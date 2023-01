Cosa vedere su Netflix: Le novità di febbraio 2023

N etflix ha in serbo per febbraio 2023 tante sorprese, alcune delle quali molto attese. Nuove serie, film esclusivi e documentari che si prestano ad accontentare ogni palato. Ma di cosa raccontano? Chi ne sono i protagonisti? Ecco pronta la nostra guida su cosa vedere su Netflix a febbraio 2023.

Il febbraio 2023 di Netflix ha molte frecce al suo arco, a cominciare dalla quarta e attesa stagione della serie tv You e dalla terza di Outer Banks. Non mancano poi le novità che potrebbero piacervi, come Freeridge o I milioni di Gunther, in cui si racconta la (vera) storia di un cane che ha ereditato una fortuna (tra gli intervistati, anche il nostro Fabrizio Corona). Così come non mancano i film che vi conquisteranno, come True Spirit, la vera storia della velista che a sedici anni ha fatto il giro del mondo.

Ma se non sapete cosa vedere su Netflix prendete le vostre agende e segnatevi le date. C’è tanto e molto altro ancora che vi aspetta per mettervi comodi davanti allo schermo. Ecco cosa vedere su Netflix a febbraio 2023 tra serie tv e film, in attesa delle tante altre novità che saranno annunciate.

TUTTE LE SERIE TV DI NETFLIX DI FEBBRAIO 2023

I milioni di Gunther (dal 1° febbraio)

Il multimiliardario Gunther VI vive immerso nel lusso: viaggia con jet privati, mangia bistecche con foglie d'oro per cena ed è circondato da un elegante entourage di portavoce e intrattenitori. Lui è un pastore tedesco. Come narra la leggenda, il bisnonno di Gunther era originariamente di proprietà di una misteriosa contessa il cui figlio è morto tragicamente. Non avendo altri discendenti, la contessa ha lasciato il suo grande patrimonio all'amato cane affidandolo alle cure di un caro amico del figlio, l'erede di un'azienda farmaceutica e aspirante impresario italiano di nome Maurizio Mian.

Nel corso degli ultimi trent'anni Mian ha costruito un impero a nome del capo a quattro zampe che include lussuose proprietà immobiliari, controversi esperimenti sociali e una delle più grandi frodi fiscali mai realizzate. Si tratta di una favola tanto bella quanto bizzarra... e naturalmente le domande abbondano.

Make my day (dal 2 febbraio)

Gli esseri umani e una misteriosa forma di vita si scontrano su un pianeta ghiacciato in questa epica storia di fantascienza e sopravvivenza di Yasuo Ohtagaki!

Yasuo Ohtagaki, l'acclamato autore di manga noto per le sue opere di fantascienza Moonlight Mile e Mobile Suit Gundam Thunderbolt, ha ideato una storia originale per questa imperdibile saga di fantascienza che riunisce talenti provenienti dal Giappone e da altri paesi. Shoji Kawamori, noto per aver disegnato famosi mech tra cui quelli della serie Macross e Kiyotaka Oshiyama, designer dei demoni di Devilman Crybaby, prestano il loro talento alla progettazione di mech.

Sul pianeta ghiacciato Coldfoot si trova il giacimento di un materiale carico di energia chiamato "sig".All'esterno il pianeta sembra un'utopia priva di criminalità, ma in realtà i prigionieri sono costretti ai lavori forzati per estrarre sig. La giovane guardia carceraria Jim accorre sul sito di un improvviso incidente minerario e scopre che una creatura misteriosa sta attaccando gli umani.

Freeridge (dal 2 febbraio)

Freeridge è una commedia di formazione sulle sorelle rivali Gloria e Ines e sui loro amici Demi e Cameron che scatenano una maledizione portando la sfortuna nelle loro vite. Non perderti le avventure indimenticabili di questi quattro nuovi amici nello spin-off di On My Block.

You 4 (dal 9 febbraio)

Quando il brillante gestore di una libreria incontra un'aspirante scrittrice, la sua risposta è chiara: per amore farebbe di tutto. Usando Internet e i social media come strumenti per raccogliere i dettagli più intimi della ragazza e avvicinarsi a lei, la sua cotta irresistibile e goffa diventa un'ossessione e lentamente decide di rimuovere qualsiasi ostacolo, e persona, tra lui e il suo oggetto del desiderio.

La quarta stagione si divide in due parti: Parte 1 - 9 febbraio 2023 (episodi 401-405); Parte 2 - 9 marzo 2023 (episodi 406-410).

Mio papà va a caccia di alieni (dal 9 febbraio)

Nella serie commedia di azione animata Mio papà va a caccia di alieni! gli affiatati fratelli Lisa e Sean si imbarcano di nascosto sulla navicella del padre durante il suo viaggio di lavoro più recente sperando di poter trascorrere del tempo con lui, ignari del fatto che il papà ha un segreto: è il cacciatore di taglie più tosto dell'intera galassia! Alle prese con la più grande e inaspettata avventura spaziale della loro vita, Lisa e Sean scoprono che il lavoro apparentemente normale del padre è tutt'altro che noioso.

Alieni pericolosi, robot e battaglie a raggi laser stravolgono le dinamiche familiari tradizionali mentre i due bambini cercano di aiutare il padre a dare la caccia alla fuggitiva più pericolosa di sempre. Con i figli al seguito, il papà dovrà fare di tutto per proteggerli... e riportarli a casa sani e salvi prima che la mamma lo venga a sapere!

Perfect Match (dal 14 febbraio)

Perfect Match riunisce i single più desiderati delle serie unscripted Netflix (L'amore è cieco, L'ultimatum, Too Hot To Handle, La talpa: USA e altre) in un paradiso tropicale dove trovare l'amore. Mentre cercano di costruire solide relazioni, le coppie più compatibili diventano a loro volta guru degli incontri e provano a dividere gli altri concorrenti invitando nuovi single e organizzando nuovi appuntamenti. Riusciranno a creare sinergie travolgenti o finiranno per seminare il caos? In questo gioco di strategia e appuntamenti fuori dagli schemi presentato da Nick Lachey solo una coppia vincerà il titolo di Perfect Match.

Full Swing: una stagione di golf (dal 15 febbraio)

Questa coinvolgente docuserie di prossima uscita segue un gruppo eterogeneo di golfisti professionisti dentro e fuori dal campo nel corso di una spietata stagione di tornei e un intenso calendario settimanale all'interno del PGA TOUR. Le telecamere seguono i più importanti eventi del golf per la prima volta in assoluto, tra cui Players Championship, Masters, Campionato PGA, U.S. Open, Campionato Open e playoff della FedEx Cup. Il documentario consente ai fan di imparare a conoscere i giocatori attraverso vittorie e sconfitte, oltre a scoprire come affrontano le gare e ottengono risultati ai più alti livelli del golf professionistico maschile durante la stagione del PGA TOUR.

The Upshaws 3 (dal 16 febbraio)

Dopo una vita di errori, l'affascinante e ben disposto capo di una famiglia nera della classe operaia Bennie Upshaw (Mike Epps) cerca di rimboccarsi le maniche e prendersi cura dei suoi cari: la moglie Regina (Kim Fields), le due figlie (Khali Spraggins, Journey Christine), il primogenito (Jermelle Simon), il figlio adolescente (Diamond Lyons) avuto da un'altra donna... e la cinica cognata (Wanda Sykes), senza tuttavia sapere davvero cosa fare. Ma gli Upshaw sono determinati a unire le forze per migliorare la situazione. In questa parte, gli Upshaw continuano ad affrontare gli alti e bassi della vita tra nuovi lavori, sogni ancora più ambiziosi, problemi di salute e sorprese sconvolgenti, sostenuti dall'amore che tiene unita una famiglia.

Murdaugh Murders: scandalo nel profondo Sud (dal 22 febbraio)

La famiglia Murdaugh era una delle più potenti della Carolina del Sud, finché la morte dell'adolescente Mallory Beach in un incidente nautico causato da guida in stato di ebbrezza non comincia a distruggerne il nome. Quando Paul Murdaugh, che si ritiene fosse alla guida della barca, e la madre Maggie sono uccisi barbaramente, viene alla luce un secolo di corruzione, potere e insabbiamenti del Low Country.

Outer Banks 3 (dal 23 febbraio)

La terza stagione vede i Pogue approdare su un'isola deserta dopo aver perso l'oro ed essere fuggiti da Outer Banks. Per un momento quella che chiamano ufficialmente "Poguelandia" sembra un posto idilliaco dove vivere e i nuovi abitanti trascorrono le loro giornate pescando, nuotando e godendosi lo stile di vita spensierato della loro dimora temporanea. Ma le cose si mettono rapidamente male quando John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo si ritrovano di nuovo coinvolti in una caccia al tesoro e devono letteralmente fuggire per salvarsi la vita.

Si trovano al verde e lontani da casa, non possono fidarsi di nessuno e devono fare i conti con Ward e Rafe, assetati di vendetta, e uno spietato criminale caraibico che non si fermerà davanti a nulla per trovare il bottino. Il tesoro è davvero alla loro portata o si tratta di una trappola per fermarli una volta per tutte? In ogni caso, i Pogue devono lottare contro il mondo e l'unico modo per farcela è restare uniti.

TUTTI I FILM NETFLIX DI FEBBRAIO 2023

Come ogni mese, anche febbraio 2023 presenta diversi film originali da vedere su Netflix. Vediamo i più importanti.

True Spirit (3 febbraio)

Quando la tenace giovane velista Jessica Watson (Teagan Croft) decide di diventare la persona più giovane a fare il giro del mondo in solitaria in barca a vela, molti dubitano che ce la possa fare. Con il sostegno dell'allenatore e mentore Ben Bryant (Cliff Curtis) e dei suoi genitori (Josh Lawson e l'attrice premio Oscar® Anna Paquin), Jessica è determinata a raggiungere un obiettivo che sembra impossibile: attraversare in barca a vela alcune delle tratte oceaniche più pericolose al mondo nell'arco di 210 giorni.

Dalla paura all'amore (dal 3 febbraio)

Sara (Elise Schaap), la protagonista del film Netflix Dalla paura all’amore, arriva a Stromboli, nelle isole Eolie, con una bottiglia di vodka, una valigia e degli occhiali da sole fin troppo grandi. Non è del tutto chiaro cosa stia cercando sulla piccola isola vulcanica ma diventa presto evidente come sia in fuga dalla sua stessa famiglia.

Ed è così che, dopo una notte di bagordi, finisce per imbattersi accidentalmente in Jens (Christian Hillborg), un guru danese in ritiro che la costringe a confrontarsi con i propri demoni: un matrimonio allo sfascio, una famiglia adolescente che non vuole più parlarne, una certa tendenza al bere e un trauma infantile che ancora la perseguita. Nel gruppo di Jens, ha la possibilità di confrontarsi con altre persone, dal nevrotico miliardario Harold (Tim McInnermy) al taciturno Hans (Peter Embrechts), ognuno alle prese con i propri tormenti da vincere attraverso esercizi e giochi di ruolo.

Solo smettendo di odiarsi, Sarà potrà superare dolori e sensi di colpa profondamente nascosti, ritrovando il suo vero benessere e vincendo ogni sua vulnerabilità e insicurezza.

Lupo vichingo (dal 3 febbraio)

La diciassettenne Thale (Elli Müller Osborne) si è appena trasferita da Oslo nella piccola cittadina di Nybo con la madre poliziotta Live (Liv Mjönes), il patrigno Arthur (Vidar Magnussen) e la sorellina Jenny (Mia Fosshaug Laubacher).

Una sera, Thale viene invitata a una festa, dove con Jonas (Sjur Vatne Brean) assiste a una brutale aggressione ai danni della coetanea Elin (Silje Øksland Krohne), senza vedere tuttavia chi o cosa è stato. Live e lo sceriffo Eiler (Øyvind Brandtzæg) cominciano le loro indagini e, con l’aiuto del veterinario William (Arthur Hakalahti), trovano indizi che indicano come dietro l’aggressione potrebbe esserci un grosso lupo.

Allo stesso tempo, però, Thale inizia a sperimentare strane cose al chiaro di luna, segno che il pericolo per gli abitanti di Nybo non è affatto finito.

Da me o da te (10 febbraio)

Debbie (Reese Witherspoon) e Peter (Ashton Kutcher) sono migliori amici e totalmente agli antipodi. Lei adora fare la solita routine con il figlio a Los Angeles, lui vive di cambiamenti a New York. Quando si scambiano casa e vita per una settimana, scoprono che ciò che pensano di volere potrebbe non corrispondere a ciò di cui hanno realmente bisogno.

Dieci giorni tra il bene e il male (10 febbraio)

Innocuo, altruista, affidabile, virtuoso, di solidi principi... ma a cosa serve essere una brava persona? Se non hai mai arrecato danno a nessuno nella vita, puoi affermare di essere davvero una brava persona? Sporcarsi le mani per la giustizia ti rende una persona malvagia?

"Dieci giorni tra il bene e il male" è una serie adattata in tre film dalla trilogia di romanzi e racconta la storia di Sadik e della sua trasformazione da persona ordinaria ad antieroe mentre cerca una risposta a queste importanti domande. Sadik passa da buono a cattivo, poi da cattivo a indifferente e tutti quelli che lo incontrano subiscono le conseguenze della sua vita tumultuosa senza riuscire a mantenere la purezza e l'innocenza iniziale.

Luce (15 febbraio)

Una coppia di coniugi è costretta a fare i conti con la loro immagine idealizzata del figlio, adottato dall'Eritrea dilaniata dalla guerra. Il tutto avviene dopo una scoperta allarmante fatta al liceo che minaccia di distruggere il suo status di studente modello.

Unlocked (17 febbraio)

Tornando dal lavoro Na-mi (Chun Woo-hee) perde lo smartphone che contiene tutto ciò che la riguarda. Jun-yeong (Yim Si-wan) lo ritrova e glielo restituisce dopo aver installato uno spyware nel dispositivo. Monitorando la sua vita quotidiana scopre così tutti i dettagli possibili che la riguardano, dai suoi spostamenti, hobby e gusti fino alla sua carriera, situazione economica e rete sociale, poi si avvicina a lei nascondendo la propria vera identità.

Nel frattempo, il detective di polizia Ji-man (Kim Hie-won) trova tracce del figlio Jun-yeong sulla scena di un crimine e indaga segretamente su di lui, sospettando il peggio. Na-mi si sente sollevata per aver ritrovato il telefono, ma in breve tempo la sua quotidianità è stravolta e sfugge al suo controllo. Solo perché ha perso il dispositivo, tutta la sua vita è in pericolo.

Un fantasma in casa (24 febbraio)

Kevin e la sua famiglia diventano celebri all'improvviso sui social dopo aver trovato un fantasma di nome Ernest che infesta la loro nuova casa. Ma quando infrangono le regole per indagare sul misterioso passato dello spettro, Kevin ed Ernest entrano nel mirino della CIA.