Cosa vedere su Prime Video: Le novità di ottobre 2022

P rime Video a ottobre 2022 offre serie tv come The Devil’s Hour ma anche film particolarmente attesi, come Time is Up 2. Ma quali sono le altre novità del mese? Quali i titoli più interessanti? Cosa vedere su Prime Video a ottobre? Qui, tutto quello che vi serve sapere.

Scegliere tra le novità di Prime Video di ottobre 2022 è difficile per la vastità del catalogo. Chi ama i prodotti Prime Video può godersi la proposta che più si avvicina ai propri gusti, anche se tutti i titoli sembrano imperdibili. Cosa vedere su Prime Video a ottobre? The Wom vi presenta la lista completa: segnatevi voi ciò che vi attira.

Le serie di Prime Video a ottobre 2022

Miskina (Novità) – 17 ottobre

Miskina è la nuova seria comedy original francese ed ha protagonista Fara, una donna di 30 anni. Senza appartamento, senza lavoro, senza un ragazzo, ma con una forte miopia. Quando sua nonna, sua madre e sua sorella le stanno costantemente alle costole, arriva il momento per lei di svegliarsi e di fare delle scelte: tra il suo migliore amico, che forse è proprio l’uomo della sua vita, o un nuovo ragazzo, un po’ pazzo, che si innamora di lei; tra proteggere sua madre ancora legata al passato e ricucire il rapporto con suo padre; tra nascondere costantemente il suo viso e affrontare finalmente la verità. Quando la vita continua a prenderti a schiaffi, devi imparare a difenderti da sola e smettere di essere una “miskina”

Inverso – The Peripheral (Novità) – 21 ottobre

Inverso - The Peripheral racconta la storia di Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz), una donna che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia disastrata in un angolo dimenticato dell'America futura. Flynne è intelligente, ambiziosa e predestinata. Non ha futuro, finché il futuro non bussa alla sua porta. Inverso - The Peripheral, tratto dal romanzo dal grande autore William Gibson, offre uno sguardo affascinante e allucinatorio sulla sorte dell’umanità e su ciò che verrà.

The Devi’s Hours (Novità) – 28 ottobre

The Devil’s Hour segue la storia di Lucy Chambers (Jessica Raine) che si sveglia ogni notte alle 3:33. Suo figlio di otto anni è introverso e non mostra emozioni, sua madre parla a sedie vuote, la sua casa è infestata da reminiscenze di una vita che non è la sua. Ora che il suo nome viene inspiegabilmente connesso a una serie di brutali omicidi avvenuti nella sua zona, la risposta che aveva evitato per tutti questi anni diventa centrale.

Pretty Little Liars: Original Sin (Novità) – 31 ottobre

Vent’anni fa, una serie di tragici eventi ha quasi distrutto la città di Millwood. Oggi un gruppo di teenager - le nuove “piccole bugiarde” - sono tormentate da un assalitore sconosciuto e dovranno pagare a caro prezzo non solo i loro peccati segreti, ma anche quelli commessi dai genitori 20 anni prima. In Pretty Little Liars: Original Sin, ci troviamo di fronte a una nuova generazione di Little Liars, molto lontana da Rosewood e in un clima ancora più terrificante.

I film di Prime Video a ottobre 2022

Catherine Called Birdy – 7 ottobre

Anno 1290. Nel villaggio inglese medievale di Stonebridge, Lady Catherine (conosciuta come Birdy) è la figlia più giovane di Lord Rollo e Lady Aislinn. Il suo parco giochi è Stonebridge Manor, una casa che, come la famiglia, ha visto giorni migliori.

Finanziariamente indigente e avido incallito, Rollo vede sua figlia come la via per uscire dalla rovina finanziaria dandola in sposa a un ricco proprietario terriero. Ma Birdy, come tutte le grandi eroine adolescenti, è vivace, intelligente e avventurosa e pronta a respingere in modi sempre più ingegnosi qualsiasi corteggiatore. La sua immaginazione, il suo atteggiamento provocatorio e la sua profonda convinzione di aver diritto all’indipendenza creano una frattura con i suoi genitori. Quando si presenta il più ripugnante dei corteggiatori, viene richiesta loro l’ultima prova d’amore per la figlia.

Chase – Scomparsa – 10 ottobre

Will Spann (Gerard Butler) sta accompagnando sua moglie Lisa (Jaimie Alexander), da cui a breve si separerà, a casa dei genitori di lei, quando, a una pompa di benzina, la moglie scopare misteriosamente. Will, agitato, coinvolge lo Sceriffo della zona nel disperato tentativo di trovarla. Con il passare del tempo, i sospetti invadono Will che si trova a dover prendere in mano la questione personalmente, addentrandosi nella scena criminale della città mentre deve scappare dalle autorità in una corsa contro il tempo per salvare sua moglie.

Backstage – Dietro le quinte – 13 ottobre

111 ragazzi dai 16 ai 25 anni si presentano alle audizioni di un nuovo spettacolo che debutterà al Teatro Sistina di Roma. Hanno talento, determinazione e hanno tutti lo stesso sogno: diventare artisti di successo. Vengono scelti in nove, ma l’emozione dura poco perché i ruoli disponibili sono soltanto quattro. Inizia così per loro una settimana di audizioni e prove senza sosta, una settimana per dimostrare al cinico regista James D’Onofrio chi davvero merita di far parte dello show. Canteranno fino a perdere la voce e balleranno fino allo sfinimento. Si sfideranno, saranno rivali, ma anche amici e complici nel percorso che li condurrà alla realizzazione del loro più grande desiderio. Qualunque cosa accadrà, le loro vite cambieranno per sempre.

Argentina, 1985 – 21 ottobre

Presentato in concorso alla 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, reduce dalla vittoria dell Audience Award al 70esimo Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián, acclamato dalla critica e in corsa per rappresentare l’Argentina ai prossimi Academy Awards nella categoria Miglior Film Straniero, Argentina, 1985 è ispirato alla storia vera dei procuratori Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo e del loro giovane team legale che in una battaglia alla Davide contro Golia, sotto costante minaccia, hanno avuto il coraggio di indagare e perseguire la più sanguinosa dittatura militare argentina di sempre contro ogni aspettativa e in una corsa contro il tempo per fare giustizia per le vittime della giunta militare.

Time is Up 2 – 28 ottobre

Innamorati e desiderosi di scoprire il futuro insieme, Vivien (Bella Thorne) e Roy (Benjamin Mascolo) si ritroveranno a vivere un viaggio inaspettato nella terra di origine di Roy, la Sicilia. Un luogo che nasconde però persone e segreti, non del tutto legati al passato, che metteranno a dura prova la coppia. I due saranno posti davanti a tante domande sui loro sentimenti, sui loro desideri e soprattutto sul futuro.

L’amore riuscirà anche questa volta a superare ogni ostacolo? Lo scoprirete su Prime Video dal 28 ottobre 2022.

Run Sweetheart Run – 28 ottobre

Inizialmente preoccupata quando il suo capo insiste perché incontri uno dei suoi clienti più importanti, Cherie (Ella Balinska), madre single, si sente sollevata ed entusiasta quando incontra il carismatico Ethan (Pilou Asbæk). L'influente uomo d'affari sfida le aspettative e fa perdere la testa a Cherie. Ma alla fine della serata, quando i due sono insieme da soli, rivela la sua vera natura violenta. Maltrattata e terrorizzata, fugge per salvarsi la vita, iniziando un incessante gioco del gatto e del topo con un aggressore assetato di sangue deciso a distruggerla completamente. In questo thriller dark da perdere il fiato, Cherie si ritrova nel mirino di una cospirazione sconosciuta e più malvagia di quanto avrebbe mai potuto immaginare.