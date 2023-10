Cosa vedere su Netflix: Le novità di novembre 2023

N etflix ha in serbo per novembre 2023 tante sorprese, alcune delle quali molto attese. Nuove serie tv, film esclusivi e documentari che si prestano ad accontentare ogni palato. Ma di cosa raccontano? Chi ne sono i protagonisti? Ecco pronta la nostra guida su cosa vedere su Netflix a novembre 2023.

Il novembre 2023 di Netflix ha molte frecce al suo arco, a cominciare dal nuovo film di Ferzan Ozpetek, Nuovo Olimpo, e da quello di Mélanie Laurent, Le ladre, con un cast femminile da urlo. Non mancano poi le sorprese dal punto di vista delle serie tv, i cui titoli forti per questo mese si chiamo Tutta la luce che non vediamo, House of Cards e Scott Pilgrim.

Ma, se non sapete cosa vedere su Netflix, prendete le vostre agende e segnatevi le date. C’è tanto e molto altro ancora che vi aspetta per mettervi comodi davanti allo schermo. Ecco cosa vedere su Netflix a novembre 2023 tra serie tv e film, in attesa delle tante altre novità che saranno annunciate.

Le serie tv di Netflix a novembre 2023

Misteri della fede (dal 1° novembre)

Con un accesso senza precedenti ai luoghi sacri di tutto il mondo, la docuserie esplora i segreti dei tesori più leggendari della cristianità. Dalla corona di spine all'iconico Sacro Graal, queste preziose reliquie sono state fonte di ispirazione per milioni di persone nel corso dei secoli. Tra mito e leggenda, hanno dato forma alla nostra storia e sono considerate miracolose. Per la prima volta, il pubblico globale potrà osservare da vicino il potere segreto e il fascino intramontabile di questi oggetti sacri.

Tutta la luce che non vediamo (dal 2 novembre)

Tratta dal romanzo premiato ai Pulitzer, Tutta la luce che non vediamo è una straordinaria miniserie che segue la storia di Marie-Laure, una ragazza francese cieca e di suo padre, Daniel LeBlanc, in fuga da una Parigi occupata dai tedeschi con un diamante leggendario per evitare che cada nelle mani dei nazisti. Inseguiti senza tregua da un crudele ufficiale della Gestapo che vuole impossessarsi della pietra preziosa per puro beneficio personale, Marie-Laure e Daniel presto trovano rifugio a St. Malo in casa di uno zio schivo che prende parte alla resistenza trasmettendo messaggi radio clandestini.

Ma in questa città che una volta era un'idillica stazione balneare, il destino di Marie-Laure si scontra inesorabilmente con quello del più improbabile spirito affine: Werner, un geniale adolescente assoldato dal regime di Hitler per intercettare trasmissioni illegali, che invece condivide un legame segreto con Marie-Laure così come la sua fede nell'umanità e la speranza.

House of Cards 6 (dal 2 novembre)

Robin Wright riprende il ruolo del Presidente degli Stati Uniti nella sesta e ultima stagione della serie cult. Con lei Diane Lane e Greg Kinnear ma anche Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott e Boris McGiver.

Onimusha (dal 2 novembre)

Adattamento di un videogioco, si incentra su Miyamoto Musashi, disegnato sulle fattezze dell'icona del cinema giapponese Toshiro Mifune. La serie è ambientata all'inizio del periodo Edo, quando in Giappone stava per iniziare un'epoca di pace e la guerra era ormai un ricordo del passato. In questo contesto, il non più giovane Musashi intraprende una missione segreta: munito del mitico "guanto Oni", Musashi parte per un epico viaggio per annientare i demoni nascosti. La sigla principale The Loneliest dei Måneskin aggiunge profondità ed emozione all'incantevole saga.

Un raggio di sole al giorno (dal 3 novembre)

Una giovane infermiera decisa a portare un raggio di sole nella vita dei suoi pazienti affronta il mondo della salute mentale e le diverse storie che lo riguardano.

Ferry (dal 3 novembre)

Ferry Bouman cerca di farsi un nome all'interno della criminalità di Brabant come produttore di ecstasy alle prime armi. Con John, il cognato Lars, Remco e Dennis, lotta contro l'irremovibile narcoboss Arie Tack e una nota gang di motociclisti per guadagnarsi un posto al vertice. Ma solo quando la sua compagna Danielle scopre il lato oscuro dei suoi affari, si capirà quale prezzo Ferry deve pagare per diventare il più grande di tutti…

Blue Eye Samurai (dal 3 novembre)

Questa serie provocatoria dalle immagini mozzafiato immerge lo spettatore in un mondo di vivace animazione per adulti con un tocco di live action. Ambientata nel Giappone del periodo Edo, BLUE EYE SAMURAI segue Mizu (doppiata da Maya Erskine nella versione originale), una maestra di spada di etnia mista che vive una vita sotto mentite spoglie mentre trama la vendetta. TV-MA.

Escape Twin Flames (dall’8 novembre)

Nell'era digitale, perché non usare Internet per trovare l'anima gemella? Scopri la storia di Jeff e Shaleia, i leader di Twin Flames Universe che vendono lezioni online promettendo un'unione armoniosa con i partner ai quali siamo destinati. Escaping Twin Flames: in fuga dall'amore eterno è una docuserie in tre parti che svela i segreti di Twin Flames Universe, una controversa comunità online che adesca persone in cerca d'amore. Con accesso esclusivo a ex membri, la serie racconta le orribili storie di coercizione e sfruttamento di Twin Flames Universe, che comprendono l'incoraggiamento allo stalking e la manipolazione delle identità di genere. La serie documenta anche le iniziative dei familiari per cercare di salvare i propri cari dalla rete di Jeff e Shaleia.

At the Moment – 10 storie d’amore (dal 10 novembre)

Questa serie antologica ambientata durante la pandemia racconta dieci storie d'amore uniche di passione e struggimenti.

Suburræterna (dal 14 novembre)

Roma, 2011. Il governo rischia di cadere, il Vaticano è in crisi e le piazze della città sono letteralmente date alle fiamme.

Nel mondo di mezzo Cinaglia (Filippo Nigro) ha provato a raccogliere l’eredità di Samurai e, insieme a Badali (Emmanuele Aita), continua a gestire gli affari criminali della città, con l’aiuto di Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), rimaste a capo degli Anacleti, e di Nadia (Federica Sabatini), che le aiuta a gestire le piazze di Ostia.

Ma c’è chi questo sistema non lo accetta più. Nuovi protagonisti scenderanno in campo, stravolgendo gli equilibri di Roma: inizia così una rivoluzione che, dalla Chiesa al Campidoglio e fino alle spiagge di Ostia, si espande velocemente per cancellare tutto ciò che rappresenta il passato.

Spadino (Giacomo Ferrara) sarà dunque costretto a tornare a casa, per evitare che la sua famiglia venga messa in pericolo insieme a tutto il resto, e a cercare nuovi alleati, anche laddove non avrebbe mai pensato di trovarli… Ma la guerra è guerra e in palio c’è il controllo di Roma.

Scott Pilgrim: La serie (dal 17 novembre)

Scott Pilgrim incontra la ragazza dei suoi sogni, Ramona Flowers, ma scopre che deve sconfiggere i suoi sette perfidi ex per poter uscire con lei. Poi le cose si complicano ancora di più. Tratta dalle graphic novel di Bryan Lee O'Malley.

Squid Game: La sfida (dal 22 novembre)

Un gruppo di 456 concorrenti partecipa al gioco per conquistare l'incredibile montepremi di 4,56 milioni di dollari. Quando i partecipanti affrontano una serie di sfide ispirate alla serie originale (che includono alcune sorprendenti nuove aggiunte), la loro tenacia, le strategie e le alleanze saranno messe alla prova mentre i loro rivali sono eliminati uno dopo l'altro.

Una famiglia quasi normale (dal 24 novembre)

I Sandell sono una famiglia normale composta dal prete Adam, dall'avvocata Ulrika e dalla figlia diciannovenne Stella. Trascorrono una vita apparentemente perfetta in un elegante sobborgo residenziale alla periferia di Lund, finché un giorno tutto cambia quando Stella finisce in carcere accusata di omicidio. I genitori sono sconvolti e non sanno cosa fare. Che cosa è successo? Vogliono aiutare la figlia a ogni costo, ma la conoscono davvero? E si conoscono l'un l'altra?

Love Like a K-Drama (dal 28 novembre)

Le persone possono davvero innamorarsi recitando in un K-drama romantico con scene di baci? In questo reality di incontri otto attori e attrici coreani e giapponesi vivono insieme e formano coppie per riuscire a ottenere i ruoli principali in sei mini K-drama e per scoprire se tra loro scoccherà la scintilla. Riusciranno a fare un provino con la persona che amano, oppure la osserveranno mentre bacia qualcun altro? Sogni, storie d'amore e amicizia si incrociano al di là dei confini tra Corea e Giappone, portando sullo schermo in maniera realistica la delusione amorosa e la tristezza tipiche di un dramma coreano.

Obliterated – Una notte da panico (dal 30 novembre)

Commedia di azione adrenalinica, racconta la storia di un team di forze speciali che sventa una minaccia letale a Las Vegas. Per festeggiare, la squadra organizza una festa a base di alcol, droga e sesso; quindi, scopre che la bomba disinnescata era finta. Ancora sotto l'effetto di varie sostanze, il team deve cercare di superare le conseguenze fisiche e i problemi personali per trovare il vero ordigno e salvare il mondo.

I film di Netflix a novembre 2023

Le ladre (dal 1° novembre)

Una ladra professionista, stanca della vita da latitante, decide di organizzare un’ultima rapina prima della pensione. Al suo fianco ci saranno la socia di sempre e una vivace nuova autista. Con Adèle Exarchopoulos, Mélanie Laurent, Manon Bresch, Philippe Katerine, Felix Moati e Isabelle Adjani nel ruolo di Marraine.

Nuovo Olimpo (dal 1° novembre)

Fine anni '70. Sono giovani, belli e hanno appena 25 anni. Si incontrano per caso e si innamorano perdutamente. Un avvenimento inaspettato però li separa. Per trent'anni inseguono comunque la speranza di ritrovarsi, perché si amano ancora.

Nyad – Oltre l’oceano (dal 3 novembre)

Incredibile testimonianza della tenacia, dell'amicizia e del trionfo dello spirito umano, NYAD racconta un avvincente capitolo della vita dell'atleta fuoriclasse Diana Nyad. Trent'anni dopo essersi ritirata dal nuoto di maratona per intraprendere una carriera come giornalista sportiva, a 60 anni Diana (interpretata dalla quattro volte candidata agli Oscar® Annette Bening) vuole assolutamente portare a termine l'impresa che le è sempre sfuggita: i 170 chilometri tra Cuba e la Florida, noti nel settore come "l'Everest del nuoto". Decisa a completare per prima il percorso senza gabbia di protezione anti-squalo, Diana si imbarca in un'elettrizzante avventura che durerà quattro anni insieme alla migliore amica e allenatrice Bonnie Stoll (la due volte premio Oscar® Jodie Foster) e una squadra pronta a dare il meglio.

The Killer (dal 10 novembre)

Dopo un tragico incarico quasi fallito un assassino affronta i suoi mandanti e se stesso in una caccia all'uomo internazionale che crede non sia affatto personale.

Best. Christmas. Ever! (dal 16 novembre)

Come ogni altro Natale, Jackie invia un'arrogante newsletter per le feste che fa sentire la sua vecchia compagna di università Charlotte completamente inadeguata. Quando qualche giorno prima di Natale per uno scherzo del destino Charlotte e la sua famiglia arrivano a casa di Jackie, Charlotte ne approfitta per dimostrare che la vita della sua vecchia amica non è così perfetta come appare.

I nuovi ricchi (dal 17 novembre)

Youss è un maestro della truffa. Durante una partita di poker andata male incontra la cripto milionaria Stéphanie e intravede l'occasione perfetta per saldare i suoi debiti. Cerca di avvicinarsi a lei, ma non è l'unico...

Rustin (dal 17 novembre)

L'organizzatore della cruciale marcia a Washington del 1963 Bayard Rustin è stato uno dei più grandi attivisti al mondo e ha sfidato l'autorità senza mai vergognarsi di chi fosse, delle sue convinzioni o dei suoi desideri. E non si è mai arreso. Ha fatto la storia e in cambio la storia si è dimenticata di lui.

Believer 2 (dal 17 novembre)

Un film crime d'azione Netflix sulla sanguinosa guerra tra il detective Won Ho (Cho Jin-woong) ancora alla caccia di Mr. Lee, lo scomparso Rak (Oh Seung-hoon), il ricomparso Brian (Cha Seung-won) e Grosso Coltello (Han Hyo-joo), venuto dalla Cina per sistemare le cose.

Leo (dal 21 novembre)

Con il suo inconfondibile stile, l'attore e comico Adam Sandler assicura grandi risate in questa commedia musicale animata di formazione sull'ultimo anno di una scuola elementare visto attraverso gli occhi di un animaletto domestico. Ormai da decenni l'esausta lucertola settantaquattrenne Leo (Sandler) è intrappolata nella stessa classe di una scuola della Florida in compagnia di una tartaruga (Bill Burr). Quando scopre che gli resta solo un anno da vivere, Leo pianifica la fuga per provare l'ebbrezza della vita all'esterno, ma rimane coinvolto nei problemi che preoccupano gli studenti, inclusa una supplente incredibilmente perfida. La sua lista dei desideri si farà alquanto strana, ma completarla sarà un compito sorprendentemente gratificante...

Family Switch (dal 30 novembre)

Jess e Bill Walker fanno del loro meglio per tenere unita la famiglia quando i figli crescono e diventano sempre più indipendenti e distanti. Dopo un incontro casuale con un'astrologa però, l'intera famiglia si risveglia nel corpo di un familiare diverso, la mattina del giorno più importante della propria vita. Riusciranno i Walker a ritrovare in tempo il legame che li unisce per ottenere una promozione, un colloquio per il college, un contratto discografico e un posto nella squadra di calcio?

