Cosa vedere su Netflix: le novità di gennaio 2024

N etflix ha in serbo per gennaio 2024 tante sorprese, alcune delle quali molto attese. Nuove serie tv, film esclusivi e documentari che si prestano ad accontentare ogni palato. Ma di cosa raccontano? Chi ne sono i protagonisti? Ecco pronta la nostra guida su cosa vedere su Netflix a gennaio 2024.

Il gennaio 2024 di di Netflix ha molte frecce al suo arco, a cominciare dall’attesa serie tv Griselda e dal ritorno di una nuova stagione dell’ormai mitica Skam Italia. Non mancano i film d’autore, come lo splendido La società della neve o l’action Lift, con un cast all star che ha fatto tappa anche in Italia.

Ma, se non sapete cosa vedere su Netflix, prendete le vostre agende e segnatevi le date. C’è tanto e molto altro ancora che vi aspetta per mettervi comodi davanti allo schermo. Ecco cosa vedere su Netflix a gennaio 2024 tra serie tv e film, in attesa delle tante altre novità che saranno annunciate.

Le serie tv di Netflix a gennaio 2024

Un inganno di troppo – dal 1° gennaio

Maya Stern (Michelle Keegan) cerca di superare il brutale omicidio del marito Joe (Richard Armitage), ma quando installa un baby monitor per tenere d'occhio la figlia, resta scioccata nel vedere in casa un uomo che riconosce: il marito che pensava fosse morto...

Mentre conduce le indagini sull'omicidio di Joe, il sergente Sami Kierce (Adeel Akhtar) si trova anche ad affrontare i suoi stessi segreti. Intanto i nipoti di Maya (Abby e Daniel) cercano di scoprire la verità sulla morte della propria madre qualche mese prima. I due casi sono collegati?

Sei ciò che mangi: gemelli a confronto – dal 1° gennaio

Gemelli monozigoti cambiano dieta e stile di vita per otto settimane in un esperimento scientifico unico, pensato per esplorare l'impatto di alcuni alimenti sull'organismo.

The Brothers Sun – dal 4 gennaio

Quando il capo di una potente triade taiwanese è ucciso da un misterioso assassino, suo figlio maggiore nonché leggendario killer Charles "Chairleg" Sun (Justin Chien) va a Los Angeles per proteggere la madre Eileen (Michelle Yeoh) e l'ingenuo fratello minore Bruce (Sam Song Li), che finora è sempre stato all'oscuro dalla verità sulla famiglia.

Ma mentre le organizzazioni più pericolose di Taipei e una nuova fazione in ascesa si scontrano per il dominio, Charles, Bruce e la loro madre devono curare le ferite causate dalla loro separazione e scoprire il vero significato di fratellanza e famiglia prima che uno dei loro innumerevoli nemici li elimini tutti.

The Trust: riuscirai a fidarti? – dal 10 gennaio

Undici sconosciuti ricevono 250.000 dollari da dividere equamente. Prenderanno la parte che gli spetta oppure cercheranno di escludersi a vicenda, attratti dalla possibilità di tenere più denaro per sé? La natura umana è sottoposta a una prova estrema mentre l'avidità e la diffidenza minacciano di distruggere anche le relazioni più solide. In questo gioco tutti entrano da vincitori e tutti possono uscirne come tali... se decidono di condividere.

L’amore è cieco: Svezia – dal 12 gennaio

In "L'amore è cieco" alcuni single che aspirano a essere amati per ciò che sono veramente scelgono una persona da sposare senza averla mai vista prima. Nel corso di quattro settimane vanno a vivere insieme, organizzano il proprio matrimonio e cercano di aggiungere una connessione fisica al legame emotivo che hanno stretto. Nel fatidico giorno delle nozze sposeranno la persona di cui si sono innamorati alla cieca? O l'aspetto fisico e altri fattori esterni saboteranno le loro relazioni?

Skam Italia – dal 18 gennaio

Al centro di questa nuova storia le vicende di Asia (Nicole Rossi), ragazza dal grande carisma, con un carattere forte e determinato che si troverà, però, ad affrontare importanti sfide, soprattutto con se stessa e con le sue fragilità. L’amicizia con le altre componenti del gruppo delle Rebelde, determinante per affrontare le sue battaglie, si intreccerà, nella vita di Asia, con l’arrivo di nuovi personaggi, in particolare quello di Giulio (Andrea Palma).

Tra i protagonisti di questa stagione troviamo, accanto a Nicole Rossi (Asia), Francesco Centorame (Elia), Lea Gavino (Viola), Maria Camilla Brandenburg (Rebecca), Benedetta Santibelli (Fiorella), Cosimo Longo (Jorge), Yothin Clavenzani (Munny). Fanno il loro debutto in questa stagione Andrea Palma (Giulio) e Leo Rivosecchi (Beniamino).

Non mancheranno gli storici protagonisti: Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Rocco Fasano (Niccolò), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Greta Ragusa (Silvia), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino).

Griselda – dal 25 gennaio

Griselda è ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa Griselda Blanco, che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Nella Miami degli anni '70 e '80 Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, guadagnandosi il soprannome di "Madrina". Interpretata e prodotta da Sofía Vergara.

Baby bandito – dal 31 gennaio

La vita dell'appassionato skater Kevin subisce una svolta inaspettata quando si innamora di Génesis, una giovane privilegiata. Deciso a scommettere tutto per il suo amore, Kevin si immerge in un rischioso piano per rubare a una pericolosa banda di mafiosi chiamata "i Macellai" un intricato schema per estrarre un bottino milionario che lo trasformerà nel fuggitivo più ricercato del paese. Mentre sfidano le regole e affrontano un'intensa persecuzione, la loro storia d'amore si intreccia con pericoli estremi mentre inseguono una vita al di fuori del comune, dove passione e rischio culminano in un emozionante viaggio fino a Roma. Ispirato alla rapina del secolo avvenuta in Cile nel 2014.

Un inganno di troppo: Le foto 1/25 2/25 3/25 4/25 5/25 6/25 7/25 8/25 9/25 10/25 11/25 12/25 13/25 14/25 15/25 16/25 17/25 18/25 19/25 20/25 21/25 22/25 23/25 24/25 25/25 PREV NEXT

I film di Netflix a gennaio 2024

Bitconned: La truffa di una criptovaluta – dal 1° gennaio

Fin da giovane, Ray Trapani aveva sempre desiderato essere un criminale. Nel 2017 il mondo dell'economia era in fermento per il boom dei bitcoin e per i truffatori non esisteva nulla di meglio delle criptovalute. Così, quando un amico gli ha proposto di creare un'apposita carta di debito, Ray ha colto l'occasione al volo. C'era solo un problema: non aveva idea di come fare. Ma grazie a falsi profili LinkedIn, al sostegno di diverse celebrità e all'insaziabile desiderio della comunità online di "arricchirsi in fretta", Centra Tech ha presto iniziato a incassare milioni di dollari al giorno. Era tutto vero? No. Ma ha funzionato? Forse.

La società della neve – dal 4 gennaio

Nel 1972 il volo 571 delle Forze aeree dell'Uruguay con a bordo una squadra di rugby diretta in Cile precipita su un ghiacciaio nel cuore delle Ande. Allo schianto sopravvivono solo 29 dei 45 passeggeri, che si ritrovano in uno degli ambienti più ostili al mondo e obbligati a ricorrere a misure estreme per poter restare in vita.

Lift – dal 12 gennaio

Una banda internazionale di rapinatori guidata da Cyrus Whitaker (Kevin Hart) cerca di sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro dal passeggero di un aereo a dodicimila metri da terra.

60 minuti – dal 19 gennaio

Il lottatore di arti marziali miste Octavio (Emilio Sakraya) ha solo 60 minuti per presentarsi alla festa di compleanno della figlia, altrimenti rischia di perderne per sempre l'affidamento. Ma quando abbandona un combattimento per raggiungerla, si ritrova a dover fuggire da pericolosi criminali in una corsa contro il tempo attraverso la città.

La società della neve: Le foto del film 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 13/13 PREV NEXT