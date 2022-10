Cosa vedere su Netflix: Le novità di novembre 2022

Netflix ha in serbo per novembre 2022 tante sorprese. Nuove serie, film esclusivi e documentari che si prestano ad accontentare ogni palato. Ma di cosa parlano? Chi sono i protagonisti? Ecco pronta la nostra guida su cosa vedere su Netflix a novembre 2022.

Il novembre 2022 di Netflix è nel segno del grande cinema. Tra i film più attesi del mese, ci sono Enola Holmes 2, seguito di un titolo già cult, e Il prodigio, interpretato da Florence Pugh. Ma anche le serie tv non sono da meno: arrivano The Crown 5 e Mercoledì, spin-off di La famiglia Addams firmato da Tim Burton.

Ma se non sapete cosa vedere su Netflix prendete le vostre agende e segnatevi le date. C’è tanto e molto altro ancora che vi aspetta per mettervi comodi davanti allo schermo e distrarvi dal ritorno alla quotidianità dopo le ferie estive. Ecco cosa vedere su Netflix a ottobre tra serie tv e film, in attesa delle tante altre novità che saranno annunciate.

TUTTE LE SERIE TV NETFLIX DI NOVEMBRE 2022

Ecco a voi tutti i dettagli di cosa vedere su Netflix a novembre 2022 tra le serie tv.

Blockbuster (Novità) – 3 novembre

Timmy Yoon (Randall Park) è un sognatore analogico che vive in un mondo 5G. La sua intera vita adulta è stata dedicata al suo primo amore, i film. Una passione che gli ha fatto mantenere il suo primo e unico posto di lavoro, ovvero gestire il Blockbuster Video della sua città natale.

Poi Timmy incomincia a preoccuparsi quando scopre che il suo negozio è ufficialmente l'ultimo Blockbuster in America. Ora non ha altra scelta che agire per tenere aperta la videoteca e continuare a impiegare i suoi amici. Timmy e lo staff presto si rendono conto che essere l'ultimo Blockbuster potrebbe essere ciò di cui la loro comunità ha bisogno per ristabilire le connessioni umane che sono andate perse nell'era digitale. Inoltre, lo fa inaspettatamente riavvicinare alla sua cotta di lungo tempo Eliza (Melissa Fumero), che è tornata da poco a lavorare per lui. Questa battaglia per salvare il passato spingerà Timmy ad affrontare il presente? I suoi dipendenti lo sperano davvero.

Il principe dei draghi (Stagione 4) – 3 novembre

La quarta stagione dà l'avvio alla fase successiva della saga, intitolata "Mystery of Aaravos". Questa nuova linea narrativa che si svilupperà nel corso di varie stagioni vede al centro l'enigmatico elfo Tocco di Stella, Aaravos, mentre cerca di rivendicare il mondo magico di Xadia, sulla base di piani minuziosi elaborati per centinaia di anni.

Manifest (Stagione 4) – 4 novembre

Due anni dopo l'omicidio violento di Grace che aveva sconvolto le loro vite, la famiglia Stone è distrutta, con un devastato Ben che continua a piangere la moglie e a cercare Eden, la figlia rapita. Consumato da questo dolore, Ben si è dimesso dal ruolo di co-capitano della scialuppa, lasciando il comando a Michaela, un incarico quasi impossibile visto che i movimenti di ogni passeggero sono ora controllati da un registro del governo.

Mentre la data di morte si avvicina sempre più e i passeggeri cercano con sempre maggiore disperazione un modo per sopravvivere, arriva un personaggio misterioso con un pacchetto per Cal che stravolge tutto ciò che sanno del volo 828 e permetterà di scoprire il segreto delle chiamate attraverso un viaggio profondamente emotivo, coinvolgente e spiazzante.

Manifest 4: Le foto MANIFEST SEASON 04. (L to R) Ty Doran as Cal Stone (as teen), Ty Doran as Cal Stone (as teen) in Manifest Season 04. Melissa Roxburgh as Michaela Stone, Melissa Roxburgh as Michaela Stone in Manifest Season 04. Cr. Peter Kramer/Netflix © 2022 1/20 MANIFEST SEASON 04. Daryl Edwards as Robert Vance, Daryl Edwards as Robert Vance in Manifest Season 04. Cr. Peter Kramer/Netflix © 2022 2/20 MANIFEST SEASON 04. (L to R) Ty Doran as Cal Stone (as teen), Ty Doran as Cal Stone (as teen) in Manifest Season 04. Parveen Kaur as Saanvhi Bahl, Parveen Kaur as Saanvhi Bahl in Manifest Season 04. Melissa Roxburgh as Michaela Stone, Melissa Roxburgh as Michaela Stone in Manifest Season 04. Daryl Edwards as Robert Vance, Daryl Edwards as Robert Vance in Manifest Season 04. Cr. Peter Kramer/Netflix © 2022 3/20 Manifest. (L to R) Josh Dallas as Ben Stone, Matt Long as Zeke Landon in episode 402 of Manifest. Cr. Peter Kramer/Netflix © 2022 4/20 Manifest. (L to R) Melissa Roxburgh as Michaela Stone, J.R. Ramirez as Jared Vasquez in episode 402 of Manifest. Cr. Peter Kramer/Netflix © 2022 5/20 Manifest. (L to R) Josh Dallas as Ben Stone, Melissa Roxburgh as Michaela Stone in episode 405 of Manifest. Cr. Peter Kramer/Netflix © 2022 6/20 Manifest. (L to R) Josh Dallas as Ben Stone, Melissa Roxburgh as Michaela Stone in episode 406 of Manifest. Cr. Peter Kramer/Netflix © 2022 7/20 MANIFEST SEASON 04. (L to R) Melissa Roxburgh as Michaela Stone in Manifest Season 04. J.R. Ramirez as Jared Vasquez, J.R. Ramirez as Jared Vasquez in Manifest Season 04. Cr. Peter Kramer/Netflix © 2022 8/20 MANIFEST SEASON 04. (L to R) Matt Long as Zeke Landon, Matt Long as Zeke Landon in Manifest Season 04. Melissa Roxburgh as Michaela Stone in Manifest Season 04. Cr. Scott McDermott/Netflix © 2022 9/20 MANIFEST SEASON 04. (L to R) MANIFEST SEASON 04. Josh Dallas as Ben Stone, Josh Dallas as Ben Stone in Manifest Season 04. Cr. Netflix © 2022 10/20 MANIFEST SEASON 04. (L to R) Luna Blaise as Olive Stone, Luna Blaise as Olive Stone in Manifest Season 04. Josh Dallas as Ben Stone, Josh Dallas as Ben Stone in Manifest Season 04. Cr. Netflix © 2022 11/20 MANIFEST SEASON 04. (L to R) Matt Long as Zeke Landon, Matt Long as Zeke Landon in Manifest Season 04. Melissa Roxburgh as Michaela Stone, Melissa Roxburgh as Michaela Stone in Manifest Season 04. Ty Doran as Cal Stone (as teen), Ty Doran as Cal Stone (as teen) in Manifest Season 04. Luna Blaise as Olive Stone, Luna Blaise as Olive Stone in Manifest Season 04. Josh Dallas as Ben Stone, Josh Dallas as Ben Stone in Manifest Season 04. Cr. Netflix © 2022 12/20 MANIFEST SEASON 04. Parveen Kaur as Saanvhi Bahl, Parveen Kaur as Saanvhi Bahl in Manifest Season 04. Cr. Netflix © 2022 13/20 MANIFEST SEASON 04. Melissa Roxburgh as Michaela Stone, Melissa Roxburgh as Michaela Stone in Manifest Season 04. Josh Dallas as Ben Stone, Josh Dallas as Ben Stone in Manifest Season 04. Cr. Netflix © 2022 14/20 MANIFEST SEASON 04. (L to R) Ty Doran as Cal Stone (as teen), Ty Doran as Cal Stone (as teen) in Manifest Season 04. Luna Blaise as Olive Stone, Luna Blaise as Olive Stone in Manifest Season 04. Cr.Netflix © 2022 15/20 MANIFEST SEASON 04. (L to R) J.R. Ramirez as Jared Vasquez, J.R. Ramirez as Jared Vasquez in Manifest Season 04. Matt Long as Zeke Landon, Matt Long as Zeke Landon in Manifest Season 04. Melissa Roxburgh as Michaela Stone in Manifest Season 04. Cr. Netflix © 2022 16/20 MANIFEST SEASON 04. (L to R) Holly Taylor as Angelina Meyer, Holly Taylor as Angelina Meyer in Manifest Season 04. Netflix © 2022 17/20 MANIFEST SEASON 04. (L to R) Holly Taylor as Angelina Meyer, Holly Taylor as Angelina Meyer in Manifest Season 04. Heidi Armbruster as Noelle Meyer, Heidi Armbruster as Noelle Meyer in Manifest Season 04 Cr. Netflix © 2022 18/20 MANIFEST SEASON 04. Luna Blaise as Olive Stone, Luna Blaise as Olive Stone in Manifest Season 04. Parveen Kaur as Saanvhi Bahl, Parveen Kaur as Saanvhi Bahl in Manifest Season 04. Melissa Roxburgh as Michaela Stone in Manifest Season 04. Cr. Netflix © 2022 19/20 MANIFEST SEASON 04. Parveen Kaur as Saanvhi Bahl, Parveen Kaur as Saanvhi Bahl in Manifest Season 04. Melissa Roxburgh as Michaela Stone in Manifest Season 04. Ali Lopez-Sohaili as Eagan, Ali Lopez-Sohaili as Eagan in Manifest Season 04. Karl Hendrick Louis as Kenroy/Leo, Karl Hendrick Louis as Kenroy/Leo in Manifest Season 04.Cr. Netflix © 2022 20/20 PREV NEXT

The Fabulous (Novità) – 4 novembre

La serie tv è una storia romantica e iperrealistica che mostra i sogni, l'amore e l'amicizia dei giovani che hanno dedicato la vita intera all'industria della moda con infinita passione.

The Crown (Stagione 5) – 9 novembre

Con l'inizio del nuovo decennio, la famiglia reale si trova davanti alla più grande sfida mai affrontata mentre il pubblico mette in dubbio apertamente il suo ruolo nella Gran Bretagna degli anni '90.

Prossima al 40° anniversario della sua ascesa al trono, la regina Elisabetta II (Imelda Staunton) riflette su un regno che ha incluso nove primi ministri, l'avvento della televisione per le masse e il tramonto dell'Impero britannico. Ma nuove sfide si delineano all'orizzonte. Il crollo dell'Unione sovietica e il trasferimento della sovranità di Hong Kong segnalano un cambiamento radicale nell'ordine internazionale e presentano sfide e opportunità alla monarchia... ma nuovi problemi emergono non lontano da casa.

Il principe Carlo (Dominic West) spinge la madre ad acconsentire al divorzio con Diana (Elizabeth Debicki), gettando le basi per una crisi costituzionale della monarchia. La vita sempre più separata tra marito e moglie alimenta numerosi pettegolezzi. Quando lo scrutinio dei media si intensifica, Diana decide di prendere il controllo della situazione e infrange le regole familiari pubblicando un libro che minaccia il sostegno di Carlo da parte dell'opinione pubblica ed espone le divergenze all'interno del Casato di Windsor.

Le tensioni salgono quando entra in scena Mohamed Al Fayed (Salim Daw) che, spinto dal desiderio di essere accettato dalla nobiltà, sfrutta il patrimonio e il potere che si è guadagnato da solo per ottenere un posto alla tavola reale per lui e per il figlio Dodi (Khalid Abdalla).

The Crown 5: le foto 70207669.ARW 1/8 FUJI8683.RAF 2/8 70201197.ARW 3/8 4/8 5/8 6/8 70202617.ARW 7/8 24700190.ARW 8/8 PREV NEXT

Teletubbies (Novità) – 14 novembre

Unisciti ai vivaci amici Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po in avventure fantastiche per imparare cose nuove e crescere in questo adattamento moderno dell'amata serie prescolare, con la voce del candidato agli Emmy Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt). In ogni episodio troverai nuove canzoni originali "Tummy Tales" che faranno cantare e danzare la famiglia al completo!

Run for the Money (Novità) – 15 novembre

Run for the Money è un reality in cui i partecipanti sono personaggi famosi e possono vincere un premio in denaro in base al tempo trascorso scappando da un gruppo di cacciatori. Se non si fanno catturare fino alla fine, vinceranno una grossa somma. Sceglieranno di arrendersi o continueranno a correre fino alla fine per i soldi e l'orgoglio?

Dead to Me – Amiche per la morte (Stagione 3) – 17 novembre

Jen e Judy tornano per la terza e ultima stagione. Sulla scia di un altro incidente stradale, entrambe le donne ricevono notizie scioccanti e sono pronte a rischiare la vita per un'amicizia che è al di sopra della legge.

Elite (Stagione 6) – 18 novembre

La trama della sesta stagione non è stata ancora rilasciata. Tuttavia, sono disponibili le prime immagini da dietro le quinte.

Elite 6: Le foto ÉLITE (L to R) CARMEN ARRUFAT as SARA, MARTINA CARIDDI as MENCÍA in episode 04 of ÉLITE. Cr. MATÍAS URIS/NETFLIX © 2022 1/3 2/3 3/3 PREV NEXT

Mercoledì (Novità) – 23 novembre

La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams (Jenna Ortega) come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima... tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore. Dal 23 novembre 2022, su Netflix.

Mercoledì: Le foto Wednesday. (L to R) Jenna Ortega as Wednesday Addams, Fred Armisen as Uncle Fester in episode 107 of Wednesday. Cr. Vlad Cioplea/Netflix © 2022 1/19 Wednesday. (L to R) Luis Guzma?n as Gomez Addams, Catherine Zeta-Jones as Morticia Adams in episode 101 of Wednesday. Cr. Courtesy of Netflix © 2022 2/19 Wednesday. (L to R) Jenna Ortega as Wednesday Addams, Percy Hynes White as Xavier Thorpe, Joy Sunday as Bianca Barclay in episode 102 of Wednesday. Cr. Courtesy of Netflix © 2022 3/19 Wednesday. (L to R) Georgie Farmer as Ajax Petropolus, Percy Hynes White as Xavier Thorpe, Jenna Ortega as Wednesday Addams, Emma Myers as Enid Sinclair, Naomi j Ogawa as Yoko Tanaka, Oliver Watson as Kent, Joy Sunday as Bianca Barclay, Johnna Dias-Watson as Divina in episode 103 of Wednesday. Cr. Courtesy of Netflix © 2022 4/19 Wednesday. (L to R) Moosa Mostafa as Eugene Otinger, Jenna Ortega as Wednesday Addams in episode 104 of Wednesday. Cr. Courtesy of Netflix © 2022 5/19 Wednesday. Gwendoline Christie as Larissa Weems in episode 104 of Wednesday. Cr. Courtesy of Netflix © 2022 6/19 Wednesday. Fred Armisen as Uncle Fester in episode 107 of Wednesday. Cr. Vlad Cioplea/Netflix © 2022Wednesday 7/19 Wednesday. Jenna Ortega as Wednesday Addams in Wednesday. Cr. Matthias Clamer/Netflix © 2022 8/19 Wednesday. (L to R) Emma Myers as Enid Sinclair, Jenna Ortega as Wednesday Addams in episode 101 of Wednesday. Cr. Vlad Cioplea/Netflix © 2022 9/19 Wednesday. Riki Lindhome as Dr. Valerie Kinbott in episode 101 of Wednesday. Cr. Vlad Cioplea/Netflix © 2022 10/19 Wednesday. Hunter Doohan as Tyler Galpin in episode 101 of Wednesday. Cr. Vlad Cioplea/Netflix © 2022 11/19 Wednesday. (L to R) Jamie McShane as Sherrif Donovan Galpin, Jenna Ortega as Wednesday Addams in episode 102 of Wednesday. Cr. Vlad Cioplea/Netflix © 2022 12/19 Wednesday. Naomi j Ogawa as Yoko Tanaka in episode 102 of Wednesday. Cr. © 2022 13/19 Wednesday. Gwendoline Christie as Larissa Weems in episode 103 of Wednesday. Cr. Vlad Cioplea/Netflix © 2022 14/19 Wednesday. (L to R) Moosa Mostafa as Eugene Otinger, Jenna Ortega as Wednesday Addams, Naomi j Ogawa as Yoko Tanaka, Joy Sunday as Bianca Barclay in episode 103 of Wednesday. Cr. © 2022 15/19 Wednesday. (L to R) Joy Sunday as Bianca Barclay, Johnna Dias-Watson as Divina in episode 103 of Wednesday. Cr. © 2022 16/19 Wednesday. Emma Myers as Enid Sinclair in episode 104 of Wednesday. Cr. Vlad Cioplea/Netflix © 2022 17/19 Wednesday. (L to R) Luis Guzmán as Gomez Addams, Catherine Zeta-Jones as Morticia Addams, Issac Ordonez as Pugsley Addams in episode 105 of Wednesday. Cr. © 2022 18/19 Wednesday. Jenna Ortega as Wednesday Addams in episode 105 of Wednesday. Cr. Vlad Cioplea/Netflix © 2022 19/19 PREV NEXT

First Love (Novità) – 24 novembre

Storia d'amore che attraversa più generazioni ispirata alle emblematiche canzoni "First Love" (1999) e "Hatsukoi" (2018) di Hikaru Utada. Due adolescenti si innamorano per la prima volta alla fine degli anni '90. Vent'anni dopo uno sta per fidanzarsi mentre l'altra è divorziata e ha un figlio adolescente alle prese con il primo amore.

Snack vs. Chef (Novità) – 30 novembre

I comici Megan Stalter e Hari Kondabolu presentano questa nuova gara culinaria in cui 12 chef si scontrano in una competizione all'ultimo piatto. Non solo dovranno ricreare alcuni degli snack più famosi al mondo, ma dovranno anche inventarne alcuni ispirati ai popolari classici. Alla fine, solo uno di loro vincerà, portandosi a casa il montepremi di 50.000 dollari.

TUTTI I FILM NETFLIX DI NOVEMBRE 2022

Come ogni mese, anche novembre 2022 presenta diversi film originali da vedere su Netflix. Vediamo i più importanti.

Enola Holmes 2 – 4 novembre

Fresca del successo del suo primo caso risolto, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) decide di seguire le orme del famoso fratello Sherlock (Henry Cavill) e apre la sua agenzia investigativa, scoprendo che la vita da detective a contratto non è priva di problemi. Rassegnata ad accettare la gelida realtà della vita adulta, la giovane sta per chiudere bottega quando una fiammiferaia squattrinata le offre il suo primo vero incarico: ritrovare la sorella scomparsa. Ma il caso è più complesso del previsto ed Enola si ritrova in un mondo pieno di pericoli, dalle sinistre fabbriche e i vivaci auditorium londinesi all'alta società fino al 221B di Baker Street. Davanti a un pericoloso complotto, Enola chiede l'aiuto degli amici e anche del fratello per andare a fondo del mistero. L'agenzia si rimette in moto!

Enola Holmes 2: Le foto Enola Holmes 2. Henry Cavill as Sherlock Holmes. Cr. Alex Bailey/Netflix © 2022 1/7 Enola Holmes 2. Millie Bobby Brown as Enola Holmes, Helena Bonham Carter as Eudoria Holmes. Cr. Alex Bailey/Netflix © 2022 2/7 Enola Holmes 2. Millie Bobby Brown as Enola Holmes. Cr. Alex Bailey/Netflix © 2022 3/7 Enola Holmes 2. Henry Cavill as Sherlock Holmes, Millie Bobby Brown as Enola Holmes, Louis Partridge as Tewkesbury. Cr. Alex Bailey/Netflix © 2022 4/7 Enola Holmes 2. Sharon Duncan-Brewster as Mira Troy. Cr. Alex Bailey/Netflix © 2022 5/7 Enola Holmes 2. Henry Cavill as Sherlock Holmes. Cr. Alex Bailey/Netflix © 2022 6/7 Enola Holmes 2. Millie Bobby Brown as Enola Holmes. Cr. Alex Bailey/Netflix © 2022 7/7 PREV NEXT

Proiettile vagante 2 – 10 novembre

Dopo la morte di Charras, Lino (Alban Lenoir) e Julia (Stéfi Celma) prendono il suo posto e creano la nuova squadra narcotici. Deciso a trovare gli assassini del fratello e mentore, Lino prosegue la caccia imperterrito.

Falling for Christmas – 10 novembre

Una viziata ereditiera (Lindsay Lohan) fidanzata di recente resta coinvolta in un incidente sciistico che le provoca un'amnesia totale e finisce sotto le cure dell'affascinante proprietario di un rifugio (Chord Overstreet) e della precoce figlia nei giorni che precedono il Natale.

Falling for Christmas: Le foto Falling For Christmas. (L to R) Lindsay Lohan as Sierra, Chord Overstreet as Jake, Olivia Perez as Avy, Bus Riley as Chestnut Vendor in Falling For Christmas. Cr. Scott Everett White/Netflix © 2022. 1/7 Untitled Holiday Romcom. (L-R) Lindsay Lohan as Sierra, Chord Overstreet as Jake in Untitled Holiday Romcom. Cr. Scott Everett White/Netflix © 2021 2/7 Falling For Christmas. Chord Overstreet as Jake in Falling For Christmas. Cr. Scott Everett White/Netflix © 2022. 3/7 Falling For Christmas. (L to R) Aliana Lohan as Bianca, Lindsay Lohan as Sierra, Chase Ramsey as Terry in Falling For Christmas. Cr. Scott Everett White/Netflix © 2022. 4/7 Falling For Christmas. Jack Wagner as Beauregard in Falling For Christmas. Cr. Scott Everett White/Netflix © 2022. 5/7 Falling For Christmas. Lindsay Lohan as Sierra in Falling For Christmas. Cr. Scott Everett White/Netflix © 2022. 6/7 Falling For Christmas. (L to R) Chord Overstreet as Jake, Lindsay Lohan as Sierra in Falling For Christmas. Cr. Scott Everett White/Netflix © 2022. 7/7 PREV NEXT

Is That Black Enough for You?!? – 11 novembre

Il film analizza l'arte e il potere del cinema da una prospettiva spesso ignorata: il contributo afroamericano ai film usciti negli emblematici anni '70. Questo documentario è incentrato sull'impatto di quel punto di vista sui film, oltre che sulla cultura pop, ed è una lettera d'amore al cinema che pone domande mai fatte prima e a tutt'oggi senza risposta. Voci essenziali nel mondo dell'arte, come quella del regista Charles Burnett, di Samuel L. Jackson, Whoopi Goldberg, Laurence Fishburne, Zendaya e di altri, offrono la loro visione distinta sugli ideatori e sui lungometraggi che sono stati fonte di meraviglia e ispirazione.

Il film rivela aspetti della rappresentazione nera dalle origini del cinema e dell'impatto culturale dell'orgoglio nero. Prodotto da Steven Soderbergh, David Fincher, Angus Wall e Ciara Lacy.

L’infermiere killer – 11 novembre

Amato e rispettato dai colleghi del Somerset Medical Center nel New Jersey, l'infermiere esperto Charlie Cullen è stato anche uno dei serial killer più prolifici della storia: il numero stimato delle sue vittime si aggira attorno a centinaia di pazienti di varie strutture mediche del Nordest degli Stati Uniti. Questo documentario è tratto dal bestseller di Charles Graeber The Good Nurse, che sarà adattato in un film Netflix con Jessica Chastain ed Eddie Redmayne in uscita questo autunno, e presenta interviste con gli infermieri che hanno denunciato il collega, gli investigatori che hanno risolto il caso e registrazioni audio dello stesso Cullen per rivelare il percorso tortuoso verso la condanna dell'uomo.

Il prodigio – 16 novembre

1862, 13 anni dopo la Grande Carestia. L'infermiera inglese Lib Wright (Florence Pugh) è chiamata nelle Midlands irlandesi per condurre un esame di quindici giorni su un'appartenente a una comunità di devoti. Anna O'Donnell (Kíla Lord Cassidy) è una ragazzina di undici anni che afferma di non aver mangiato per quattro mesi, sopravvivendo miracolosamente grazie alla "manna dal cielo". Mentre le condizioni di salute di Anna peggiorano rapidamente, Lib è determinata a scoprire la verità, sfidando la fede di una comunità che preferirebbe rimanere credente.

Il prodigio: Le foto The Wonder. (L to R) Josie Walker as Sister Michael, Toby Jones as Dr McBrearty, Kíla Lord Cassidy as Anna O’Donnell, Niamh Algar as Kitty O’Donnell, Florence Pugh as Lib Wright in The Wonder. Cr. Aidan Monaghan/Netflix © 2022 1/10 The Wonder. (L to R) Toby Jones as Dr. McBrearty, Dermot Crowley as Sir Otway, Ciarán Hinds as Father Thaddeus in The Wonder. Cr. Aidan Monaghan/Netflix © 2022 2/10 The Wonder. Florence Pugh as Lib Wright in The Wonder. Cr. Aidan Monaghan/Netflix © 2022 3/10 The Wonder. Niamh Algar as Kitty O’Donnell in The Wonder. Cr. Aidan Monaghan/Netflix © 2022 4/10 The Wonder. Kíla Lord Cassidy as Anna O’Donnell in The Wonder. Cr. Aidan Monaghan/Netflix © 2022 5/10 The Wonder. (L to R) Florence Pugh as Lib Wright, Josie Walker as Sister Michael in The Wonder. Cr. Aidan Monaghan/Netflix © 2022 6/10 The Wonder. Florence Pugh as Lib Wright in The Wonder. Cr. Christopher Barr/Netflix © 2022 7/10 The Wonder. (L to R) Tom Burke as Will Byrne, Florence Pugh as Lib Wright, Kíla Lord Cassidy as Anna O’Donnell in The Wonder. Cr. Christopher Barr/Netflix © 2022 8/10 The Wonder. (L to R) K’la Lord Cassidy as Anna OÕDonnell, Tom Burke as Will Byrne, Florence Pugh as Lib Wright in The Wonder. Cr. Aidan Monaghan/Netflix © 2022 9/10 The Wonder. (L to R) Florence Pugh as Lib Wright, Director/Writer Sebastián Lelio in The Wonder. Cr. Aidan Monaghan/Netflix © 2022 10/10 PREV NEXT

Natale con te – 17 novembre

Con un esaurimento da lavoro, la pop star Angelina fugge per realizzare il desiderio di una giovane fan di una piccola cittadina dello stato di New York, dove troverà l'ispirazione per dare nuovo slancio alla sua carriera e anche la possibilità di un amore vero.

The Noel Diary – 24 novembre

Quando l'autore di bestseller Jake Turner (Justin Hartley) torna a casa per Natale per liquidare le proprietà della defunta madre che non vedeva da tempo, scopre un diario che potrebbe contenere i segreti del suo passato e di quello di Rachel (Barrett Doss), una misteriosa giovane alle prese con la propria missione. Insieme intraprendono un percorso per affrontare il passato e scoprire un futuro completamente inaspettato.