Cosa vedere su Netflix: Le novità di ottobre 2022

Netflix ha in serbo per ottobre 2022 tante sorprese. Nuove serie, film esclusivi e documentari che si prestano ad accontentare ogni palato. Ma di cosa parlano? Chi sono i protagonisti? Ecco pronta la nostra guida su cosa vedere su Netflix a ottobre 2022.

L’ottobre 2022 di Netflix è nel segno del grande cinema. Tra i film più attesi del mese, ci sono l’italiano Per lanciarsi dalle stelle ma anche l’horror Mr. Harrigan’s Phone o il fantasy L’accademia del bene e del male. Ma anche il mondo delle serie tv non scherza: arrivano l’italiana Tutto chiede salvezza e From Scratch – La forza di un amore, girata tra Italia e Stati Uniti.

Ma se non sapete cosa vedere su Netflix prendete le vostre agende e segnatevi le date. C’è tanto e molto altro ancora che vi aspetta per mettervi comodi davanti allo schermo e distrarvi dal ritorno alla quotidianità dopo le ferie estive. Ecco cosa vedere su Netflix a ottobre tra serie tv e film, in attesa delle tante altre novità che saranno annunciate.

TUTTE LE SERIE NETFLIX DI OTTOBRE 2022

Ecco a voi tutti i dettagli di cosa vedere su Netflix a ottobre 2022 tra le serie tv.

Nailed It (Stagione 7) – 5 ottobre

Torna la serie candidata agli Emmy con una stagione ricca di dolcetti e scherzetti per Halloween. Sorprese macabre in arrivo direttamente dai programmi Netflix più seguiti tra i quali The Umbrella Academy, Cobra Kai e The Witcher. E questa volta i dolci sono volutamente da paura!

Conversazioni con un killer: Il caso Dahmer (Miniserie) – 7 ottobre

Nel luglio del 1991 la polizia di Milwaukee entra nell'appartamento del trentunenne Jeffrey Dahmer. Scopre così il macabro museo personale di un serial killer. Ci sono un freezer colmo di teste umane, teschi, ossa e altri resti in vari stati di decomposizione. Dahmer confessa sedici omicidi compiuti nei quattro anni precedenti nel Wisconsin, oltre a uno in Ohio nel 1978, ammettendo anche atti inimmaginabili di necrofilia e cannibalismo.

Questa scoperta sciocca gli Stati Uniti e sconvolge la comunità locale . Come mai Dahmer, condannato nel 1988 per abusi sessuali su un minore, è riuscito a evitare i sospetti e l'attenzione delle forze dell'ordine mentre perlustrava la scena gay di Milwaukee alla ricerca di vittime in prevalenza di colore?

Questo documentario è il terzo della serie del regista Joe Berlinger (Conversazioni con un killer: Il caso Bundy, Conversazioni con un killer: Il caso Gacy) e presenta colloqui audio inediti tra Dahmer e il suo team di difesa, fornendo uno spaccato della sua psiche contorta e rispondendo in chiave moderna alle domande rimaste aperte sulla responsabilità della polizia.

Andropausa (Novità) – 7 ottobre

Yusuf è un normale padre di famiglia, con due figli, che ha appena scoperto di essere entrato in andropausa. Sempre più deciso ad accontentare l'adorata moglie, decide di cambiare alcuni aspetti della loro vita. Quando decidono di trasferirsi nella loro casa dei sogni, la vita di Yusuf si scontra con quella complicata del ricco padrone di casa Mahmut Timucin, della sua violenta amante russa Svetlana, della ex moglie Sahinde, delle loro belle figlie gemelle, oltre che della strana sorella di Yusuf e del cognato. La storia e i personaggi si colorano così di drammi familiari con toni da commedia dell'assurdo.

Glitch (Novità) – 7 ottobre

Glitch racconta la storia di Hong Jihyo, che cerca di rintracciare il fidanzato scomparso con l'aiuto di un gruppo di appassionati di UFO. Durante le ricerche, si troverà faccia a faccia con un misterioso segreto.

The Midnight Club (Novità) – 7 ottobre

In una struttura per giovani malati terminali, otto pazienti che si riuniscono ogni notte a mezzanotte per raccontarsi storie stringono un patto: il prossimo di loro a morire darà al gruppo un segno dall'aldilà. Tratta dall'omonimo romanzo del 1994 e da altre opere di Christopher Pike.

Derry Girls (Stagione 3) – 7 ottobre

La candida commedia familiare di Lisa McGee Derry Girls ritorna per una terza stagione. Sembra che i disordini volgano al termine e che la situazione in Irlanda del Nord stia finalmente per cambiare. Ma per Erin e i suoi amici le difficoltà scolastiche sembrano non avere fine.

Spirit Rangers – I guardiani del parco (Novità) – 10 ottobre

Ispirata alle storie delle tribù dei nativi americani e ai maestosi paesaggi dei parchi nazionali statunitensi, Spirit Rangers - I guardiani del parco immerge gli spettatori nell'avventura e nella bellezza della natura attraverso gli occhi di Kodi, Summer e Eddy Skycedar, fratelli Chumash/Cowlitz che condividono un segreto. Questi tre "Spirit Rangers" aiutano a proteggere la terra e gli spiriti del parco nazionale californiano che è la loro casa.

Assumendo nuovi punti di vista nelle vesti di un cucciolo di orso grizzly, di un falco dalla coda rossa e di una tartaruga coraggiosa, i piccoli Skycedar affrontano ogni situazione con coraggio e compassione, dall'aiutare un uccello del tuono smarrito allo svegliare un sole assopito.

Ideata da Karissa Valencia della tribù dei Chumash di Santa Ynez e prima showrunner nativa americana della California, questa serie d'avventura fantasy per l'età prescolare celebra la comunità, la natura e la ricca tradizione narrativa dei nativi americani.

Le indagini di Belascoaran (Novità) – 12 ottobre

Stare seduti dietro una vecchia scrivania fumando in attesa che succeda qualcosa? No di certo... Un luogo come Città del Messico ha bisogno di un suo detective. Presto Belascoarán Shayne ci mostrerà cosa vuol dire essere un detective indipendente nel Messico degli anni '70. Paco Ignacio Taibo ll è lo sceneggiatore delle avventure di Belascoarán.

Exception (Novità) - 13 ottobre

In un futuro lontano, l'umanità è costretta a lasciare la Terra e migrare verso un'altra galassia. Una navicella spaziale è inviata su un altro pianeta per terraformarlo e i membri dell'equipaggio sono creati uno per uno con una stampante biologica 3D. Ma si verifica un errore fatale durante la creazione di uno di loro e il gruppo si trova ad affrontare una serie di eventi imprevedibili.

Tutto chiede salvezza (Novità) – 14 ottobre

Finire per sette giorni sotto regime di TSO, vuol dire essere pazzi? È quello che si chiede Daniele, un ventenne con un eccesso di sensibilità, che dopo una crisi psicotica si risveglia nella camerata di un reparto psichiatrico, assieme a cinque improbabili compagni di stanza con cui pensa di non avere niente in comune, pressato dai medici che gli vogliono frugare nel cervello, e accudito da infermieri che gli sembrano cinici e disinteressati. Ma sette giorni sono lunghi. E quella che all’inizio gli sembrava una condanna pian piano si trasforma in una delle esperienze più intense e formative della sua vita.

Una dramedy delle esistenze che recupera la radice della nostra migliore commedia amara, riletta in chiave contemporanea, come in un grido d’aiuto, straziante ma pieno di speranza, da parte delle nuove generazioni e del loro enigmatico disagio di vivere. Su Netflix dal 14 ottobre 2022.

Unsolved Mysteries Volume 3 – 18 ottobre

Questa serie iconica e avvincente torna con un evento di tre settimane che propone nuove morti inspiegabili, sparizioni sconvolgenti e curiosi fenomeni paranormali. Unsolved Mysteries Vol. 3 è realizzato dagli ideatori della docuserie originale, Cosgrove/Meurer Productions e 21 Laps Entertainment, che hanno prodotto Stranger Things.

Notre-Dame (Novità) - 19 ottobre

La serie ripercorre la notte dell'incendio alla cattedrale di Notre-Dame e parla dei destini di uomini e donne alle prese con i propri problemi. Mentre i pompieri parigini cercano di arginare i danni delle fiamme, la serie segue anche le difficoltà dei personaggi che dovranno scontrarsi, amarsi, ritrovarsi, odiarsi, sorridersi a vicenda o aiutarsi in modo da poter avere la possibilità di voltare pagina. I sei episodi sono disponibili su Netflix dal 19 ottobre 2022.

From Scratch – La forza di un amore (Novità) – 21 ottobre

Tratto dall'omonimo bestseller autobiografico, From Scratch - La forza di un amore racconta la love story interculturale di Amahle "Amy" Wheeler (interpretata da Zoe Saldana), una studentessa americana che s'innamora dello chef siciliano Lino mentre si trova in Italia. I due innamorati affrontano mille ostacoli imprevisti, tra cui le differenze culturali, ma come nella vita reale la loro storia vorticosa alterna momenti di gioia e spensieratezza ad altri più seri. Ma quando Lino si ammala e il futuro della coppia è a rischio, le loro famiglie si uniscono al di là delle frontiere come mai avrebbero immaginato, dimostrando che l'amore può tutto.

Barbari (Stagione 2) – 21 ottobre

A un anno dalla Battaglia di Varus le truppe romane sono tornate in Germania più forti che mai. Ari deve affrontare ancora una volta il proprio passato, mentre il fratello passa dalla parte dei romani per punirlo del suo tradimento. Thusnelda e Ari cercano di unificare le tribù contro Roma. Intanto Folkwin lancia una sfida inquietante contro gli dei.

La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro (Novità) - 25 ottobre

Raccolta di storie inquietanti, una più terrificante dell'altra, selezionate dall'acclamato regista premio Oscar Guillermo del Toro.

TUTTI I FILM DI NETFLIX DI OTTOBRE 2022

Come ogni mese, anche ottobre 2022 presenta diversi film originali da vedere su Netflix. Vediamo i più importanti.

Per lanciarsi dalle stelle – 5 ottobre

Il film ispirato all'omonimo romanzo segue l'entusiasmante storia di Sole, una giovane donna che dopo la morte della sua migliore amica cercherà di affrontare tutte le proprie paure più grandi. Diretto da Andrea Jublin e interpretato da Federica Torchetti, Lorenzo Richelmy, Cristiano Caccamo, Celeste Savino, Anna Ferruzzo e Massimiliano Gallo.

Togo – 5 ottobre

Un uomo che si prende cura delle auto parcheggiate nella “sua” zona difende il proprio lavoro dai criminali che vogliono convincere lui e i suoi amici a spacciare droga.

Mr. Harrigan’s Phone – 5 ottobre

Craig, un ragazzino che vive in una piccola città, stringe amicizia con un ricco ma solitario milionario, Mr. Harrigan. I due formano un particolare legame basato sui film e sul primo iPhone dell’anziano. Tuttavia, quando Harrigan muore, Craig scopre che può continuare a parlare con il suo amico attraverso l’iPhone sepolto con lui. Da un romanzo di Stephen King.

La ragazza più fortunata del mondo – 7 ottobre

Ani FaNelli è una newyorchese dalla lingua tagliente che sembra avere tutto: un ambito posto di lavoro in una rivista patinata, un guardaroba all'ultima moda e nozze da sogno all'orizzonte. Ma quando il regista di un documentario crime la invita a raccontare la sua versione dello scioccante episodio vissuto da adolescente presso la prestigiosa Bradley School, Ani è costretta a rivivere una cupa verità che minaccia di distruggere la vita che si è meticolosamente costruita.

The Redeem Team: Le Olimpiadi della riscossa – 7 ottobre

Attraverso filmati inediti e materiale dietro le quinte, The Redeem Team: le Olimpiadi della riscossa ripercorre il tentativo della nazionale americana di basket di vincere l'oro alle Olimpiadi di Pechino del 2008, a quattro anni di distanza dalla scioccante performance della squadra ad Atene. Il documentario offre un affascinante scorcio sul lavoro svolto dal team e include interviste sorprendenti con atleti e allenatori come Dwyane Wade, LeBron James e Mike "Coach K" Krzyzewski, che riflettono su come il "Redeem Team" abbia stabilito un nuovo standard per il basket americano.

Old People - 7 ottobre

Ella torna nella sua città con i figli per il matrimonio di sua sorella. Il posto è molto cambiato da quando se n'è andata, popolato soprattutto da anziani dimenticati dal resto del mondo. Quando un temporale colpisce la cittadina la sera del matrimonio, i residenti di una casa di riposo iniziano a comportarsi in maniera molto strana. Sempre più violenti, fuggono e si dirigono verso la festa di nozze costringendo presto Ella a una vera sfida per la sopravvivenza.

La parte della sposa – 13 ottobre

Luiz (Caio Castro) è un trentenne che non ha mai avuto una relazione seria con nessuna donna, al di fuori del rapporto con sua madre e con le tre sorelle. Per realizzare il desiderio dell'invadente madre in punto di morte ed evitare di essere escluso dal testamento, l'auto-proclamato eterno scapolo assume una moglie surrogata.

La maledizione di Bridge Hollow – 14 ottobre

Un padre (Marlon Wayans) e la figlia adolescente (Priah Ferguson) devono salvare insieme la loro città quando un antico spirito dispettoso crea scompiglio portando in vita le decorazioni di Halloween.

L’accademia del bene e del male – 19 ottobre

Nel villaggio di Gavaldon, le due outsider e migliori amiche Sophie (Sophia Anne Caruso) e Agatha (Sofia Wylie) condividono un legame unico. Sophie è una sarta dai capelli dorati che sogna di fuggire da una vita squallida per diventare una principessa. Agatha, invece, ha un aspetto oscuro, una madre anticonformista e le fattezze di una vera strega. In una notte di luna piena una forza sconosciuta le trascina nell'Accademia del Bene e del Male, dove la vera storia di ogni favola ha il suo inizio.

Ma qualcosa non quadra fin dal principio. Sophie è assegnata alla Scuola del Male diretta dall'elegante e acida Lady Pocus (Charlize Theron), mentre Agatha è inviata alla Scuola del Bene, sotto la guida della solare e gentile professoressa Colombine (Kerry Washington). Se frequentare lezioni con la prole della Strega Cattiva (Freya Parks), di Capitan Uncino (Earl Cave) e con l'affascinante figlio di Re Artù (Jamie Flatters) non fosse abbastanza complicato, il preside (Laurence Fishburne) dichiara che solo un bacio dato con vero amore potrà cambiare le regole e assegnare alle ragazze una scuola e un destino appropriati.

Quando una figura tenebrosa (Kit Young) misteriosamente legata a Sophie riemerge minacciando di distruggere la scuola e l'intero mondo che la circonda, l'unica speranza per un lieto fine è sopravvivere alla fiaba che stanno davvero vivendo. Tratto dall'epica serie di bestseller internazionali di Soman Chainani.

Descendant – 21 ottobre

La documentarista Margaret Brown torna nella sua città natale di Mobile, in Alabama. Qui segue la ricerca e la storica scoperta della Clotilda, l'ultima nave ad arrivare negli Stati Uniti con a bordo un carico illegale di schiavi africani. Dopo un secolo di segreti e ipotesi, la scoperta della nave nel 2019 porta l'attenzione verso una comunità di discendenti di Africatown ritraendola in maniera commovente mentre analizza e cerca di preservare il proprio retaggio in cerca di giustizia.

The Good Nurse – 26 ottobre

Amy (Jessica Chastain), un'infermiera premurosa e una madre single. Alle prese con una malattia cardiaca potenzialmente letale, è spinta al limite fisico ed emotivo da stremanti turni di notte nel reparto intensivo. Ma le cose migliorano quando arriva Charlie (Eddie Redmayne), un collega empatico e gentile che inizia a lavorare con lei.

Nel corso di lunghe notti in ospedale, i due sviluppano una solida amicizia. Per la prima volta in molti anni, Amy nutre una speranza per il proprio futuro e per quello della giovane figlia. Ma quando una serie di misteriosi decessi tra i pazienti dà il via a un'indagine che punta a Charlie come il principale sospettato, Amy è costretta a rischiare la vita e la sicurezza della figlia per scoprire la verità. Da una storia vera.

Oltre l'universo - 27 ottobre

In questo nuovo dramma romantico, la talentuosa pianista Nina (Giulia Be) deve superare le difficoltà del lupus, una malattia autoimmune che può aggredire qualsiasi organo, nel suo caso i reni. La giovane scopre con sorpresa il forte legame che la unisce a Gabriel (Henry Zaga), uno dei medici che si prende cura di lei e che la aiuterà a vincere l'insicurezza mentre affronta la sfida di suonare assieme a un'enorme orchestra su un palco a San Paolo.

Niente di nuovo sul fronte occidentale – 28 ottobre

Niente di nuovo sul fronte occidentale racconta l'avvincente storia di un giovane soldato tedesco sul fronte occidentale durante la Prima guerra mondiale. Paul e i suoi compagni scoprono in prima persona come l'euforia iniziale della guerra si trasforma in disperazione e paura quando si trovano a lottare per le proprie vite e tra di loro nelle trincee. Il film del regista Edward Berger è tratto dal famoso bestseller omonimo di Erich Maria Remarque. Su Netflix dal 28 ottobre 2022.