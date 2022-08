Cosa vedere su Netflix: Le novità di settembre 2022

Netflix ha in serbo per settembre 2022 tante sorprese. Nuove serie, film esclusivi e documentari che si prestano ad accontentare ogni palato. Ma di cosa parlano? Chi sono i protagonisti? Ecco pronta la nostra guida su cosa vedere su Netflix a settembre 2022.

Il settembre 2022 di Netflix punta su una succulenta novità: la quinta e attesa stagione di Skam Italia, al cui centro vi sono le vicende del giovane Elia (Francesco Centorame). Ma ci sono anche Wanna, la docuserie dedicata a Wanna Marchi che sta già facendo discutere, e il biopic Blonde, dedicato a Marilyn Monroe.

Ma se non sapete cosa vedere su Netflix prendete le vostre agende e segnatevi le date. C’è tanto e molto altro ancora che vi aspetta per mettervi comodi davanti allo schermo e distrarvi dal ritorno alla quotidianità dopo le ferie estive. Ecco cosa vedere su Netflix a settembre tra serie tv e film, in attesa delle tante altre novità che saranno annunciate.

TUTTE LE SERIE NETFLIX DI SETTEMBRE 2022

Ecco a voi tutti i dettagli di cosa vedere su Netflix a settembre 2022 tra le serie tv.

DETOX – 1 SETTEMBRE

Le trentenni Léa e Manon decidono di stravolgere le loro vite e di seguire un percorso di disintossicazione digitale che coinvolgerà anche le loro famiglie.

SKAM ITALIA (STAGIONE 5) – 1 SETTEMBRE

Considerato dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti dell’omonimo show norvegese per il linguaggio utilizzato e per l’approccio ai temi trattati, Skam Italia torna con una nuova stagione originale, raccontata ancora una volta fuori dagli stereotipi dell’adolescenza. A cavallo tra università e liceo, continuano le storie degli storici protagonisti di Skam Italia ora affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili.

Al centro della nuova stagione, le vicende di Elia (Francesco Centorame) e l’importante percorso di accettazione che dovrà compiere. La complicità degli amici di sempre, determinante per raggiungere questo obiettivo, si intreccerà alle vicende di Elia alle prese con i nuovi personaggi.

Al già consolidato e amatissimo cast della serie si aggiungono infatti delle new entry.

Accanto a Francesco Centorame (Elia) tornano Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino). Debuttano in questa stagione Lea Gavino (Viola) e Nicole Rossi (Asia).

La regia è affidata a Tiziano Russo che riceve l'eredità da Ludovico Bessegato che rimane, però, showrunner e autore, insieme ad Alice Urciuolo. Su Netflix dal 1° settembre 2022.

IL DIAVOLO IN OHIO – 2 SETTEMBRE

Quando la psichiatra ospedaliera Suzanne Mathis dà rifugio a una misteriosa ragazza evasa da una setta, il suo mondo viene sconvolto e la sua stessa famiglia rischia di essere distrutta.

DATED AND RELATED – 2 SETTEMBRE

Immagina di doverti occupare della vita sentimentale di tuo fratello o tua sorella, dal corteggiamento al modo in cui tratta la sua dolce metà, fino alle sue mosse distintive. In questo nuovo reality di appuntamenti, coppie di fratelli osserveranno da vicino le reciproche vite amorose, mentre in tandem cercheranno "la persona giusta".

Avere accanto chi ti conosce meglio di chiunque altro dovrebbe aiutarti a navigare nel complesso mondo degli incontri. Ma i fratelli si sosterranno e si daranno davvero una mano per trovare l'amore? O invece romperanno le uova nel paniere e faranno notare ogni singolo errore? In entrambi i casi potrebbe essere imbarazzante, anzi un vero inferno!

NON SEI NIENTE DI SPECIALE – 2 SETTEMBRE

Amaia stessa pensa che la sua vita sia terribile. All'improvviso deve lasciare Barcellona, dove vivono tutti i suoi amici e dove è abituata alla sua routine. Deve infatti trasferirsi nel villaggio della madre dove non succede mai niente. Tuttavia, presto scopre qualcosa che potrebbe sconvolgerle l'esistenza. Forse ha ereditato i poteri della nonna: una donna che non ha mai conosciuto. Ma con la reputazione di essere l'unica strega mai vissuta a Salabarria.

NARCOSANTOS – 9 SETTEMBRE

La serie tv di produzione sudcoreana racconta la storia di un uomo coinvolto in un’operazione segreta del National Intelligence Service (NIS) dopo che è stato incastrato da un signore della droga che tiene sotto scacco mezzo Sud America.

COBRA KAI (STAGIONE 5 ) – 9 SETTEMBRE

Cobra Kai è una serie ambientata 30 anni dopo quanto accaduto al torneo di karate di All Valley del 1984. Racconta il proseguimento del conflitto ineluttabile tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka).

Dopo i risultati scioccanti del torneo di All Valley, nella quinta stagione Terry Silver espande l'impero di Cobra Kai cercando di dominare il karate con il suo stile "nessuna pietà". Kreese è dietro le sbarre e Johnny Lawrence mette da parte il karate per rimediare ai danni causati. Così Daniel LaRusso deve chiedere aiuto a una vecchia conoscenza.

FATE: THE WINX SAGA (STAGIONE 2) – 16 SETTEMBRE

Fate: The Winx Saga racconta il viaggio di formazione di sei fate. Frequentano Alfea, un collegio magico dell'Oltre Mondo dove apprendono a gestire i loro poteri, districandosi tra amori, rivalità e i mostri che le minacciano. Ideata da Brian Young (The Vampire Diaries), la serie è una rivisitazione live-action del cartone animato italiano Winx Club firmato da Iginio Straffi.

la scuola è ricominciata sotto l'occhio severo della ex preside di Alfea, Rosalind. I Bruciati non ci sono più, la Dowling è "scomparsa" e Silva è stato imprigionato per tradimento: rispetto all'anno precedente Alfea ha più magia, più amori e più volti nuovi. Quando però le fate cominciano a sparire nel cuore della notte, Bloom e le sue compagne scoprono una pericolosa minaccia in agguato nelle tenebre... dovranno fermarla a tutti i costi prima che sconvolga l'Oltre Mondo.

WANNA – 21 SETTEMBRE

Lo stile aggressivo con cui Wanna Marchi si rivolge agli spettatori è il marchio di fabbrica degli show in cui propone creme dimagranti miracolose. Per tutti gli anni '80 la sua immagine e i suoi prodotti impazzano, rendendola ricchissima e famosa, insieme al suo unico e vero braccio destro, la figlia Stefania. Le due passano dal successo alla clamorosa caduta di inizio anni '90, quando “l’impero Wanna Marchi” si sgretola e le scaraventa sul lastrico. Un disastro che scatena nelle due la voglia di riscatto.

Dopo avere venduto l’illusione della forma fisica perfetta, passeranno a commercializzare l’unica cosa che nessuno aveva mai pensato di vendere: la fortuna. Creme dimagranti e antirughe lasciano così il posto ad amuleti e numeri benedetti venduti insieme al Maestro di vita Do Nascimento. Questa strepitosa macchina da soldi si sarebbe poi rivelata essere altro: una truffa clamorosa, realizzata grazie a una complice insospettabile, la televisione.

DESIGNING MIAMI – 21 SETTEMBRE

I due migliori designer d'interni di Miami non sono solo in competizione tra loro, sono anche marito e moglie. Eilyn e Ray Jimenez rendono le abitazioni del Sud della Florida più chic una alla volta: lei usa un'estetica minimalista, lui invece ha un approccio massimalista. Non è facile giostrarsi tra clienti facoltosi ed esigenti, i giovani designer dello staff, le famiglie affiatate (tra cui ci sono anche alcuni costruttori) e gestire il loro rapporto, ma questo duo abile ed elegante riesce a ottenere risultati straordinari mantenendo anche un certo senso dell'umorismo.

IRON CHEF: MESSICO – 21 SETTEMBRE

La leggendaria competizione culinaria iniziata in Giappone e diventata un fenomeno globale sarà offerta per la prima volta in spagnolo e con un tocco decisamente messicano. I migliori chef residenti in Messico si troveranno faccia a faccia nell'Arena contro gli Iron Chef residenti in una lotta contro il tempo che include un ingrediente segreto molto particolare. La serie è ispirata al formato di Fuji Television.

LE RAGAZZE DELL’ULTIMO BANCO – 23 SETTEMBRE

Le ragazze dell'ultimo banco racconta la storia di cinque donne trentenni che si conoscono dai tempi della scuola e che organizzano ogni anno una gita di una settimana insieme. Quest'anno però un imprevisto le costringe a reinventare le regole del gioco. Certi viaggi cambiano per sempre la vita. Certe vite cambiano per sempre i viaggi.

TUTTI I FILM DI NETFLIX DI SETTEMBRE 2022

Come ogni mese, anche settembre 2022 presenta diversi film originali da vedere su Netflix. Vediamo i più importanti.

LOVE IN THE VILLA – INNAMORARSI A VERONA – 1 SETTEMBRE

Dopo essersi lasciata con il fidanzato, una giovane donna (Kat Graham) parte per Verona, la città dell'amore, dove scopre che la villa che ha prenotato è stata affittata per errore anche a un inglese cinico e molto affascinante (Tom Hopper) con il quale dovrà condividere la vacanza.

ELY + BEA – 2 SETTEMBRE

Bea ed Ely non avrebbero mai pensato di diventare amiche. Ely (Keslee Blalock) è silenziosa, riflessiva e attenta. Bea (Madison Skye Validum) è vivace, esuberante e coraggiosa. Eppure, le avventure spesso dimostrano che l'amicizia vera può nascere nonostante le differenze. Tratto dalla serie di bestseller del New York Times di Annie Barrows Ely + Bea.

Il Festival dei cantastorie - 2 settembre

I destini dell'avvocato Yusuf e del padre ashik Heves Ali si incrociano per un lungo e forse ultimo viaggio dopo 25 anni di separazione. I due cercano di risolvere sia i problemi del loro passato sia quelli del loro futuro. Durante il commovente percorso per perdonare, farsi perdonare e aggrapparsi alla vita, "Il festival dei cantastorie" esplora un'anima tormentata dai rimpianti.

END OF THE ROAD – 9 SETTEMBRE

In questo thriller d'azione adrenalinico, un viaggio in macchina attraverso il paese si trasforma in un inferno per Brenda (Queen Latifah), i suoi due figli e il fratello Reggie (Chris "Ludacris" Bridges): dopo aver assistito a un brutale omicidio, la famiglia si ritrova nel mirino di un misterioso assassino. Rimasta sola nel deserto del New Mexico e isolata da qualsiasi forma di aiuto, Brenda si ritrova coinvolta in una lotta mortale per salvare i suoi cari.

LA CASA TRA LE ONDE – 16 SETTEMBRE

Cresciuti come fratello e sorella, Kosuke e Natsume si conoscono fin dall'infanzia, ma il loro rapporto inizia a incrinarsi alle medie dopo che viene a mancare il nonno di Kosuke. Un giorno durante le vacanze estive, Kosuke e i suoi compagni di scuola si intrufolano in un condominio che sta per essere demolito e che si pensa sia stregato. Kosuke e Natsume sono cresciuti lì, quindi quel luogo contiene tanti ricordi per loro.

Kosuke si imbatte in Natsume, che gli chiede se conosce il misterioso Noppo. Ma improvvisamente restano coinvolti in uno strano fenomeno e quando riprendono conoscenza, vedono solo il mare intorno a loro. All'interno del condominio che fluttua in un mare misterioso, Kosuke e gli altri uniscono le forze per sopravvivere. Ci sono tante lacrime e lotte... seguite poi forse dalla riconciliazione. Riusciranno a tornare alla loro vita precedente? Inizia così un viaggio estivo di addio...

DO REVENGE – 16 SETTEMBRE

Drea (Camila Mendes) ha un tremendo potere nella sua scuola superiore come it girl alfa, finché un suo video erotico non è diffuso tra gli studenti facendo crollare tutto. Pare sia opera del suo ragazzo, il re della scuola Max (Austin Abrams). La nuova studentessa timida Eleanor (Maya Hawke) non sopporta di essersi dovuta trasferire nella stessa scuola di Carissa (Ava Capri), che l'aveva bullizzata al campo estivo ancora tredicenne, spargendo chiacchiere su di lei. Dopo un incontro in segreto al campo da tennis, Drea ed Eleanor creano un'inaspettata amicizia clandestina per vendicarsi di chi le tormenta.

PATTON OSWALT: WE ALL SCREAM – 20 SETTEMBRE

Patton debutta alla regia con il suo quarto speciale comico su Netflix We All Scream, girato al Paramount Theatre di Denver in Colorado, e parla di ciò che accade ai nostri corpi quando invecchiamo, di chi avrebbe potuto essere se avesse seguito l'elenco di buoni propositi che aveva stilato durante il lockdown, dell'ultimo scatto d'ira dei baby boomer e di molto altro ancora.

A JAZZMAN'S BLUES - 23 SETTEMBRE

A Jazzman's Blues è l'avvincente storia di un amore proibito che svela quarant'anni di segreti e bugie al ritmo dei juke joint del profondo sud degli Stati Uniti.

LOU – 23 SETTEMBRE

Pensando di essersi lasciata il pericolo alle spalle, Lou (Allison Janney) scopre che la sua vita tranquilla è interrotta da una madre disperata (Jurnee Smollett) che la prega di salvare la figlia rapita. Mentre infuria una forte tempesta, le due donne stringono un'improbabile alleanza e rischiano la vita in una missione di salvataggio che metterà alla prova i loro limiti esponendo scioccanti e terribili segreti del loro passato.

ATHENA – 23 SETTEMBRE

La vita di tre ragazzi è travolta dal caos poche ore dopo la tragica morte del fratello minore in circostanze poco chiare. Presentato al Festival di Venezia, su Netflix dal 23 settembre 2022.

BLONDE – 28 SETTEMBRE

Tratto dal bestseller di Joyce Carol Oates, Blonde reinventa con audacia la vita di una delle icone più leggendarie di Hollywood: Marilyn Monroe. Dalla sua infanzia imprevedibile come Norma Jeane, attraverso l'ascesa alla fama e i legami sentimentali, Blonde mescola realtà e finzione per esplorare la sempre più vasta differenza tra l'immagine pubblica e quella privata dell'attrice.

Scritto e diretto da Andrew Dominik, il film vanta un cast straordinario con Ana de Armas al fianco di Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ed Evan Williams.

ENTERGALACTIC – 30 SETTEMBRE

Scott "Kid Cudi" Mescudi e Kenya Barris uniscono le forze per presentare Entergalactic, una storia di animazione originale su un giovane artista di nome Jabari (doppiato da Mescudi) che cerca di raggiungere l'equilibrio tra amore e successo. Una volta trovato quest'ultimo, Jabari si trova anche a un passo dal primo quando traslocando nell'appartamento dei suoi sogni conosce la nuova vicina, l'affascinante fotografa Meadow doppiata da Jessica Williams nella versione originale.

Traboccante di arte, musica e moda, Entergalactic si svolge nell'unica città dove questi tre elementi possono convivere: New York.

RAINBOW – 30 SETTEMBRE

Rainbow è un racconto moderno di un percorso di formazione liberamente ispirato al classico "Il meraviglioso mago di Oz". Gli interpreti principali sono Dora Postigo, Áyax Pedrosa, Wekaforé Jibril (alias Spirit Disco), Carmen Maura, Carmen Machi e Luis Bermejo.

