Cosa vedere su Netflix: Le novità di ottobre 2023

N etflix ha in serbo per ottobre 2023 tante sorprese, alcune delle quali molto attese. Nuove serie tv, film esclusivi e documentari che si prestano ad accontentare ogni palato. Ma di cosa raccontano? Chi ne sono i protagonisti? Ecco pronta la nostra guida su cosa vedere su Netflix a ottobre 2023.

L’ottobre 2023 di Netflix ha molte frecce al suo arco, a cominciare dalla stagione 3 della serie tv Lupin, dalla stagione 7 di Elite e dall’attesissima La caduta della casa degli Usher. Non mancano poi i film originali, molti dei quali presentati a importanti festival, come quello di Toronto (Fair Play) o Sitges (Sorella Morte).

Ma, se non sapete cosa vedere su Netflix, prendete le vostre agende e segnatevi le date. C’è tanto e molto altro ancora che vi aspetta per mettervi comodi davanti allo schermo. Ecco cosa vedere su Netflix a ottobre 2023 tra serie tv e film, in attesa delle tante altre novità che saranno annunciate.

Tutte le serie tv di Netflix a ottobre 2023

Lupin 3 (dal 5 ottobre)

Assane ora è in clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma gli spettri del passato sono sempre dietro l'angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

Everything Now (dal 5 ottobre)

Quando la sedicenne Mia torna a casa dopo un lungo periodo di ricovero per un disturbo alimentare, si ritrova di nuovo nel caotico mondo delle scuole superiori e scopre che gli altri hanno proseguito la loro vita da adolescenti senza di lei. Armata di una lista dei desideri in continua evoluzione, tre migliori amici e una nuova cotta, Mia si butta a capofitto in un mondo di appuntamenti, feste e primi baci, scoprendo presto che non tutto nella vita può essere pianificato.

Ne rimarrà solo 1: gara di improvvisazione tragicomica (dal 10 ottobre)

Il duo comico Chidori conduce e partecipa a questo talk show di sopravvivenza!

Goodnight Night World (dal 12 ottobre)

Questa è la storia dei quattro membri di una famiglia disfunzionale che trovano svago in un gioco chiamato "Planet", al quale partecipano senza sapere che si conoscono. Con il progredire degli eventi, affiorano segreti su ogni familiare e l'interrelazione tra mondo virtuale e realtà.

La caduta della casa degli Usher (dal 12 ottobre)

Da Mike Flanagan, ideatore di The Haunting of Hill House e Midnight Mass, arriva questa diabolica serie horror ispirata alle opere di Edgar Allan Poe. Gli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher hanno fatto di Fortunato Pharmaceuticals un impero di ricchezza, privilegi e potere, ma quando gli eredi della dinastia cominciano a morire per mano di una misteriosa donna conosciuta in gioventù, vengono a galla i segreti del passato.

Neon (dal 19 ottobre)

Da una cittadina della Florida alle spiagge affollate e alle luci brillanti di Miami, Neon segue tre amici che sperano di sfondare nel mondo del reggaeton. Questa commedia in otto episodi illustra non solo gli incredibili sogni dei tre, ma anche la dura realtà e i divertenti ostacoli che rendono difficile la sopravvivenza nell'industria musicale. Tyler Dean Flores interpreta Santi, un artista reggaeton emergente che, con l'aiuto degli amici Ness (Emma Ferreira), Felix (Jordan Mendoza) e della manager A&R Mia (Courtney Taylor), spera di diventare la più grande star del reggaeton al mondo. O almeno di riuscire a pagare l'affitto.

Bodies (dal 19 ottobre)

Tratta dalla spiazzante graphic novel di Si Spencer, Bodies è una serie poliziesca piena di colpi di scena. Quando lo stesso cadavere è scoperto a Longharvest Lane nell'East End londinese nel 1890, 1941, 2023 e 2053, un detective di ciascun periodo deve indagare. Mentre si cercano collegamenti tra i decenni, i detective presto scoprono che le inchieste sono correlate e un enigmatico leader politico di nome Elias Mannix (Stephen Graham) assume un ruolo sempre più importante. Ha avuto qualcosa a che fare con l'omicidio? O forse si tratta di qualcosa di ancora più inquietante? Per risolvere il mistero i quattro detective dovranno trovare un modo per collaborare e svelare un complotto che dura oltre 150 anni.

Yaratilan – La creatura (dal 20 ottobre)

Yaratilan - La creatura è una storia epica che si svolge nell'era finale dell'impero ottomano e si incentra su una delle domande fondamentali dell'umanità: "Cosa c'è dopo la morte?". Ziya, uno studente di medicina avventuroso, ribelle, vivace e brillante, ha il desiderio irrefrenabile di diventare uno straordinario medico e riuscire a curare le malattie infettive. Il destino di Ziya si incrocia con quello di Ihsan, un collega al limite tra genio e follia. Ihsan è l'unico che capisce veramente le ambizioni di Ziya; tuttavia, queste due anime ferite e ostracizzate pagheranno il prezzo dell'esperimento proibito che hanno avuto il coraggio di condurre: l'antica iscrizione che hanno tentato di decifrare potrebbe scatenare il caos...

Elite (dal 20 ottobre)

In questa nuova stagione Omar inizia una nuova vita all'università lontano da Las Encinas, ma non riesce a voltare pagina. Il senso di colpa per la morte di Samuel e la sofferenza causata da quel periodo lo attanagliano ancora, spingendolo ad andare in analisi. Tramite uno stage decide di tornare nella scuola dove tutto è successo per affrontare i suoi demoni faccia a faccia. Attraverso il percorso di Omar scopriamo che anche il resto degli studenti sta silenziosamente sfidando i propri incubi. La settima stagione di Elite tratta di salute mentale e di come molti di noi la evitano per paura o ignoranza.

La vita sul nostro pianeta (dal 25 ottobre)

Questa è la storia delle epiche battaglie per dominare e sopravvivere sul pianeta Terra. Ci sono venti milioni di specie sul nostro pianeta, ma si tratta di una frazione infinitesimale dato che il 99% degli esseri esistiti sono ormai perduti in un passato lontano. La storia di queste dinastie, la loro nascita e la caduta, è davvero straordinaria. In collaborazione con Industrial Light & Magic, La vita sul nostro pianeta utilizza le più recenti tecnologie e scoperte scientifiche per riportare in vita creature estinte da tempo e svelare l'incredibile storia della vita sul nostro pianeta.

Pluto (dal 26 ottobre)

Elogiato da molti come un capolavoro, il manga PLUTO è tratto dall'episodio "Il più grande robot del mondo" della serie Astro Boy di Osamu Tezuka del 1964 ed è ideato da Naoki Urasawa (20th Century Boys, Yawara! - Jenny la ragazza del judo, Master Keaton) in collaborazione con l'esperto coideatore Takashi Nagasaki.

La serie drammatica carica di suspense si svolge in un mondo neofuturistico in cui esseri umani e robot altamente funzionali vivono in perfetta armonia. Il manga acclamato in tutto il mondo ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio culturale Osamu Tezuka. L'adattamento teatrale del 2015 di PLUTO è tornato a grande richiesta nel 2018 con un tour in Giappone e in Europa.

Tore (dal 27 ottobre)

Il protagonista della serie è il ventisettenne Tore che fa tutto il possibile per reprimere il dolore quando la persona più importante della sua vita muore investita da un camion della spazzatura.

Di giorno continua a lavorare nell'impresa di pompe funebri del padre come se niente fosse e inizia a flirtare con il nuovo fioraio. Di notte frequenta una barca adibita a nightclub in città e sperimenta per la prima volta con alcol, sesso e droghe. Un nuovo mondo tanto affascinante quanto rischioso apre improvvisamente le porte a Tore, mentre la sua migliore amica Linn e i colleghi dell'impresa di pompe funebri iniziano presto a preoccuparsi che il giovane stia per perdere l'equilibrio nel disperato tentativo di sfuggire alla realtà.

Tutti i film di Netflix a ottobre 2023

Sfida per la vetta (dal 4 ottobre)

Ueli Steck era noto come "il più veloce scalatore al mondo", finché Dani Arnold non ha infranto il suo record di velocità sull'Eiger nel 2011. Quell'incredibile arrampicata ha scatenato un duello lungo le pareti nord delle Alpi europee, spesso scalate in solitaria e senza attrezzatura di sicurezza.

Ballerina (dal 6 ottobre)

Uno squisito thriller d'azione con vendetta in cui la spietata ex guardia del corpo Okju (Jun Jong-seo) dà la caccia a Choi (Kim Ji-hun), responsabile della morte della sua cara amica Minhee (Park Yu-rim).

Invito a un assassino (dal 6 ottobre)

L'eccentrica miliardaria Olivia manda un misterioso invito alla sorellastra Agatha e a un gruppo di vecchi conoscenti a passare un fine settimana sul suo yacht, dove scopriranno il vero motivo dell'incontro... un omicidio? Sconvolta dalla morte inattesa, Agatha cerca di scoprire se si tratti di un semplice incidente o di un'elaborata vendetta con l'aiuto di un poliziotto in erba. Tutti sono sospettati: Carlos (l'ex marito), Cary (un attore in declino), Sonia (l'ex amica), Doña Cristina (la governante), Figue (il medico) e persino Naram (l'insegnante di yoga).

Once Upon a Star (dall’11 ottobre)

Una troupe itinerante di cinema scientifico viaggia per il Paese per diffondere la gioia dei film doppiati dal vivo. Il tutto superando difficoltà, bypassando inganni e realizzando i propri sogni.

Fair Play (dal 13 ottobre)

Quando si presenta l'opportunità di una tanto attesa promozione presso una spietata società finanziaria, i messaggi una volta incoraggianti tra gli innamorati Emily (Phoebe Dynevor) e Luke (Alden Ehrenreich) si inaspriscono e diventano sempre più cupi. Mentre nella relazione cambiano irrevocabilmente le dinamiche di potere, la coppia deve fare i conti con il vero prezzo del successo e gli snervanti limiti dell'ambizione.

Al suo debutto cinematografico, la sceneggiatrice-regista Chloe Domont crea un thriller intenso che ruota intorno a una coppia, osservando le devastanti dinamiche di genere che mettono due amanti l'uno contro l'altra in un mondo che si trasforma più velocemente delle norme che lo regolano. Con un cast che vanta anche Eddie Marsan, Rich Sommer e Sebastian De Souza, Fair Play mette in luce lo scomodo abbinamento tra autoaffermazione ed ego.

The Devil on Trial – Processo al diavolo (dal 17 ottobre)

The Devil on Trial - Processo al diavolo esplora la prima e unica volta in cui una "possessione demoniaca" è stata ufficialmente usata dalla difesa in un processo per omicidio negli Stati Uniti. Con racconti in prima persona di presunte possessioni demoniache sullo sfondo di un efferato omicidio, questa straordinaria storia ci spinge a riflettere sulla nostra paura dell'ignoto.

Crypto Boy (dal 19 ottobre)

Ad Amsterdam-Oost il giovane fattorino Amir (Shahine El-Hamus) sogna un futuro migliore, ma il suo presente è fatto di consegne a domicilio per conto di Burrito, il datato ristorante messicano del padre Omar (Sabri Saad El-Hamus). Nel frattempo il quartiere si fa sempre più gentrificato. Al posto dei negozi di alimentari sorgono bar di tendenza, ristoranti di sushi e palestre di fitness. Amir è frustrato perché suo padre si ostina a ignorare tutte le sue idee per modernizzare Burrito. Del resto, Omar considera il figlio un fannullone irresponsabile incapace di gestire il ristorante.

Quando una grossa società immobiliare acquista l'isolato e raddoppia l'affitto, padre e figlio sono ai ferri corti e rischiano di perdere per sempre casa e ristorante. Ma quando Amir incontra un giovane imprenditore carismatico di criptovalute, intuisce come risolvere tutti i loro problemi. Per dimostrare al padre di cosa è capace, Amir si butta a capofitto nella start-up di criptovalute in rapida crescita, mentre Omar osserva con sospetto il figlio che si allontana sempre di più.

Old Dads (dal 20 ottobre)

Tre migliori amici che diventano padri più avanti con l'età si trovano a litigare con presidi di asili, CEO millennial e tutto quello che è stato creato dopo il 1987.

Sorella Morte (dal 27 ottobre)

Nella Spagna postbellica la giovane novizia con poteri soprannaturali Narcisa (Aria Bedmar) raggiunge un ex convento ora trasformato in una scuola femminile dove diventerà insegnante. Con il trascorrere dei giorni gli strani eventi e le situazioni sempre più inquietanti che la tormentano la spingono a dipanare l'orribile matassa di tutti i segreti che circondano la struttura e perseguitano i suoi inquilini.

Pain Hustlers – Il business del dolore (dal 27 ottobre)

Liza Drake (Emily Blunt) è una madre single che ha appena perso il lavoro e tutte le speranze. L'incontro casuale con il rappresentante farmaceutico Pete Brenner (Chris Evans) la convince a intraprendere un percorso allettante dal punto di vista economico, ma dubbioso dal punto di vista etico quando scopre di essere coinvolta in pericolose attività illegali. Alle prese con un capo sempre più incontrollabile (Andy Garcia), la salute sempre più in declino della figlia (Chloe Coleman) e una crescente consapevolezza dei danni causati dall'azienda per cui lavora, Liza è obbligata a valutare le proprie scelte.

Pain Hustlers - Il business del dolore offre uno sguardo tagliente e rivelatorio su ciò che alcune persone fanno per disperazione e altre per avidità. Diretto dal premio BAFTA David Yates e prodotto da Lawrence Grey, il film vede anche la partecipazione di Catherine O'Hara, Jay Duplass e Brian d’Arcy James.