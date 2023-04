Cosa vedere su Netflix: Le novità di maggio 2023

N etflix ha in serbo per maggio 2023 tante sorprese, alcune delle quali molto attese. Nuove serie, film esclusivi e documentari che si prestano ad accontentare ogni palato. Ma di cosa raccontano? Chi ne sono i protagonisti? Ecco pronta la nostra guida su cosa vedere su Netflix a maggio 2023.

Il maggio 2023 di Netflix ha molte frecce al suo arco, a cominciare dall’attesissima serie tv La regina Charlotte, spin-off della più celebre Bridgerton, o da Fubar, con protagonista Arnold Schwarzenegger. Non mancano poi i film destinati a conquistarci il cuore con il loro carico di adrenalina come The Mother con protagonista Jennifer Lopez.

Ma se non sapete cosa vedere su Netflix prendete le vostre agende e segnatevi le date. C’è tanto e molto altro ancora che vi aspetta per mettervi comodi davanti allo schermo. Ecco cosa vedere su Netflix a maggio 2023 tra serie tv e film, in attesa delle tante altre novità che saranno annunciate.

Tutte le serie tv di Netflix di maggio 2023

Love Village (Novità) – dal 02 maggio

Un gruppo di single si trasferisce in una casa in montagna per scoprire se scoccherà la scintilla nel paesaggio tranquillo e idilliaco, lontano dalla realtà del mondo. L'obiettivo è far trovare ai partecipanti l'amore eterno mostrando la propria vera natura, piangendo, ridendo e litigando. Riusciranno gli ospiti a trovare il loro ultimo amore e lasciare la casa e il villaggio con una nuova anima gemella? Netflix presenta questo nuovo reality giapponese per coppie.

Il sarto (Novità) – dal 02 maggio

Il sarto narra la storia di Peyami, un giovane e famoso sarto che ha ereditato il talento e un'attività di successo dal nonno. Dopo la morte di quest'ultimo, Peyami porta il padre con sé in segreto a Istanbul e deve prendersi cura di lui senza che nessuno venga a sapere la verità. In fuga da una relazione violenta con Dimitri, Esvet appare misteriosamente nella vita dei due uomini anche lei accompagnata dai propri segreti.

Jewish Matchmaking (Novità) – dal 03 maggio

I produttori di Indian Matchmaking presentano la nuova serie Jewish Matchmaking in cui single dagli Stati Uniti e Israele affidano la loro vita sentimentale a una nota intermediaria matrimoniale della comunità ebraica. La pratica tradizionale degli shidduchim li aiuterà a trovare l'anima gemella nella società odierna?

Sanctuary (Novità) – dal 04 maggio

Un ragazzino forte e disperato diventa un lottatore di sumo e conquista i fan con la sua faccia tosta… ma sconvolge un settore dominato dalla tradizione.

La regina Charlotte: Una storia di Bridgerton (Novità) – dal 04 maggio

Questo prequel dell'universo di Bridgerton è incentrato sull'ascesa al potere e alla fama della regina Carlotta. La serie racconta come il matrimonio della giovane regina con re Giorgio sia alla base di una grande storia d'amore e di un cambiamento sociale grazie al quale è nato il mondo dell'alta società di Bridgerton.

Regina Cleopatra (Novità) – dal 10 maggio

La produttrice esecutiva Jada Pinkett Smith presenta una docuserie sulla vita di note e leggendarie regine africane. Questa stagione si concentra sulla regina Cleopatra, la più famosa, potente e incompresa donna del mondo, oltre che una regina audace, la cui bellezza e legami amorosi finirono per oscurare il suo vero punto di forza: l'intelletto. Il retaggio di Cleopatra è stato oggetto di molti dibattiti accademici, perlopiù ignorati dal mondo di Hollywood. Ma ora questa serie riconsidera questo lato affascinante della sua storia.

Dance Brothers (Novità) – dal 10 maggio

Dance Brothers ruota intorno a Roni (Roderick Kabanga) e Sakari (Samuel Kujala), due fratelli che cercano di guadagnarsi da vivere come ballerini professionisti. Per poter finanziare i propri sogni, decidono di avviare un'attività che fornisce loro un reddito, un tetto e uno spazio per allenarsi. Il loro club speciale e le incredibili coreografie di ballo portano a un rapido successo, ma presto le ambizioni artistiche e le relazioni personali entrano in collisione con le esigenze commerciali. Il business si scontra con la passione. La lealtà e l'amore che i fratelli provano l'uno per l'altro saranno messi alla prova dall'unica cosa che li ha sempre uniti: la danza.

Black Knight (Novità) – dal 12 maggio

In un futuro distopico devastato dall’inquinamento, la sopravvivenza dell’umanità intera dipende da un gruppo di corrieri… decisamente atipici!

Queer Eye (Stagione 7) – dal 12 maggio

La serie premiata agli Emmy Queer Eye torna per la settima stagione, questa volta tra beignet e Mardi Gras. Mettiti in ghingheri e preparati a divertirti con i Fantastici 5, che trasformano le vite degli abitanti di New Orleans in cerca di un nuovo inizio con audacia e tante paillettes.

Rhythm+Flow: Francia (Stagione 2) – dal 17 maggio

Un gruppo di rapper francesi si cimenta nel freestyle, affrontandosi a suon di rime per conquistare un incredibile montepremi di 100.000 euro in una gara musicale che vede come giudici SCH, Shay e Niska.

XO, Kitty (Novità) – dal 18 maggio

L'adolescente combina-coppie Kitty Song Covey pensa di sapere tutto sull'amore. Ma dopo essersi trasferita dall'altra parte del mondo per ricongiungersi con il suo ragazzo, capisce che le relazioni sono ben più complicate quando si è coinvolti in prima persona.

In silenzio (Novità) – dal 19 maggio

Sergio Ciscar esce di prigione sei anni dopo aver ucciso i suoi genitori quando era ancora minorenne. Durante tutto questo tempo non ha detto una parola né ha collaborato con la giustizia, quindi le motivazioni del crimine e le sue intenzioni restano un mistero. La giovane psichiatra Ana Dussel e il suo team hanno l'incarico di determinare il potenziale pericolo che Sergio rappresenta per la società, osservandolo segretamente giorno e notte come se fosse un animale.

Fubar (Novità) – dal 25 maggio

Un agente della CIA prossimo al pensionamento scopre un segreto di famiglia ed è obbligato ad accettare un ultimo incarico. La serie affronta dinamiche familiari universali su uno sfondo di spionaggio, azione e umorismo.

Yakitori (Novità) – Data da annunciare

Akira Ihotsu è un ragazzo che trascorre le sue giornate ribellandosi contro una società oppressiva su una Terra del futuro, dominata e controllata da Shoren, la Federazione Commerciale del Sistema Pan-Stellare. Un giorno Akira è scoperto da Pupkin, un "cuoco" per Shoren, e si offre di unirsi alla fanteria orbitale planetaria chiamata "Yakitori", una brutale unità le cui missioni registrano in media il 70% di decessi. Insieme agli emarginati di altre nazioni, Akira si ribella al suo destino predeterminato.

Tutti i film di Netflix di maggio 2023

The Mother – dal 12 maggio

Jennifer Lopez interpreta una spietata killer rimasta nascosta per anni nella natura selvaggia torna dall'Alaska per salvare la figlia che non ha mai smesso di amare, anche se da lontano. Nel cast anche Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci e Gael Garcia Bernal.

Royalteen: La principessa Margrethe – dall’11 maggio

Sulla scia dello scandalo al ballo scolastico, la principessa Margrethe desidera normalità mentre fatica a mantenere la sua perfetta facciata quando affronta drammi familiari.

Anna Nicole Smith: La vera storia – dal 16 maggio

Il documentario racconta la vita di Anna Nicole Smith attraverso lo sguardo di chi le è stato accanto all’apice della sua carriera come modella fino alla tragica morte.

Victim/Suspect – dal 23 maggio

Nella sua prima indagine da sola, la giornalista Rae de Leon scopre una serie di vicende scioccanti viaggiando per gli Stati Uniti. Le giovani che dicono alla polizia di essere state vittime di violenza sessuale, invece di trovare giustizia sono accusate di aver fatto una falsa denuncia, arrestate e persino messe in carcere dal sistema che avrebbe dovuto proteggerle.

Blood & Gold – dal 26 maggio

Blood & Gold è ambientato negli ultimi giorni della Seconda guerra mondiale e racconta la storia del disertore tedesco Heinrich (Robert Maaser), della giovane e coraggiosa contadina Elsa (Marie Hacke) e di un gruppo di nazisti. Mentre torna a casa dal fronte per ritrovare la figlia, Heinrich si imbatte in un'agguerrita squadra di SS. Dopo essere stato appeso a un albero dal loro leader (Alexander Scheer), viene salvato all'ultimo momento da Elsa che lo nasconde nella sua fattoria. Intanto le SS si mettono alla ricerca di un tesoro degli ebrei in un villaggio vicino, scontrandosi con i seccati abitanti che vogliono tenersi il bottino. Presto Heinrich ed Elsa restano coinvolti loro malgrado in questa adrenalinica caccia all'oro, che culmina in una sanguinosa resa dei conti nella chiesa locale.