Cosa vedere su Netflix: le novità di dicembre 2021

S erie tv (tra gran finali e nuove stagioni), film originali e tanti titoli da non perdere: la guida a cosa vedere su Netflix a dicembre

È più che mai difficile, molto difficile scegliere cosa vedere su Netflix a dicembre 2021. Non perché nei mesi precedenti la piattaforma streaming abbia lesinato su novità stuzzicanti, ma per l’ultimo mese dell’anno la programmazione è decisamente esplosiva.

Con il richiamo alle esplosioni, con la mente corri a La Casa di Carta? E fai bene, perché questa volta ci siamo proprio: a dicembre arrivano gli ultimi episodi della serie spagnola ormai cult. Per un titolo che finisce, ne arrivano però tanti altri. E non solo serie tv: sono in arrivo anche tanti film, altrettanti quanti sono i motivi per cui potrebbe davvero esserti utile la nostra guida a cosa vedere su Netflix a dicembre.

Le serie di dicembre 2021

Abbiamo già introdotto i consigli su cosa vedere su Netflix a dicembre accennando a La Casa di Carta. Ora non possiamo certo tirarci indietro. Del resto, è da più di un anno che stiamo tutte aspettando di sapere la sorte della banda di rapinatori più amata della televisione! La prima parte dell’ultima stagione, distribuita a settembre, ci ha lasciato con un po’ di amaro in bocca (senza fare spoiler) e tanta tensione: come andrà finire la situazione, che ormai è simile a una vera e propria guerra? Lo scopriremo su Netflix dal 3 dicembre.

E dopo, cosa vedere su Netflix a dicembre? Cara appassionata di serie tv, non temere: il mese è un tripudio di novità. Continuando tra i titoli cult, arriva la seconda stagione di The Witcher: la serie fantasy con Henry Cavill è stato il titolo dei record della piattaforma streaming, ovviamente prima di Bridgerton e, poi, di Squid Game. A proposito di seconde stagioni, lo sai che arrivano anche i nuovi episodi di Emily in Paris?

Ma non finisce certo qui: tra titoli originali Netflix e altre serie tv, l’offerta del mese ti terrà inchiodata al divano.

Tutte le serie in streaming

Lost in Space (stagione 3) – dal 1°dicembre

Archer (stagione 12) – 1°dicembre

New Amsterdam (stagione 2) – dal 1°dicembre

The 100 (stagione 7) – dal 1°dicembre

Coyotes – dal 2 dicembre

La Casa di Carta (stagione 5 Volume 2) – dal 2 dicembre

Jurassic World: Nuove avventure (stagione 4) – dal 3 dicembre

Titans (stagione 3) – dall’8 dicembre

The Sinner (stagione 3) – dal 9 dicembre

Aranyak – dal 10 dicembre

How to Ruin Christmas (stagione 2) – dal 10 dicembre

Saturday Morning All Star Hits! – dal 10 dicembre

The Hungry and the Hairy – dall’11 dicembre

Elite, Storie brevi per Natale 2 – dal 15 dicembre e dal 23 dicembre

Decoupled - Divorziare – dal 17 dicembre

Fast & Furious: Piloti sotto copertura (stagione 6) – dal 17 dicembre

The Witcher (stagione 2) – dal 17 dicembre

Bulgasal: Anime immortali – dal 18 dicembre

È successo a Oslo – dal 19 dicembre

Emily in Paris (stagione 2) – dal 22 dicembre

The Silent Sea – dal 24 dicembre

Gli ansiosi – dal 29 dicembre

Kitz – dal 30 dicembre

Cobra Kai (stagione 4) – dal 31 dicembre

Queer Eye (stagione 6) – dal 31 dicembre

Stay Close – dal 31 dicembre

Docuserie

La casa di carta: Da Tokyo a Berlino - Volume 2 – dal 3 dicembre

Voir – dal 6 dicembre

È O AMOR: La famiglia Camargo – dal 9 dicembre

Stories of a Generation - con Papa Francesco – dal 25 dicembre

Sulla scena del delitto: Il killer di Times Square – dal 29 dicembre

I film di dicembre 2021

Film: cosa vedere su Netflix a dicembre? La proposta cinematografica della piattaforma streaming è davvero molto ricca. Ci sono titoli originali e altre pellicole che vengono riproposte, tra classici (anche italiani) e non.

Parlando di film originali Netflix, sono almeno i tre i titoli che meritano una segnalazione a sé stante. In ordine di pubblicazione, cominciamo dal western Il potere del cane, con Benedict Cumberbatch e Kirsten Duns, diretto da Jane Campion, è stato presentato al Festival di Venezia 2021, dove ha vinto il Leone d’Argento (per la regia). A proposito di Venezia 78, sempre da lì arriva anche il nuovo film di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, che approda sulla piattaforma streaming Netflix. Atteso, anzi, attesissimo, è Don’t Look up, con un cast all star guidato da Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence nella veste di astronomi che cercando di avvertire l’umanità di un’asteroide prossima a schiantarsi contro la Terra.

Non mancano film horror, thriller, commedie romantiche e, naturalmente, titoli natalizi.

I film originali Netflix

Il potere del cane – dal 1°dicembre

Single per sempre? – dal 2 dicembre

The Whole Truth – dal 2 dicembre

Mixtape - Una cassetta per te – dal 3 dicembre

Cobalt Blue – dal 3 dicembre

Asakusa Kid – dal 9 dicembre

The Unforgivable – dal 10 dicembre

Dos – dal 10 dicembre

Virtualmente reale – dal 10 dicembre

Back to the Outback - Ritorno alla natura – dal 10 dicembre

È stata la mano di Dio – dal 15 dicembre

Natale in California - Le luci della città – dal 16 dicembre

A Naija Christmas – dal 16 dicembre

Nemici a Natale – dal 21 dicembre

Don't Look Up – dal 24 dicembre

Il fulmine Murali – dal 24 dicembre

A 1000 Km dal Natale – dal 24 dicembre

Gli altri film in uscita

Come ti dicevamo prima, tra cosa vedere su Netflix a dicembre non mancano pellicole non originali della piattaforma streaming, ma sempre godibili. L’offerta è davvero per tutti i gusti: commedie (anche italiane), titoli di tensione, avventura, romanticismo.

Dal 1°dicembre: In viaggio con papà; Pensavo fosse amore…invece era un calesse; Troppo forte; Viaggi di nozze; Tre uomini e una gamba; Il postino; Il ciclone; Wyatt Ear; The Cleanse; I giovani uccidono; La tigre nell'ombra; Paura nella notte; A noi le inglesine!; Virus letale; Vendetta nel sole; Unbroken: Path to Redemption; Alissa; C'era una volta in Messico; Hellegat; Le bugie nel mio letto; The end of the journey;

Dal 3 dicembr e: Cobalt blue; Burned Bridges; Paradise Lost; Rolande Met De Bles – Storia di una passione

Dal 6 dicembre: Joker; Johnny English colpisce ancora

Dal 10 dicembre: The Enemies; I gabbiani muoiono nel porto; The Dead Bruges

Dal 17 dicembre: Formentera; PSalm 21