oltre, per fornire la sua personalissima fotografia dei tempi che corrono. Ma sempre senza prendersi troppo sul serio, eh!

Jungle (Novità) – 30 settembre

Jungle segue le vite di alcuni estranei, ognuno alle prese con le proprie difficoltà, connesse e narrate attraverso la lente della scena musicale rap e drill britannica fornendo una prospettiva su un mondo spesso nascosto. Spesso incompreso, si tratta di un mondo in cui vige un’unica regola: solo il più forte sopravvive. Con lo svelarsi delle storie, i personaggi arrivano alla conclusione che per ogni azione, per quanto piccolo, c’è una conseguenza.



La serie è narrata attraverso l’unione unica di musica e dialoghi, e, anche grazie a un’ambiziosa fotografia e scenografia, crea una versione senza tempo della Londra odierna portando in vita un racconto coinvolgente e complesso. Jungle vedrà in scena anche alcuni dei miglioi artisti drill e rap britannici tra cui Tinie Tempah, Big Narstie, Unknown T, Jordan McCann, Jaykae, IAMDDB, Double Lz, Bandokay, M24 oltre a più di 20 artisti.

Me contro Te – La famiglia reale (Novità) – 30 settembre

Luì e Sofì sono pronti per una nuova avventura: vivere un breve periodo in un palazzo reale con una famiglia nobile per apprenderne le abitudini, la cultura e le tradizioni. Durante il soggiorno impareranno le buone maniere grazie a Madame Cornelia, l’arcigna e severa governante, e Bruno, il simpatico e bonario maggiordomo di famiglia e tuttofare della casa. Assieme a loro i tre nipoti della Regina: i gemelli Divina e Tronaldo, abituati alla vita agiata e borghese di corte, ed Emma, ribelle e insofferente a tutto ciò che è etichetta, buone maniere e tradizione. Alla fine, i ragazzi scoprono il vero motivo della loro permanenza nella reggia: la regina li ha voluti lì per far conoscere ai nipoti la semplicità e la genuinità della vita di due persone normali.

I FILM DI PRIME VIDEO A SETTEMBRE 2022

Kobe – Una storia italiana – 16 settembre

È il documentario su Kobe Bryant, uno dei più grandi giocatori di basket della storia, cresciuto nei campetti di pallacanestro della provincia italiana tra pastasciutta, vita di paese e tifo per il calcio. Kobe - Una storia italiana è una favola unica raccontata da chi gli ha vissuto accanto in quegli anni incredibili: la storia del giovane Black Mamba, l’adolescente che conquistò l’Italia del basket e che rimase stregato dal nostro Paese.

Goodnight mommy – 16 settembre

Quando i due fratelli gemelli (Cameron e Nicholas Crovetti) arrivano nella casa di campagna della madre (Naomi Watts) e la trovano con il volto coperto di bende – a suo dire conseguenza di una recente operazione di chirurgia estetica – intuiscono immediatamente che qualcosa non va. La donna impone loro nuove regole della casa, fuma in bagno e strappa di nascosto un disegno che i figli le hanno regalato, tutte cose che l’amorevole mamma non avrebbe mai fatto. Mentre il suo comportamento diventa sempre più strano ed eccentrico, nei ragazzi si insinua un’idea inquietante: il sospetto crescente che la donna che si cela sotto le garze, che cucina per loro e dorme nella stanza accanto non sia affatto la madre.

My Best Friend’s Exorcism – 30 settembre

Sopravvivere all’adolescenza non è facile, specialmente quando sei posseduta da un demone. È il 1988 e le due migliori amiche Abby (Elsie Fisher) e Gretchen (Amiah Miller) sono alla scoperta dei ragazzi, della pop culture e di una forza paranormale che si è avvinghiata a Gretchen come un paio di scaldamuscoli fosforescenti. Con l’aiuto di un esorcista da centro commerciale un po’ troppo sicuro di sè, Christian Lemon (Christopher Lowell), Abby è determinata a riportare il demone nelle profondità dell’inferno, sempre che non uccida prima Gretchen. A tratti spaventoso e comico, My Best Friend’s Exorcism è un omaggio alla cultura pop degli anni '80 e una storia senza tempo di terrore e amicizia vera.

Nuovi film in arrivo (Prime e seconde visioni)

Cyrano | 8 settembre

Confini e dipendenze | 10 settembre

Synchronic | 13 settembre

Fatale - Doppio inganno | 17 settembre

Sir Alex Ferguson: Never Give In | 30 settembre

Playmobil The Movie | 30 settembre

Hot Summer Nights | 30 settembre