Cosa vedere su Prime Video: Le novità di luglio 2022

P rime Video a luglio 2022 offre la prima stagione dell’attesa serie tv Terminal List. Ma quali sono le altre novità del mese? Quali i titoli più interessanti? Cosa vedere su Prime Video a luglio? Qui, tutto quello che vi serve sapere.

Scegliere tra le novità di Prime Video di luglio 2022 è difficile per la vastità del catalogo. Chi ama i prodotti Prime Video può godersi la proposta che più si avvicina ai propri gusti, anche se tutti i titoli sembrano imperdibili. Cosa vedere su Prime Video a maggio? The Wom vi presenta la lista completa: segnatevi voi ciò che vi attira.

Le serie di Prime Video di luglio 2022

Terminal List (Novità) – 1° luglio

Terminal List segue la storia di James Reece (Chris Pratt). Alla sua squadra di Navy Seal viene tesa un’imboscata durante un’operazione segreta ad alto rischio. Reece torna così a casa dalla sua famiglia con ricordi confusi dell’evento e dubbi sulle sue responsabilità. Tuttavia, man a mano che emergono nuove prove, Reece scopre che forze oscure stanno operando contro di lui. Saranno in pericolo non solo la sua vita ma anche quella di coloro che ama.

Senza confini (Novità) – 7 luglio

Senza confini racconta la storia della prima veleggiata compiuta intorno al mondo da Magellano ed Elcano. La super-produzione diretta da Simon West (Tomb Raider) porterà in vita l’elettrizzante ed epica storia di un gruppo di marinai impegnati in un viaggio verso l’ignoto, in una serie di qualità piena d’azione e avventura in sei episodi da 40 minuti, girata tra la Spagna e la Repubblica Dominicana.

Warriors on the Field (Novità) – 8 luglio

Warriors On The Field è un ritratto potente sulla forza che i giocatori indigeni ricavano dalla propria cultura, dal legame con il gioco e da come li aiuta a combattere il razzismo in Australia.

Forever Summer: Hamptons (Novità) – 15 luglio

Forever Summer: Hamptons è una docusoap di formazione ambientata sullo sfondo idilliaco degli Hamptons. Al centro della serie c'è un gruppo di ragazzi universitari di diversa estrazione, dai benestanti newyorkesi che frequentano la località durante l'estate, agli umili ragazzi del posto. Di giorno lavorano in un ristorante sul mare, la sera fanno festa, mettendo alla prova amicizie e amore nei giorni più caldi dell'estate. Con l'arrivo di settembre la posta in gioco e le responsabilità saranno alte, ma l'estate è a loro disposizione.

James May: Il nostro agente in Italia (Stagione 2) – 15 luglio

Nel nuovo capitolo della serie di May per Prime Video "Il nostro agente in", James porta il suo punto di vista davvero unico in Italia, attraversando in lungo e in largo uno dei suoi Paesi preferiti per esplorarne la storia, i paesaggi, le tradizioni e molto altro.

Dal capoluogo siciliano, Palermo, alle vette delle Dolomiti, James scoprirà cultura, cibo, lavoro e anche un po’ di sport, tutto sullo sfondo di alcuni dei più bei paesaggi del mondo. Può un goffo uomo britannico di mezza età scoprire i segreti della dolce vita?

Paper Girls (Novità) – 29 luglio

Paper Girls vede protagoniste quattro ragazze - Erin, Mac, Tiffany e KJ - che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo che cambierà le loro vite per sempre. Trasportate nel futuro le ragazze dovranno trovare un modo per tornare nel loro passato, e questa ricerca le porterà ad incontrare le versioni adulte di se stesse.

Pur rassegnandosi al fatto che il loro futuro è molto diverso da quello che immaginavano da dodicenni, vengono braccate da una fazione militante di viaggiatori nel tempo nota come Old Watch, che ha dichiarato fuori legge i viaggi nel tempo così da poter rimanere al potere. Per sopravvivere, le ragazze dovranno superare le loro differenze e imparare a fidarsi l’una dell’altra oltre che di loro stesse.

I film di Prime Video a luglio 2022

Don’t Make Me Go – 15 luglio

Don't Make Me Go parla di un padre single, Max (John Cho), che quando scopre di avere una malattia terminale, nel tempo che gli resta decide di provare a fare il pieno di tutti quegli anni di amore e supporto che non potrà vivere con la figlia adolescente Wally (Mia Isaac). Con la promessa di fare le lezioni di guida tanto attese, convince Wally ad accompagnarlo in un viaggio dalla California a New Orleans per la rimpatriata dei vent’anni dalla laurea con gli ex compagni di college, dove spera segretamente di farla ricongiungere alla madre, che molto tempo prima li ha abbandonati.

In un viaggio originale ed emozionante, ricco di coraggio e ironia, Don’t Make Me Go esplora il legame indissolubile ed eterno tra un padre e una figlia, raccontato dal punto di vista di due generazioni.

Press Play – La musica nella nostra vita – 16 luglio

Laura (Clara Rugaard) e Harrison (Lewis Pullman) vivono la perfetta storia d’amore basata sulla loro passione condivisa per la musica. Dopo un incidente mortale, Laura ha la possibilità di salvare l’amore della sua vita quando scopre che la cassetta musicale con la loro selezione di canzoni può trasportarla indietro nel tempo. Con una colonna sonora commovente che include brani di Japanese Breakfast, Father John Misty, Dayglow e molti altri, Press Play ci ricorda che l’amore può sempre essere suonato in replay.

Tutto è possibile – 22 luglio

Tutto è possibile è una deliziosa storia di formazione sulla Gen Z che segue Kelsa, una liceale trans sicura di sè, alle prese con l’ultimo anno di scuola. Il suo compagno di classe Khal si invaghisce di lei e trova il coraggio di chiederle di uscire nonostante la confusione che sa potrebbe crearsi. È una storia d’amore che racconta la gioia, la tenerezza e il dolore di un giovane amore.

Nuovi film in arrivo (Prime e seconde visioni)

The Misfits | 1 luglio

Eddie & Sunny | 1 luglio

Corro Da Te | 4 luglio

Moonfall | 11 luglio

The Kelly Gang | 15 luglio

La rosa velenosa | 15 luglio

Colour Out of Space | 15 luglio

Spencer | 22 luglio

Becky | 25 luglio

Possessor | 27 luglio

How It Ends | 29 luglio