Cosa vedere su Disney+: le novità di marzo 2022

L a guida completa, tra graditi ritorni e interessanti, per non perderti nessun titolo e orientarti, tra serie tv e film. Cosa vedere su Disney+ a marzo 2022, dalla serie Moon Knight al nuovo film Pixar Red.

Il marzo 2022 di Disney+ ha nella serie Moon Knight il suo punto forte e farà impazzire tutti gli appassionati delle avventure Marvel. Ma ci sono anche tantissimi vecchi amici da ritrovare. Cosa vedere, dunque, su Disney+ a marzo 2022?

Le serie di marzo 2022: i ritorni

Marzo 2022 riporta nelle vostre case i graditissimi ritorni di alcune delle serie tv più amate di Disney+. Primo tra tutti quello dei protagonisti di 9-1-1: Lone Star con la terza stagione. Dopo gli eventi del finale della seconda stagione, la 126 viene chiusa e i membri della squadra si dividono. La storyline dei primi episodi racconta di un massiccio e inaspettato fronte artico che colpisce Austin con una tempesta di ghiaccio, creano caos per tutta la città.

Riusciranno il capitano Owen Strand e Tommy Vega non solo a salvare la città ma anche a trovare un modo per far rinascere e riunire la 126?

A marzo 2022 su Disney+ tornano anche Better Things, con la terza stagione e la quarta e i protagonisti della serie animata Bob's Burgers, giunta all'undicesima stagione.

Le serie di marzo 2022: le novità

Disney+ a marzo 2022, il 30, presenta una novità attesa dai fan Marvel di tutto il mondo: la prima stagione di Moon Knight con Oscar Isaac., Ethan Hawke e May Calamawy. La serie segue Steven Grant, un tranquillo impegnato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un'altra vita.

Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell'identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell'Egitto.

Debutta invece su Disney+ il 23 marzo 2022 la prima stagione di Universi paralleli. Quattro amici d'infanzia, Sam, Bilal, Romane e Victor, stanno conducendo un'esistenza tranquilla in un pacifico villaggio di montagna quando un misterioso evento sconvolge i loro mondi.

In una frazione di secondo, l'universo abbandona le sue regole e rimoscola tutto. Il presente, il futuro e i multiversi si fondono, separando i quattro adolescenti e mandandoli in mondi paralleli, in periodi temporali diversi.

I ragazzi cercano di capire cosa sia successo e si sforzano di ritrovarsi e di riportare indietro il tempo, per tornare nel mondo in cui "vivevano prima".

Mentre affrontano i loro destini ci sarà l'opportunità di crescere e di vedere le cose in modo nuovo. Così come faranno i loro genitori o il tenente Ratz, chiamato ad affrontare per la prima volta un'indagine che sfida la sua mente scientifica.

Il 9 marzo 2022 parte invece su Disney+ Week-end in famiglia. La serie segue le avventure di una caotica e accattivante famiglia "super mista". Ogni fine settimana, Fred, amante del divertimento, ha in custodia le sue tre figlie, l'idealista Clara, l'eccentrica Victoire e l'esigente Romy.

E in mezzo ai piedi, a rendere più frenetici i fine settimana, ci sono anche le loro tre madri e il miglior amico di Fred, Stan. Ma Fred si è innamorato di nuovo e vuole portare la sua nuova ragazza a vivere con lui. Peccato che lei, emigrata canadese, non abbia alcuna esperienza di genitorialità.

A queste si aggiungono anche la prima stagione di Star e la prima di Bless Thiss Mess, dal 2 marzo.

Tutte le serie in streaming su Disney+ a marzo 2022

Prendete le vostre agende, elettroniche o tradizionali: è l’ora di copiare la lista di tutte le serie che Disney+ mette a disposizione. The Wom vi aiuta anche in questo. Cosa vedere su Disney+ a marzo 2022 è presto detto.

Star - 2 marzo

Bless This Mess - 2 marzo

9-1-1: Lone Star (terza stagione) - 9 marzo

Week-end in famiglia - 9 marzo

Bob Burger's (undicesima stagione) - 23 marzo

Universi paralleli - 23 marzo

Better Things (terza stagione) - 30 marzo

Moon Knight - 30 marzo

I Film di marzo 2022

Tra i film proposti da Disney+ a marzo 2022 si segnala West Side Story, il primo musical di Steven Spielberg che racconta la storia delle feroci rivalità e dei giovani amori della New York del 1957.



Ma c'è anche spazio a marzo 2022 per recuperare su Disney+ anche Gli occhi di Tammy Faye, la straordinaria ascesa, caduta e redenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker fra gli anni Settanta e gli Ottanta. Il film è valso una nomination a Jessica Chastain come miglior attrice protagonista.



E si recupera, sebbene sia ancora in sala, lo splendido La fiera delle illusioni, noir firmato da Guillermo del Toro.

I film originali



Diversi sono invece i film originali che Disney+ propone, a cominciare da Red. Protagonista è un'adolescente che, quando è in preda alle forte emozioni, si trasforma in un panda rosso. Prodotto dalla Pixar, il film è una riflessione sulla pubertà.

Un'altra scatenata dozzina è invece la rivisitazione della commedia del 2003. Segue le disavventure di una famiglia mista di 12 persone, capitanata dai coniugi Zoey e Paul.

L'era glaciale: Le avventure di Buck è l'altro film inedito animato che ci accompagnerà su Disney+ a marzo 2022. Protagonista del franchise "preistorico" è Buck, uno spericolato furetto leggermente fuori di testa. Con Crash ed Eddie cercherà di salvare il Mondo Perduto dai dinosauri.

LEGGI ANCHE: RED, IL PANDA ROSSO DI UN'ADOLESCENTE



Conclude l'offerta di Disney+ per marzo 2022 il docufilm Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U, in cui la popstar affronta un viaggio da Salt Lake City a Los Angeles, ricordando aneddoti legati alla sua scrittura e ai suoi sentimenti di giovane donna.

Per chi ama, infine, i documentari, si segnala la proposta di Starbot: Oltre la sfida, che segue quattro ragazze da ogni angolo del mondo mentre si preparano per la First Robotics Competition del 2020.

Tutti i titoli in uscita a marzo 2022

West Side Story - 2 marzo

Red - 11 marzo

La fiera delle illusioni - 16 marzo

Starbot: Oltre la sfida - 18 marzo

Un'altra scatenata dozzina - 18 marzo

Gli occhi di Tammy Faye - 23 marzo

Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U - 25 marzo

L'era glaciale: Le avventure di Buck - 25 marzo