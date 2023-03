Cosa vedere su Netflix: Le novità di aprile 2023

N etflix ha in serbo per aprile 2023 tante sorprese, alcune delle quali molto attese. Nuove serie, film esclusivi e documentari che si prestano ad accontentare ogni palato. Ma di cosa raccontano? Chi ne sono i protagonisti? Ecco pronta la nostra guida su cosa vedere su Netflix ad aprile 2023.

L’aprile 2023 di Netflix ha molte frecce al suo arco, a cominciare dall’attesissima serie tv Lo scambio, prodotta dallo studio A24, lo stesso che ha trionfato all’ultima edizione degli Oscar, o da La diplomatica, prodotto dallo stesso team dietro alla mitica West Wing. Non mancano poi i film destinati a conquistarci il cuore come Chupa o Guida turistica per innamorarsi.

Ma se non sapete cosa vedere su Netflix prendete le vostre agende e segnatevi le date. C’è tanto e molto altro ancora che vi aspetta per mettervi comodi davanti allo schermo. Ecco cosa vedere su Netflix a aprile 2023 tra serie tv e film, in attesa delle tante altre novità che saranno annunciate.

Tutte le serie tv di Netflix di aprile 2023

War Sailor: La serie – dal 02 aprile

Alfred Garnes è un marinaio della classe operaia con tre figli piccoli. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale l'uomo lavora in compagnia dell'amico d'infanzia Sigbjørn Kvalen (Wally) su una nave mercantile in mezzo all'Oceano Atlantico. Insieme si ritrovano disarmati e in prima linea a combattere un conflitto a cui non hanno mai chiesto di partecipare e lottano per la sopravvivenza in una spirale di violenza e morte mentre da un momento all'altro i sottomarini tedeschi potrebbero attaccare le loro preziose navi. Il loro obiettivo è uno solo: salvarsi e tornare a casa.

Nel frattempo, Cecilia fa del proprio meglio per sopravvivere da sola assieme ai tre figli senza sapere se riuscirà mai a rivedere il marito. Quando gli aerei britannici tentano di bombardare il bunker sottomarino tedesco a Bergen, colpiscono invece la scuola elementare di Laksevåg e alcune abitazioni di Nøstet provocando centinaia di morti tra i civili. Alfred e Wally apprendono della notizia mentre si trovano in Canada e si chiedono se al loro ritorno ci sarà qualcuno ad aspettarli.

Lo scontro – dal 06 aprile

La serie tv racconta le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti causato dalla rabbia al volante. Danny Cho (Steven Yeun) è un piccolo imprenditore edile in difficoltà e accecato dal rancore che affronta l'imprenditrice indipendente con una vita pittoresca Amy Lau (Ali Wong). La posta in gioco sempre più alta della loro faida mette sottosopra le loro vite e relazioni in questa serie dall'umorismo cupo profondamente commovente.

Sorellanza – dal 07 aprile

La vita di una giornalista precipita nel caos quando protegge il fratello dalla legge, coinvolgendo inavvertitamente la propria famiglia nel piano spietato di un boss della droga.

Transatlantic – dal 07 aprile

Marsiglia 1940-1941.Transatlantic è ispirata alla vera storia di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell'Emergency Rescue Committee. Un gruppo internazionale di giovani supereroi rischia la vita per aiutare oltre duemila profughi a fuggire dalla Francia occupata dai nazisti, inclusi molti artisti tra i più ricercati dal regime. Assieme ai loro famosi protetti occupano una villa ai margini della città, dove la minaccia di un pericolo mortale lascia il posto a collaborazioni inaspettate e amori intensi.

Queenmaker – dal 14 aprile

Queenmaker è una serie Netflix che segue la storia di Hwang Do-hee, la geniale responsabile delle pubbliche relazioni e direttrice della strategia aziendale presso il Gruppo Eunsung. Hwang Do-hee è impegnata in una campagna elettorale per l'avvocata per i diritti umani Oh Kyung-sook, soprannominata Rinoceronte per essere stata eletta sindaca di Seul dopo aver superato innumerevoli alti e bassi.

La diplomatica – dal 20 aprile

Kate Wyler (Keri Russell) è la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Avrebbe dovuto andare in Afghanistan: molto abile nelle zone di crisi, si trova meno a suo agio in una dimora antica. Mentre la guerra monta in un continente e divampa in un altro Kate dovrà risolvere crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e abituarsi al suo nuovo posto di rilievo, il tutto cercando di sopravvivere al matrimonio con il collega diplomatico e protagonista della politica Hal Wyler (Rufus Sewell).

Indian Matchmaking 3 – dal 21 aprile

Il lavoro della principale mediatrice matrimoniale di Mumbai non finisce mai! Sima Taparia torna con otto nuovi episodi di un'ora ciascuno per la seconda stagione di Indian Matchmaking, in cui assiste millennial in tutto il mondo nel trovare l'anima gemella. In questa stagione, Sima gestirà molte più aspettative da parte di vecchi e nuovi clienti, tra cui chignon maschili, una dieta semi vegetariana senza latticini o uova e una passione condivisa per il fast food. Attingendo alla propria esperienza pluridecennale, a una profonda intuizione e a metodi tradizionali, Sima cerca di aiutare alcuni fortunati single a realizzare il proprio destino!

El amor después del amor: vita e musica di Fito Paez – dal 26 aprile

Questa serie biografica su Fito Paez getta uno sguardo intimo sulla vita e sulla carriera di uno degli artisti più famosi dell'Argentina e traccia il suo percorso musicale accanto a icone del rock come Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta, Juan Carlos Baglietto e altri.

Sweet Tooth 2 – dal 27 aprile

Gus e i suoi compagni ibridi sono imprigionati dagli Ultimi uomini per cercare una cura per l'Afflizione. Per salvare i suoi amici, Gus dovrà trovare nuove forze mentre scopre l'origine del Grande Crollo.

Tutti i film di Netflix di aprile 2023

Chupa – dal 07 aprile

Durante una visita alla famiglia in Messico, il teenager Alex trova un improbabile amico quando scopre un giovane chupacabra nascosto nel capanno del nonno. Per salvare la mitica creatura, Alex e i cugini devono intraprendere l'avventura della loro vita.

Oh Belinda – dal 07 aprile

La vita perfetta di una giovane attrice prende una piega folle quando accetta di recitare in uno spot pubblicitario ed è improvvisamente trasportata nel mondo del suo personaggio.

The Last Kingdom: Sette re devono morire – dal 14 aprile

La guerra tra gli abitanti e gli invasori danesi ha imperversato sul territorio per un secolo. Ora che si è stabilita la pace, il paese è quasi unito e solo Uhtred da Bebbanburg, che governa la Northumbria, deve ancora consegnare le sue terre al trono. Ma quando re Edoardo muore la pace è in pericolo: i suoi due potenziali eredi Aethelstan e Aelfweard si danno battaglia per rivendicare la corona. Uhtred viene a sapere che il suo ex pupillo e protetto Aethelstan combatterà e parte in sella per aiutarlo ad assicurarsi la vittoria, ma il giovane principe è caduto sotto un'influenza oscura e non è più il ragazzo che Uhtred conosceva un tempo. Quando le azioni di Aethelstan minacciano la vita a cui è abituato, Uhtred deve decidere a chi giurare lealtà: al re o alla sua patria.

Nel frattempo, una nuova minaccia raggiunge questi lidi: è arrivato il re guerriero danese Anlaf, che spera di seminare il caos e usare la discordia per i suoi scopi. Mentre Aethelstan con le sue azioni si procura nemici in tutte le isole britanniche, Anlaf riunisce gli oppositori del re in una grande alleanza che compromette il piano di unire l'Inghilterra. E quando l'alleanza gli chiede aiuto per realizzare i suoi progetti, Uhtred è costretto a fare una scelta tra le persone a cui tiene di più e il suo sogno di un regno unito.

Power Rangers: Una volta e per sempre – dal 19 aprile

Trent'anni dopo che il saggio e potente Zordon ha formato i Power Rangers, la squadra si ritrova faccia a faccia con una minaccia conosciuta del passato. Così, nel pieno di una crisi globale, i guerrieri sono chiamati ancora una volta a essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno.

Guida turistica per innamorarsi – dal 21 aprile

Dopo una separazione inaspettata, una dirigente del settore turistico (Rachael Leigh Cook) accetta l'incarico di recarsi sotto copertura in Vietnam per scoprire l'industria del turismo locale. Il suo percorso prende una piega avventurosa e romantica quando decide di modificare l'itinerario del bus turistico insieme alla sua guida vietnamita (Scott Ly) per esplorare la vita e l'amore allontanandosi dal tragitto prestabilito.

The Matchmaker – dal 27 aprile

Quando si infatua pesantemente di una bellissima stagista, un impiegato la segue in un resort nel deserto in preda a bizzarre forze.