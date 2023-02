Cosa vedere su Netflix: Le novità di marzo 2023

N etflix ha in serbo per marzo 2023 tante sorprese, alcune delle quali molto attese. Nuove serie, film esclusivi e documentari che si prestano ad accontentare ogni palato. Ma di cosa raccontano? Chi ne sono i protagonisti? Ecco pronta la nostra guida su cosa vedere su Netflix a marzo 2023.

Il marzo 2023 di Netflix ha molte frecce al suo arco, a cominciare dalla seconda e attesissima stagione di Incastrati, la serie tv interpretata da Ficarra e Picone che apre il mese all’insegna delle risate e del sano divertimento. Torna anche Sex/Life con la sua seconda stagione mentre sul fronte dei film l’attesa è tutta per Luther: Verso l’inferno, il film con Idris Elba che riprende il mitico personaggio dell’omonima serie tv.

Ma se non sapete cosa vedere su Netflix prendete le vostre agende e segnatevi le date. C’è tanto e molto altro ancora che vi aspetta per mettervi comodi davanti allo schermo. Ecco cosa vedere su Netflix a marzo 2023 tra serie tv e film, in attesa delle tante altre novità che saranno annunciate.

Tutte le serie tv di Netflix di marzo 2023

Cheat – Chi bara vince (dal 01° marzo)

Danny Dyer ed Ellie Taylor conducono questo quiz dove i concorrenti possono letteralmente imbrogliare per vincere un'alta posta in gioco! In un'avvincente gara tra cervelli fatta di arguzia e menzogne spudorate, quattro coraggiosi giocatori mettono alla prova le loro conoscenze durante tre round, bluffando e raggirando per evitare l'eliminazione e accumulare un potenziale montepremi di oltre 50.000 sterline. Ma in qualunque modo si decida di giocare, la regola è una sola: non farsi scoprire!

Sex/Life 2 (dal 02 marzo)

Sex/Life è la storia di un triangolo amoroso tra una donna, il suo passato e il marito, che getta un nuovo sguardo provocatorio sull'identità e sul desiderio femminile.

Incastrati 2 (dal 02 marzo)

La seconda stagione di Incastrati comincia laddove era finita la prima: Salvo e Valentino sono in pericolo di vita. I nostri due “eroi” si ritrovano, ancora, incastrati e intrappolati in una serie di vicende all’interno delle quali è arduo districarsi senza ferire i sentimenti delle persone che amano. A complicare le cose una sequenza infinita di colpi di scena e novità tra cui un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un uomo misterioso, l’ingresso in scena di malavitosi stranieri, le complesse indagini sul “caso dell’omicidio Gambino” che non trovano soluzioni, i rapporti di coppia sempre più burrascosi fra Salvo, Valentino e le rispettive compagne.

Next in Fashion 2 (dal 03 marzo)

La divertente gara di moda con un alto montepremi torna su Netflix per una seconda stagione. Lo stilista e personaggio televisivo Tan France sarà affiancato da una copresentatrice: la superstar mondiale, top model e icona di stile Gigi Hadid. Un gruppo di stilisti emergenti e di grande talento gareggerà per aggiudicarsi il premio di 200.000 dollari e presentare le proprie creazioni al mondo intero.

Volo MH370: l’aereo sparito nel nulla (dall’08 marzo)

Il volo 370 della Malaysian Airlines doveva essere uno come tanti, da Kuala Lumpur a Pechino, con a bordo 239 passeggeri e i membri dell’equipaggio. Ma, poco dopo il decollo in una tranquilla serata del 2014, l’MH370 è scomparso dai radar. Cosa è accaduto è ciò che la docuserie tenta di ricostruire.

Outcast – Gioco di squadra (dal 10 marzo)

Una serie con dure gare di sopravvivenza in cui sedici lupi solitari devono affrontarsi a vicenda nella selvaggia natura dell'Alaska per cercare di accaparrarsi il milione di dollari in palio. In questo gioco spietato c'è una sola regola: per vincere dovranno giocare di squadra.

Tenebre e ossa 2 (dal 16 marzo)

Alina Starkov è in fuga. Questa icona di speranza che alcuni sospettano di tradimento è decisa a sconfiggere la Faglia d'Ombra e a salvare Ravka dalla rovina, ma il generale Kirigan è tornato per finire ciò che aveva iniziato. Sostenuto da un nuovo e terrificante esercito di mostri delle tenebre all'apparenza indistruttibili e da temibili reclute Grisha, Kirigan è più pericoloso che mai. Per prepararsi ad affrontarlo, Alina e Mal riuniscono i loro nuovi formidabili alleati e attraversano tutto il continente per trovare due creature mitiche in grado di aumentare i poteri di lei.

Intanto a Ketterdam i Corvi devono creare nuove alleanze mentre affrontano vecchi rivali e risentimenti ancora più antichi che minacciano la loro posizione nel Barile, oltre alle loro stesse vite. Quando intravvedono l'occasione di un colpo mortale, i Corvi si rimettono di nuovo in rotta di collisione con il leggendario Evocaluce.

Sky High: La serie (dal 17 marzo)

Una telefonata nel cuore della notte cambia per sempre il destino di Sole: Ángel, il marito leader di una banda di gangster è morto. La giovane vedova si ritrova all'improvviso sola, a prendersi cura del figlio e di diversi affari problematici, ma si rifiuta di tornare sotto la tutela del padre Rogelio, uno dei più grossi ricettatori di Madrid. Decisa a costruirsi una vita, Sole troverà nuovi alleati che la aiuteranno a risolvere il mistero delle morti che hanno segnato il suo destino, mentre si mette in contatto con la banda di ladri, ne guadagna la fiducia e finisce per organizzare rapine altrettanto ambiziose di quelle del passato. Ma la polizia e i vari gruppi mafiosi con i quali entra in competizione non le renderanno la vita facile.

Il suo regno 2 (dal 22 marzo)

La serie thriller politica prodotta in Argentina Il suo regno torna per la seconda e ultima stagione con una lotta epica tra il bene e il male. Con una troupe di grande qualità davanti e dietro le telecamere, la serie segue la storia del leader religioso Emilio Vázquez Pena, che nella prima stagione avevamo lasciato come principale candidato alla presidenza dopo l'assassinio del rivale.

L’assedio di Waco (dal 22 marzo)

Questa coinvolgente docuserie Netflix in tre parti racconta gli eventi accaduti nella città texana di Waco nel 1993, quando il leader di una setta religiosa David Koresh si è scontrato con il governo federale in un sanguinoso assedio durato 51 giorni.

Il conflitto è iniziato con il più violento scontro a fuoco sul suolo americano dai tempi della guerra civile e si è concluso con un incendio infernale ripreso in diretta dalla TV nazionale. La notizia ha tenuto i telespettatori di tutto il mondo incollati agli schermi.

The Night Agent (dal 23 marzo)

Tratta dal romanzo di Matthew Quirk, The Night Agent è una sofisticata serie thriller d'azione incentrata sul personaggio di un agente dell'FBI di basso livello che lavora nel seminterrato della Casa Bianca con l'incarico di presidiare un telefono che non suona mai... finché una sera uno squillo lo proietta in una cospirazione pericolosa e in rapido sviluppo che conduce fino allo Studio Ovale.

Wellmania (dal 29 marzo)

Quando è costretta da un problema di salute a rivedere l’atteggiamento “vivi al massimo e muori giovane”, Liv si lancia in un percorso estremo di benessere per guarire.

Unstable (dal 30 marzo)

Ellis Dragon è un imprenditore di biotecnologie universalmente ammirato, eccentrico e narcisista che lavora per rendere il mondo un posto migliore. Ma è anche in caduta libera dal punto di vista emotivo. Suo figlio Jackson Dragon è l'esatto opposto. Riuscirà Jackson a salvare Ellis e la sua società? Saprà ricostruire il loro difficile rapporto mentre tenta un'impresa impossibile: evitare di cadere nell'ombra dell'esuberante padre?

Agent Elvis (data da definire)

In questa serie animata, Elvis Presley smette il costume bianco e indossa un jet pack quando si ritrova coinvolto in un programma di spionaggio governativo segreto con il compito di combattere le forze oscure che minacciano il paese che ama... il tutto mentre svolge il suo lavoro quotidiano di re del rock'n'roll.

Tutti i film di Netflix di marzo 2023

Il futuro in un bacio (dal 03 marzo)

Il film racconta la storia di Javier (Álvaro Cervantes), che all'età di sedici anni bacia una ragazza per la prima volta scoprendo di avere il dono della veggenza o almeno della veggenza amorosa. Con un solo bacio riesce a vedere il futuro di una relazione prima di iniziarla, cosa che finora gli ha impedito di avere storie a lungo termine, perché è lui a concluderle prima che le cose inizino a peggiorare. Ma tutto cambia la sera in cui bacia Lucía (Silvia Alonso) e si vede felicemente sposato con figli. Il problema? Lei è la ragazza del suo migliore amico (Gorka Otxoa).

Chris Rock: Selective Outrage (dal 05 marzo)

Il 4 marzo la leggenda della comicità Chris Rock salirà sul palco a Baltimora (Maryland) per il primo evento globale Netflix Chris Rock: Selective Outrage. Questo storico spettacolo sarà disponibile in live streaming alle 22:00 ET/19:00 PT. Ulteriori dettagli saranno presto annunciati.

Un’isola per cambiare (dall’08 marzo)

Zeynep Altin ha raggiunto il limite: lavora troppo e non è apprezzata dal marito, dalla figlia o dal padre anziano. Come se non bastasse, l'impresa di pompe funebri che si occupa dell'amata madre defunta l'ha vestita con un completo da uomo invece del suo abito preferito. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso per Zeynep, che da Monaco fugge su un'isola croata, nel cottage che la madre aveva acquistato in segreto anni fa sperando di ritrovare non solo pace e tranquillità, ma anche se stessa. Peccato che l'ex proprietario del cottage, un burbero isolano di nome Josip, viva ancora sul suo terreno...

Luther: Verso l’inferno (dal 10 marzo)

In Luther: Verso l'inferno, epica continuazione della premiata saga televisiva reimmaginata per il cinema, un cruento serial killer terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther (Idris Elba) si trova dietro le sbarre. Tormentato per non essere riuscito a catturare l'efferato cyberpsicopatico che ora lo perseguita, Luther decide di evadere di prigione per portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario. Nel film recitano anche Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley, che torna nel ruolo di Martin Schenk.

Money Shot: La storia di Pornhub (dal 15 marzo)

Pornhub ha cambiato radicalmente il modo di produrre e distribuire la pornografia consentendo ai creatori di contenuti erotici di raggiungere un vasto pubblico mentre la società ha guadagnato miliardi di dollari. Tuttavia, la piattaforma di intrattenimento per adulti più famosa di Internet è stata anche coinvolta in varie accuse, tra cui quella di condivisione di materiale non consensuale e di sfruttamento sessuale sul sito.

Mentre le organizzazioni antitratta cercano di ottenere giustizia per le vittime, il gigante online sarà in grado proteggere le persone da cui trae profitto o si tratta forse di una nuova ondata di censura per gli adulti che fanno porno consensuale?

Era ora (dal 16 marzo)

Dante (Edoardo Leo) e Alice (Barbara Ronchi) si amano alla follia. Peccato che lui sia la tipica persona a cui una giornata non basta mai, che arriva sempre in ritardo e si barcamena a fatica tra i mille impegni quotidiani di lavoro e vita privata.

Succede anche il primo giorno dei suoi quarant’anni, quando Dante si presenta in ritardo di ore alla sua festa di compleanno. A detta sua, la soluzione sembra a portata di mano: se lavorerà abbastanza, magari tra qualche anno sarà riuscito a comprarsi un po’ di tempo.

Ma cosa succede quando l’indomani si sveglia e si ritrova un anno in avanti? Come è possibile che sia già il giorno del suo quarantunesimo compleanno? E come fa Alice a essere incinta di quattro mesi? Cosa ne è stato del resto del suo anno?

Quando, a un suo nuovo risveglio, Alice gli mette tra le braccia una bella bambina di qualche mese augurandogli buon quarantaduesimo compleanno, Dante realizza definitivamente di essere stato catapultato in un incubo a occhi aperti: per qualche inspiegabile motivo sta vivendo una vita accelerata, di cui non ha memoria né controllo. Riuscirà a comprendere il valore del tempo prima che la sua vita vada a rotoli?

L’elefante del mago (dal 17 marzo)

Durante la ricerca della sorella che non vede da tempo, il giovane Peter si imbatte in una veggente nella piazza del mercato e l'unica cosa che vuole chiederle è se sua sorella è ancora viva. Quando lei gli risponde che dovrà seguire un misterioso elefante, Peter intraprende uno straordinario percorso per completare tre incarichi all'apparenza impossibili che trasformeranno magicamente l'aspetto della sua città per sempre.

Dove sono gli umani? (dal 21 marzo)

In questa straordinaria avventura comica interattiva, due animali domestici si svegliano un giorno e scoprono che ogni singolo essere umano sulla Terra è scomparso. Nel disperato tentativo di ritrovare la loro padrona, lo scontroso gatto Pud e la cagnolina iperattiva Ham si avventurano nel mondo per la prima volta e finiscono per intraprendere un folle viaggio attraverso l'universo. Insieme scoprono strani nuovi mondi, creature bizzarre e il caos generale, rendendosi presto conto che ogni loro scelta ha enormi conseguenze e che l'avventura per ritrovare la loro amata padrona è tutt'altro che ordinaria.

Black Cover: La spada dell’Imperatore magico (dal 31 marzo)

A sta, un ragazzo nato privo di magia in un mondo in cui questa è tutto, mira a diventare l'"Imperatore magico", a superare le avversità, a dimostrare il suo potere e a mantenere il giuramento fatto agli amici.

Kill Boksoon (dal 31 marzo)

Gil Boksoon conduce una doppia vita. Madre single di un’adolescente e killer professionista, è la migliore nel suo campo. Un giorno, però, si rifiuta di completare una missione. Ciò la farà diventare il prossimo obiettivo del suo datore di lavoro.

Murder Mystery 2 (dal 31 marzo)

A quattro anni dalla risoluzione del loro primo caso di omicidio, Nick e Audrey Spitz (Adam Sandler e Jennifer Aniston) sono diventati detective a tempo pieno ma faticano ad avviare la loro agenzia investigativa. Quando sono invitati a festeggiare il matrimonio di un loro amico (Adeel Akhtar) sulla sua isola privata, si ritrovano immersi in nuovo mistero... Non appena la festa ha inizio infatti, qualcuno rapisce lo sposo per ottenere un riscatto e tutti gli eleganti ospiti, i familiari e la stessa sposa diventano possibili sospettati.

Murder Mystery 2 coinvolge Nick e Audrey Spitz in un caso che alza la posta in gioco e dà finalmente a questi due detective l’occasione per realizzare tutto ciò che hanno sempre sognato: il successo della loro agenzia e il tanto atteso viaggio a Parigi.