Cosa vedere su Netflix: Le novità di gennaio 2022

N etflix ha in serbo per gennaio 2022 tante sorprese. Nuove serie, film esclusivi e documentari che si prestano ad accontentare ogni palato. Ma di cosa parlano? Chi sono i protagonisti? Ecco pronta la nostra guida su cosa vedere su Netflix a gennaio 2022.

Il gennaio 2022 di Netflix si apre all’insegna dell’italianità con due prodotti nostrani: la serie Incastrati di e con Ficarra e Picone e la commedia romantica 4 metà. Ma se non sapete cosa vedere su Netflix prendete le vostre agende e segnatevi le date. C’è tanto e molto altro ancora che vi aspetta per mettervi comodi davanti allo schermo e trascorrere le vostre serate d’inverno. Ecco cosa vedere su Netflix a gennaio tra serie tv e film.

TUTTE LE SERIE NETFLIX DI GENNAIO 2022

Le serie sono da sempre un elemento imprescindibile per gli appassionati e gli abbonati della piattaforma. Cosa vedere su Netflix a gennaio 2022 è davvero difficile tanta è la scelta. Gli appassionati di Ozark apprezzeranno il ritorno dei loro beniamini con la quarta stagione (anche se divisa a metà) mentre chi è in cerca di brividi avrà di che spaventarsi con Archive 81. Non manca la commedia tutta da ridere con due serie crime dai risvolti comici. Attesi nel caso di Incastrati e piacevoli in La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra. E che dire poi degli amori giovanili di Rebelde o degli scandali di The Journalist?

Ecco a voi i dettagli di cosa vedere su Netflix a gennaio 2022 tra le serie.

Incastrati - dal 1° gennaio

Un omicidio, due amici capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato e tanti malintesi che li porteranno in situazioni surreali. Questo il mix di ingredienti, tra comicità e genere crime, della nuova serie Incastrati, di e con Ficarra e Picone, già approfondita da TheWom.

Rebelde - dal 5 gennaio

Benvenuti all'EWS, il prestigioso collegio dove l'arduo percorso verso la fama non fa per tutti. Rebelde è il reboot della popolare soap opera per adolescenti che ha generato due diverse telenovele in Argentina e in Messico nei primi anni 2000. Santiago Limón e Yibran Asaud dirigono la serie che si svolge nei corridoi della Elite Way School con una nuova generazione di studenti, storie e personaggi (oltre a un gruppo di volti noti che i fan riconosceranno).

Nel corso di otto episodi, Rebelde segue un gruppo di studenti che fa di tutto per vincere la Battaglia delle Band dell'EWS, la gara che potrebbe avviare la loro carriera musicale. Nasceranno amori e amicizie, mentre una misteriosa società segreta cercherà di ostacolare il sogno di ciascuno di diventare la prossima star della musica.

Una scena di Rebelde.

The Journalist - dal 13 gennaio

Adattamento dell'omonimo lungometraggio cinematografico del 2019 che ha suscitato grande clamore per aver acceso i riflettori sui reati e sugli scandali politici degli ultimi anni in Giappone. La sconcertante descrizione dei tabù sociali, la narrazione avvincente e l'eleganza delle immagini sono valsi al film la vittoria in tre delle categorie principali agli Oscar giapponesi, tra cui Miglior film dell'anno. Il lungometraggio ha ricevuto inoltre numerosi altri premi cinematografici.

In questa nuova serie Ryoko Yonekura (Doctor X, Legal V) interpreta la giornalista del Toto Newspaper Anna Matsuda. La protagonista è nota come l'anticonformista dei media e lavora incessantemente per far luce sui problemi della società giapponese moderna. La serie è diretta dallo stesso regista del film Michihito Fuji.

Archive 81 – Universi paralleli - dal 14 gennaio

Archive 81 – Universi alternativi segue l'archivista Dan Turner (Mamoudou Athie), che accetta l'incarico di restaurare una collezione di videocassette danneggiate risalenti al 1994. Quando si ritrova a ricostruire il lavoro della documentarista Melody Pendras (Dina Shihabi), si fa coinvolgere dalle sue indagini su una setta pericolosa con sede nel condominio Visser. La stagione continua su periodi paralleli, mentre Dan diventa sempre più ossessionato da quello che è successo a Melody. Quando i due personaggi creano un misterioso legame, Dan si convince di poterla salvare dall'orribile fine che ha subito 25 anni prima.

The House - dal 14 gennaio

The House è un'eccentrica commedia dark su una casa e sulle tre storie surreali degli individui che la abitano. Questa antologia è diretta dalle voci più importanti dell'animazione stop motion indipendente: Emma de Swaef, Marc Roels, Niki Lindroth von Bahr e Paloma Baeza. La produzione è affidata a Nexus Studios.

El marginal (quarta stagione) - dal 19 gennaio

Dopo l'incendio a San Onofre, i destini di Pastor, Mario Borges e Diosito si incrociano ancora una volta nel carcere di Puente Viejo. L'incontro tra Pastor e Diosito risveglia forti emozioni in entrambi. César è trasferito nello stesso istituto e partecipa allo scontro guidando il gruppo della Sub21. All'esterno, Sergio Antín vuole prendere il controllo della prigione e affronta l'attuale direttore, mentre Emma Molinari aiuta Pastor in un nuovo e pericoloso tentativo di evasione.

Too Hot to Handle (terza stagione) – dal 19 gennaio

È arrivato il nuovo anno e anche se fuori nevica c'è la terza stagione di Too Hot to Handle più sensuale che mai. Ecco una nuova banda di arrapati in quella che credono sarà la vacanza più sexy della loro vita. Ma sotto l'occhio severo di Lana, riuscirà questo cast scatenato a seguire le regole evitando qualsiasi tipo di contatto sessuale (o autoerotismo) per creare legami significativi e mantenere il montepremi elevato come il loro desiderio? La tensione è alle stelle, perché in questa stagione la posta in gioco è molto alta: il premio in palio è il maggiore di sempre.

Viaggi prelibati: Messico – dal 19 gennaio

Questa serie parla del cibo che i messicani adorano e odiano allo stesso tempo, quei sapori per cui vale la pena soffrire probabili mal di pancia. Un'ode alle pietanze che siamo pronti a mangiare a prescindere da quanto sia esagerata la ricetta.

Ozark (quarta stagione) – dal 21 gennaio

Divisa in due parti da 7 episodi ciascuna, la quarta stagione di Ozark arriverà su Netflix il 21 gennaio con la prima parte. Ozark è un dramma coinvolgente ambientato ai giorni nostri che racconta il percorso della famiglia Byrde dalla tranquilla vita nella periferia di Chicago alla pericolosa attività criminale nell'Ozark, in Missouri. La serie analizza capitalismo, dinamiche familiari e sopravvivenza attraverso gli occhi di una famiglia americana qualunque (o quasi).

Neymar: Il caso perfetto – dal 25 gennaio

Uno degli atleti più famosi e pagati della storia visto da una prospettiva unica. Neymar è un eroe allo stadio e una figura controversa fuori dal campo. Questa docuserie in tre parti diretta da David Charles Rodrigues esplora in dettaglio la storia del fuoriclasse Neymar da Silva Santos Júnior, dalla sua ascesa con il Santos ai giorni di gloria nel Barcellona, fino ai colpi di scena e ai drammi nella nazionale di calcio del Brasile e nel Paris Saint-Germain.

Oltre a rivelare i segreti della strategia di marketing di Neymar, manovrata dal padre, questa serie piena di star del pallone vanta interviste con Beckham, Messi, Mbappé e molte altre leggende del calcio, che riflettono sul ruolo di Neymar nella storia dello sport.

Soy Georgina - dal 27 gennaio

Con oltre 28 milioni di follower su Instagram, Georgina Rodríguez è modella, madre, influencer, donna d'affari, ballerina e compagna di Cristiano Ronaldo, per citare solo alcuni dei suoi tanti ruoli.

Soy Georgina è un ritratto commovente e profondo della donna dietro alle copertine delle riviste, alle foto, alle storie e ai titoli di giornale a caratteri cubitali. Soy Georgina svelerà tutti i lati della sua vita, da quelli pubblici e ben conosciuti agli aspetti più personali. Ci caleremo con lei nella sua vita quotidiana, nella maternità, nelle relazioni, nei viaggi e nelle feste... per conoscere la vera Georgina Rodríguez.

The Orbital Children – dal 28 gennaio

La storia inizia nel 2045, quanto l'intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante e chiunque può viaggiare nello spazio. Nella stazione spaziale giapponese Anshin alcuni bambini nati sulla Luna ne incontrano altri che arrivano dalla Terra. La serie è composta da sei episodi e sarà distribuita in tutto il mondo.

Venne dal freddo – dal 28 gennaio

La vita di una madre single di una zona di provincia del New Jersey viene sconvolta quando l'FBI la arresta costringendola a fare una scelta: diventare un'arma contro il narcotraffico dalla Russia e contro la guerra sotterranea alle elezioni USA, affrontando un passato ormai dimenticato di agente russa addestrata e sottoposta a interventi di bioingegneria, oppure mettere a repentaglio la sua nuova vita e la famiglia che si è costruita.

Margarita Levieva in una scena di Venne dal freddo.

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra – dal 28 gennaio

Per la sconsolata Anna (Kristen Bell) i giorni sono sempre uguali e lei li trascorre in compagnia del vino, con lo sguardo fisso fuori dalla finestra mentre osserva la vita che procede senza di lei. Finché un affascinante vicino (Tom Riley) si trasferisce dirimpetto con l'adorabile figlia (Samsara Yett) e Anna incomincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Poi però assiste a un orribile omicidio... o forse no? La cosa più curiosa da vedere su Netflix a gennaio.

TUTTI I FILM NETFLIX DI GENNAIO 2022

Anche i film giocano la loro parte nell’accompagnare le vostre serate. Con una cioccolata calda, un plaid e i vostri snack preferiti a portata di mana, vi aspettano tra le novità di gennaio 2022 di Netflix gli amori intrecciati di 4 metà, con un quartetto di giovani attori italiani niente male: Matilde Gioli, Ilenia Pastorelli, Matteo Martari e Giuseppe Maggio.

Chi ama invece i romanzi gialli di Nora Roberts vedrà Brazen con Alyssa Milano (una delle sorelle Halliwell di Streghe) alle prese con l’omicidio della sorella. La commedia romantica americana del mese è, infine, Il trattamento reale: che c’è di più romantico dell’amore tra una parrucchiera e un principe?

A voi la scelta su cosa vedere su Netflix a gennaio.

4 metà – Dal 5 gennaio

Che per ogni persona esista un’anima gemella è una teoria molto romantica ma forse poco scientifica, e per Luca e Sara la tentazione di metterla alla prova è forte. Ma soprattutto, quest’anima gemella, com’è fatta? Ci somiglia o è il nostro opposto? È così che quasi per sfida i due invitano a cena quattro amici che, guarda caso, sono single: Chiara, Matteo, Giulia e Dario. “Quattro metà” è una commedia romantica che racconta le storie di quattro personaggi e delle quattro coppie che questi potrebbero formare in due possibili realtà alternative. Chi si innamorerà di chi?

Brazen – dal 13 gennaio

L'autorevole scrittrice di gialli ed esperta di delitti Grace (Alyssa Milano) si precipita alla casa di famiglia a Washington su invito della sorella, con la quale aveva perso i contatti. Quando quest'ultima è uccisa e la sua doppia vita di performer sul web viene alla luce, Grace ignora gli avvertimenti del posato detective Ed (Sam Page) e si fa coinvolgere nelle indagini. Tratto dal romanzo "Il desiderio corre sul filo" di Nora Roberts.

Riverdance – L’avventura animata – dal 14 gennaio

Un ragazzino irlandese di nome Keegan e una ragazzina spagnola di nome Moya si avventurano nel leggendario mondo del Megalocero Gigante, da cui imparano ad apprezzare la Riverdance come celebrazione della vita. Il lungometraggio è ispirato allo spettacolo teatrale di successo mondiale e include nuove musiche del premio Grammy Bill Whelan.

Il trattamento reale – dal 20 gennaio

Isabella è proprietaria di un salone di parrucchiera e dice sempre quello che pensa. Il principe Thomas è a capo di una nazione e sta per sposarsi in un matrimonio di convenienza. Quando Izzy ha l'occasione unica di lavorare alle acconciature per la cerimonia reale con le colleghe, lei e il principe scopriranno che per realizzare il proprio destino bisogna seguire il cuore. Se le storie d'amore fanno per voi, rientra di diritto tra cosa vedere su Netflix a gennaio.

Mena Massoud e Laura Marano in Il trattamento reale.

Monaco: Sull'orlo della guerra - Dal 21 gennaio

Tratto dal bestseller internazionale di Robert Harris. Autunno 1938: l'Europa è sull'orlo della guerra, Adolf Hitler si prepara a invadere la Cecoslovacchia e il governo di Neville Chamberlain è alla disperata ricerca di una soluzione pacifica. Il funzionario pubblico britannico Hugh Legat e il diplomatico tedesco Paul von Hartmann si recano a Monaco per una conferenza convocata d'urgenza, mentre la pressione si fa sempre più schiacciante. L'inizio delle negoziazioni vede i due vecchi amici in serio pericolo e al centro di una rete di sotterfugi politici. Gli occhi del mondo sono tutti puntati sulla conferenza, ma la guerra potrà essere evitata? E se sì, a quale costo?

Home Team – Dal 28 gennaio

Due anni dopo aver vinto il Super Bowl, l'allenatore dell'NFL Sean Payton è sospeso dall'attività e torna nella sua città natale per ritrovare se stesso e ristabilire un legame con il figlio dodicenne diventando il coach della sua squadra di football.