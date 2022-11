Cosa vedere su Netflix: Le novità di dicembre 2022

N etflix ha in serbo per dicembre 2022 tante sorprese, alcune delle quali in pieno spirito natalizio. Nuove serie, film esclusivi e documentari che si prestano ad accontentare ogni palato. Ma di cosa raccontano? Chi ne sono i protagonisti? Ecco pronta la nostra guida su cosa vedere su Netflix a dicembre 2022.

Il dicembre 2022 di Netflix è nel segno del grande cinema. Tra i film più attesi del mese, ci sono Bardo e Rumore bianco, entrambi in concorso allo scorso Festival di Venezia. Ma anche Pinocchio di Guillermo del Toro e il nuovo adattamento di Matilda. Tra le serie tv potete mancare invece la terza stagione di Emily in Paris, la seconda stagione di L’estate in cui imparammo a volare o la nuova The Recruit.

Ma se non sapete cosa vedere su Netflix prendete le vostre agende e segnatevi le date. C’è tanto e molto altro ancora che vi aspetta per mettervi comodi davanti allo schermo e distrarvi dal ritorno alla quotidianità dopo le ferie estive. Ecco cosa vedere su Netflix a dicembre tra serie tv e film, in attesa delle tante altre novità che saranno annunciate.

TUTTE LE SERIE TV NETFLIX DI DICEMBRE 2022

Ecco a voi tutti i dettagli di cosa vedere su Netflix a dicembre 2022 tra le serie tv.

L’estate in cui imparammo a volare – Stagione 2 – dal 2 dicembre

Cosa potrebbe aver causato la fine del forte legame trentennale tra Tully e Kate, le "amiche del cuore per sempre"? Lo scopriremo in questa stagione, ma prima Kate deve affrontare le dolorose conseguenze della sfortunata missione di Johnny in Iraq. Tully invece resta coinvolta in una causa legale dopo aver abbandonato il suo talk show e deve ricominciare la carriera da zero. Tutto ciò la fa riflettere sulla propria natura e provenienza, spingendola anche a cercare il padre che non ha mai conosciuto nonostante le obiezioni di Nuvola, la riservata madre hippy.

Negli anni '80 vediamo Kate e Johnny che all'inizio della loro storia d'amore causano tensioni nella redazione in cui lavorano entrambi, mentre Tully fa carriera e si scontra (e flirta!) con lo spavaldo commentatore sportivo Danny Diaz. Lui potrebbe essere la sua anima gemella, se solo riuscissero a smettere di litigare per cinque minuti. Negli anni '70 le adolescenti Kate e Tully faticano a mantenere intatta la loro amicizia quando Nuvola finisce in carcere per traffico di droga e Tully va a vivere con la nonna, lontana da Firefly Lane. Mentre le ragazze affrontano separatamente le difficoltà della scuola superiore, sanno bene di aver bisogno l'una dell'altra.

Hot Skull - Novità – dal 2 dicembre

Tratta dal romanzo di Afsin Kum, la serie presenta un mondo sconvolto da una follia epidemica che si diffonde attraverso il linguaggio e la parola. L'unico a esserne misteriosamente immune è Murat Siyavus, un ex linguista solitario che si è nascosto a casa della madre, ma che ora deve lasciare il suo rifugio, inseguito dalle spietate autorità anti epidemia. Così raggiunge le strade di Istanbul, tra incendi e rovine, alla ricerca del segreto legato a un segno indelebile lasciato dalla malattia.

Odio il Natale - Novità - dal 7 dicembre

Tutti amano il Natale. Tutti… tranne Gianna (Pilar Fogliati). Non è colpa del presepe, delle lucine, dei regali. È che il Natale, da quando ha trent’anni, ce l’ha con lei. Il Natale la giudica. Il Natale le chiede (e ci chiede): a che punto sei della tua vita? Gianna sinceramente pensava di essere a buon punto, tre amiche, un lavoro da infermiera che le piace. Ma il Natale se ne frega del tuo lavoro. A Natale tutto parla di coppia e famiglia. E Gianna una famiglia tutta sua non ce l’ha. E così fa una promessa: alla cena della vigilia arriverà accompagnata.

Ma da chi? Ha 24 giorni per scoprirlo. 24 giorni su e giù per i ponti di Chioggia e le calli di Venezia, tra appuntamenti al buio, sbagli colossali, notti di sesso e pianti con le amiche. 24 giorni per capire che non è il Natale a giudicarla, ma è lei stessa. Per scoprire che l’amore è dappertutto, basta solo aprire gli occhi e accettare la vita per quello che è. Uno splendido casino.

Gudetama: Un nuovo viaggio - Novità – dal 13 dicembre

Preparati per un viaggio alla ricerca dei genitori fatto di stanchezza intensa ed empatia con la strana coppia formata da Gudetama e Shakipiyo! Gudetama ha ormai accettato il fatto che prima o poi finirà nel piatto di qualcuno e vuole solo poltrire tutto il tempo. Presto però si fa travolgere dall'insistenza dell'intraprendente Shakipiyo, così questi due opposti lasciano insieme il frigorifero per avventurarsi nel mondo alla ricerca della loro madre. Durante il viaggio incontrano varie uova e imparano le modalità di cottura di ognuna. Gudetama inizia a pensare al proprio percorso e si rende conto che deve fare qualcosa prima di andare a male! Riuscirà Gudetama, che non vuole muoversi né lavorare, a trovare sua madre?

Sonic Prime – Novità – dal 15 dicembre

Sonic torna in una veste completamente nuova con un cast rinnovato. Un incredibile colpo di scena catapulta l'amato riccio in un'avventura inedita in cui il destino del multiverso è nelle sue mani. L'avventura di Sonic non è solo una corsa per salvare l'universo dai malvagi complotti del dottor Eggman, la sua nemesi di lunga data, e del suo esercito di robot, ma anche per salvare gli amici che dava per scontati.

Cook at all Costs – Novità – dal 16 dicembre

I piatti migliori riescono solo con ingredienti pregiati? Oppure anche i prodotti meno ricercati possono fare il successo di una ricetta? Condotta dallo chef e ristoratore Jordan Andino, Cook at All Costs è una competizione culinaria dove le capacità contano quanto la strategia. Tre cuochi dilettanti devono realizzare i loro piatti con gli ingredienti che si sono aggiudicati a un'asta.

Con un capitale iniziale di 25.000 dollari, i partecipanti dovranno decidere se puntare alto per assicurarsi i prodotti migliori, risparmiare servendosi di quelli basilari oppure scommettere su una sorpresa. Il cuoco che si farà notare dallo chef ospite vincerà la somma ancora disponibile. Riuscirà il piatto frugale a spuntarla su quello costoso oppure la sorpresa impressionerà il giudice che decreta la vittoria? Scoprilo a Cook at All Costs!

Julestorm – La tempesta di Natale – Novità – dal 16 dicembre

Dicembre 2022: un gruppo di persone arriva all'aeroporto di Oslo... alcuni per accogliere i propri cari, altri per tornare a casa dalle proprie famiglie e altri ancora per saltare le feste a piè pari. La loro missione, però, fallisce perché rimangono bloccati all'aeroporto mentre il tempo scorre e mancano solo ventiquattro ore al Natale. Cosa faranno?

The Recruit – Novità – dal 16 dicembre

La serie The Recruit è incentrata su Owen Hendricks (Noah Centineo), un giovane avvocato della CIA la cui prima settimana di lavoro è messa sottosopra quando scopre una lettera minacciosa dall'ex informatrice Max Meladze (Laura Haddock), che vuole denunciare l'agenzia a meno che non la scagionino da un orribile crimine. Owen presto resta coinvolto nel mondo pericoloso e spesso assurdo dei giochi di potere e dei suoi malvagi partecipanti mentre attraversa il mondo nella speranza di completare la sua missione e lasciare un segno nella CIA.

Emily in Paris – Stagione 3 – dal 21 dicembre

Un anno dopo essersi trasferita da Chicago a Parigi per il lavoro dei suoi sogni, Emily si trova a un bivio fondamentale in ogni aspetto della sua vita. Di fronte a due strade molto diverse deve scegliere esattamente a chi essere fedele (al lavoro e nella vita sentimentale), capire cosa comportano queste decisioni per il suo futuro in Francia e naturalmente continuare a vivere le avventure e i sorprendenti colpi di scena che Parigi le offre.

Alice in Borderland – Stagione 2 – dal 22 dicembre

Per risolvere il mistero di "Borderland" e tornare nel suo mondo, Arisu deve affrontare insieme ai suoi compagni giochi sempre più difficili e pericolosi.

TUTTI I FILM NETFLIX DI DICEMBRE 2022

Come ogni mese, anche dicembre 2022 presenta diversi film originali da vedere su Netflix. Vediamo i più importanti.

Troll – dal 1° dicembre

Nella remota montagna di Dovre, una gigantesca creatura intrappolata per migliaia di anni si risveglia distruggendo tutto ciò che incontra sul suo cammino verso la capitale della Norvegia. Come fermare qualcosa che dovrebbe esistere solamente nel folklore norvegese?

Scrooge: Canto di Natale - dal 2 dicembre

In una fredda vigilia di Natale, l'egoista Ebenezer Scrooge ha una sola notte per affrontare il proprio passato e cambiare il futuro prima che sia troppo tardi.

L’amante di Lady Chatterley – dal 2 dicembre

Dopo il matrimonio con Sir Clifford Chatterley, Connie prende il titolo di Lady Chatterley e sembra destinata a una vita di ricchezza e privilegio. Ma questa unione ideale poco a poco si trasforma in una prigione quando Clifford torna dalla Prima guerra mondiale con ferite che gli impediscono di camminare. L'incontro con Oliver Mellors, il guardiacaccia delle proprietà della famiglia Chatterley di cui si innamora, spinge la protagonista in una relazione segreta che la porta a un risveglio sensuale e sessuale.

Quando il rapporto diventa però oggetto di pettegolezzi, Connie si trova di fronte a una decisione che potrebbe sconvolgerle la vita: seguirà il suo cuore o tornerà dal marito accettando quello che la società edoardiana si aspetta da lei?

Ardente pazienza – dal 7 dicembre

Mario è un giovane pescatore che sogna di fare il poeta. Quando diventa il postino di Pablo Neruda, si ritrova in un mondo di metafore e versi che lo aiuteranno a realizzare non solo il suo desiderio di diventare scrittore, ma anche quello di conquistare Beatriz, la donna dei suoi sogni.

Pinocchio di Guillermo del Toro – dal 9 dicembre

Il regista premio Oscar® Guillermo del Toro e il premiato genio della stop-motion Mark Gustafson reinterpretano l'iconica storia di Carlo Collodi facendo intraprendere al leggendario burattino di legno una serie di avventure bizzarre e fantastiche che spaziano tra vari mondi e rivelano il potere vitale dell'amore.

Bardo, la cronaca falsa di alcune verità – dal 16 dicembre

Il film è un'esperienza epica, coinvolgente e con immagini mozzafiato che segue il percorso intimo e commovente di Silverio, un noto giornalista e documentarista messicano che vive a Los Angeles. Dopo aver vinto un prestigioso premio internazionale, Silverio si sente obbligato a tornare nel paese nativo, ignaro del fatto che questo semplice viaggio lo spingerà verso i propri limiti esistenziali. La follia dei suoi ricordi e delle sue paure si estende al presente, infondendo un senso di stupore e meraviglia nella sua vita quotidiana.

Tramite emozioni e grandi risate, Silverio si pone domande universali ma intime riguardo all'identità, al successo, alla mortalità, alla storia del Messico e ai profondi legami familiari che condivide con la moglie e i figli. Ovvero, cosa significa essere umani in questo particolare periodo.

Glass Onion – Knives Out – dal 23 dicembre

Benoit Blanc torna a risolvere un mistero nel nuovo giallo di Rian Johnson. Questa nuova avventura vede l'intrepido detective in una lussuosa proprietà su un'isola greca, ma come e perché ci sia arrivato è solo il primo dei tanti misteri da scoprire. Blanc incontra presto un gruppo poco omogeneo di amici giunti su invito del miliardario Miles Bron per la loro riunione annuale. Tra gli ospiti ci sono l'ex socio di Miles Andi Brand, la governatrice del Connecticut Claire Debella, l'innovativo scienziato Lionel Toussaint, la stilista ed ex modella Birdie Jay con la coscienziosa assistente Peg, l'influencer Duke Cody e la fedele fidanzata Whiskey. Come in tutti i gialli che si rispettino, ogni personaggio ha i propri segreti, bugie e motivazioni. Quando ci scappa il morto, sono tutti sospettati.

Matilda – dal 25 dicembre

Matilda è la storia incoraggiante di una straordinaria ragazzina che scopre di avere superpoteri e prende le redini del proprio destino sfidando la sorte con coraggio per aiutare gli altri a cambiare il loro futuro. Ribellandosi per ciò che è giusto, otterrà risultati miracolosi.

Rumore bianco – dal 30 dicembre

Terribile ed esilarante, poetico e assurdo, ordinario e apocalittico, Rumore bianco racconta i tentativi di una famiglia americana moderna di affrontare i conflitti della vita quotidiana e allo stesso tempo comprendere i misteri universali dell'amore, della morte e della felicità in un mondo pieno di incertezza.

