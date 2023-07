Cosa vedere su Netflix: Le novità di agosto 2023

N etflix ha in serbo per agosto 2023 tante sorprese, alcune delle quali molto attese. Nuove serie, film esclusivi e documentari che si prestano ad accontentare ogni palato. Ma di cosa raccontano? Chi ne sono i protagonisti? Ecco pronta la nostra guida su cosa vedere su Netflix ad agosto 2023.

L’agosto 2023 di Netflix ha molte frecce al suo arco, a cominciare dall’attesissima stagione 2 della serie tv Heartstopper e dal live action di One Piece. Non mancheranno, come al solito, i film original, tra cui si distingue Heart of Stone.

Ma se non sapete cosa vedere su Netflix prendete le vostre agende e segnatevi le date. C’è tanto e molto altro ancora che vi aspetta per mettervi comodi davanti allo schermo. Ecco cosa vedere su Netflix ad agosto 2023 tra serie tv e film, in attesa delle tante altre novità che saranno annunciate.

Tutte le serie tv di Netflix di agosto 2023

Heartstopper – Stagione 2 (dal 3 agosto)

Nick e Charlie vivono la loro nuova relazione, Tara e Darcy incontrano difficoltà inattese, Tao ed Elle cercano di andare oltre l'amicizia. Tra esami all'orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo da organizzare, gli amici hanno molto a cui pensare mentre affrontano le nuove sfide della vita, dell'amore e dell'amicizia.

Zombieverso (dall’8 agosto)

Seul si è trasformata in un universo zombi e un gruppo di concorrenti deve completare missioni pericolose per sopravvivere.

Painkiller (dal 10 agosto)

Miniserie sceneggiata, esplora le origini e le conseguenze della crisi degli oppioidi in America in forma romanzata, mettendo in evidenza le storie dei responsabili, delle vittime e delle persone che vogliono scoprire la verità, le cui vite sono state stravolte per sempre dall'invenzione dell'OxyContin.

The Upshaws – Parte 4 (dal 17 agosto)

Dopo una vita di errori, l'affascinante e ben disposto capo di una famiglia nera della classe operaia Bennie Upshaw (Mike Epps) cerca di rimboccarsi le maniche e prendersi cura dei suoi cari: la moglie Regina (Kim Fields), le due figlie (Khali Spraggins, Journey Christine), il primogenito (Jermelle Simon), il figlio adolescente (Diamond Lyons) avuto da un'altra donna… e la cinica cognata (Wanda Sykes), senza tuttavia sapere davvero cosa fare.

Ma gli Upshaw sono determinati a unire le forze per migliorare la situazione. In questa parte, gli Upshaw continuano ad affrontare gli alti e bassi della vita tra nuovi lavori, sogni ancora più ambiziosi, problemi di salute e sorprese sconvolgenti, sostenuti dall'amore che tiene unita una famiglia.

Lighthouse (dal 22 agosto)

Il musicista di successo Gen Hoshino e il famoso comico Masayasu Wakabayashi si incontrano per conversazioni edificanti su lavoro, famiglia e speranze per il futuro.

Untold: Swamp Kings (dal 22 agosto)

In Florida il football universitario regna sovrano, come dimostra la straordinaria storia dei Florida Gators dal 2005 al 2010. Dopo un'incredibile serie di successi negli anni '90 sotto la guida del coach Steve Spurrier, le vittorie della University of Florida si sono interrotte nel 2005. Poi arriva Urban Meyer, il nuovo esigente coach dei Gators il cui stile spietato non solo porta a un susseguirsi di leggendarie vittorie, ma anche a drammi continui che non si limitano agli spogliatoi.

Meyer e i giganti che ha allenato (Brandon Siler, Tim Tebow, Brandon Spikes, Major Wright e Ahmad Black, tra tanti altri) raccontano la loro versione dei fatti attraverso lunghe interviste accompagnate da immagini di repertorio, fornendo agli spettatori uno sguardo d'insieme sul modo in cui hanno trasformato i Florida Gators da sfavoriti a campioni di due BCS National Championship.

Analizzando nei dettagli le entusiasmanti strategie di alcune delle più incredibili vittorie e sconfitte dei Gators, questa docuserie in quattro episodi esplora ogni turbolento anno del regno di Meyer senza ignorare gli aspetti più complessi della sua leadership e i pericoli associati alla fama per i giovani giocatori.

One Piece (31 agosto)

Tratta dalla serie manga più venduta della storia del Giappone e scritta da Eiichiro Oda, One Piece è un'impareggiabile avventura leggendaria ambientata in alto mare. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Luffy abbandona il suo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro ONE PIECE e diventare il re dei Pirati! Tuttavia, per trovare l'inestimabile premio Luffy dovrà assoldare la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali.

Tutti i film di Netflix di agosto 2023

Untold: Jake Paul the Problem Child (dal 1° agosto)

A 26 anni Jake Paul è il nuovo salvatore della boxe o solo un promoter "illuso" che affonda colpi più letali con il marketing anziché con i pugni? Dipende a chi si rivolge la domanda in Untold: Jake Paul, una coraggiosa analisi su come un ragazzino spaventato dell'Ohio si è trasformato in una celebrità su Internet diventando il personaggio più polarizzante dello sport. Ogni critico famoso (come il presidente della UFC Dana White) si contrappone a un sostenitore che prende le sue difese (come l'ex pugile professionista Mike Tyson).

Nel 2013 Jake e il fratello maggiore Logan hanno scatenato un caso sui social con scherzi e bravate postati prima su Vine e poi su un canale YouTube che ha ottenuto milioni di visualizzazioni. I due fratelli hanno sfruttato il loro successo online avviando redditizie attività secondarie, come la musica di Jake e il suo ruolo in una serie TV di Disney Channel (Bizaardvark).

Insieme alla fama però è aumentata anche la tensione tra i due fratelli, una volta molto affiatati. Quando le difficoltà della vita reale gli sono quasi costate la carriera, Jake ha ottenuto una seconda chance come pugile e ha smentito gli scettici mettendo al tappeto vari rivali uno dopo l'altro. Basato su avvincenti interviste con i fratelli Paul, i loro genitori, i fan, altri pugili e la scettica vecchia guardia, il film culmina con un incontro mozzafiato che dimostrerà se Jake ha la stoffa per dominare il suo nuovo regno.

Poisoned: Il pericolo nel piatto (dal 2 agosto)

Atto d’accusa scioccante contro l’industria alimentare e i suoi regolatori, il documentario denuncia come decenni di apatia e malaffare abbiano lasciato l’approvvigionamento alimentare americano e i suoi consumatori alla mercé di patogeni mortali come l’Escherichia coli e la salmonella.

Testa a testa (dal 3 agosto)

Un autista innamorato e un meccanico improvvisato trasportano per errore un ex boss della mala, innescando un'avventura sfrenata che cambierà loro la vita, tra risate e pericoli.

Untold: Johnny Football (dall’8 agosto)

Nel 2012 la più grande star dello sport statunitense era un esile quarterback al primo anno di università presso l'inattesa Texas A&M, la cui passione per il gioco era paragonabile alla sua indole festaiola al di fuori del campo. Il carismatico giocatore soprannominato "Johnny Football" ha catturato l'attenzione della nazione, accettando inizialmente il suo alter ego: "Volevo essere Johnny Football, perché si è sempre divertito", racconta.

Ma oltre a ottenere maggiori guadagni, Manziel si trova sempre più sotto esame e rifiuta la sua nuova fama perdendo la retta via. Manziel stesso, al fianco di familiari, allenatori, del suo ex migliore amico e del suo agente, racconta con sorprendente candore cosa è successo dietro le quinte mentre gli scandali aumentavano sotto i flash dei paparazzi. Dopo aver sprecato la chance di successo nella NFL quando i Cleveland Browns lo hanno scelto nel primo round del draft NFL nel 2014, Manziel ha continuato a cercare qualcosa di ancora più grande: la pace interiore e la felicità di una vita più tranquilla che descrive qui.

Marry My Dead Body (dal 10 agosto)

Un giorno, un agente di polizia trova una busta rossa matrimoniale prima di scoprire che il proprietario è un fantasma che gli chiede di sposarlo per potersi reincarnare. Ma cosa accadrà quando l’essere umano e il fantasma formeranno un legame speciale?

Heart of Stone (dall’11 agosto)

L’agente speciale Rebecca Stone lavora per conto di un’agenzia d’élite, le cui mosse sono stabilite da un dispositivo speciale chiamato “il Cuore”. Quando il Cuore diventa l’obiettivo di una giovane hacker, Rebecca e il suo gruppo affronteranno una pericolosa lotta contro il tempo per scongiurare il peggio.

Untold: Hall of Shame (dal 15 agosto)

Il nome di Victor Conte è sinonimo del più grande scandalo di doping che abbia mai sconvolto la comunità sportiva, coinvolgendo noti atleti come la star del baseball Barry Bonds e le leggende dell'atletica leggera Marion Jones e Tim Montgomery. Per sedici anni Conte giura che BALCO Laboratories, la sua società di integratori e alimenti con sede nella Bay Area, non ha mai prodotto farmaci illegali e dopanti. Ma nel 2000 cambia idea e diventa il punto di riferimento per atleti in cerca di steroidi, fama e record mondiali.

Il film include interviste con molti dei noti ex clienti di Conte, tra cui Montgomery, e le autorità anti-doping e fiscali che si sono adoperate per mandarlo in prigione in seguito a 42 capi d'accusa, fornendo testimonianze sconvolgenti che alimentano la leggenda di uno dei nomi più famigerati del mondo dello sport.

The Monkey King (dal 18 agosto)

The Monkey King è una commedia per famiglie carica d'azione che segue una scimmia e il suo magico bastone da combattimento in un'epica missione per sconfiggere oltre cento demoni, un eccentrico re dragone e il nemico più grande di tutti: l'ego del protagonista! Durante questa missione una ragazzina di un villaggio sfida il suo atteggiamento narcisistico e gli mostra che anche gli atti più insignificanti possono avere grandi conseguenze nel mondo.