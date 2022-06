Cosa vedere su Disney+: Le novità di luglio 2022

L a guida completa, tra graditi ritorni e interessanti novità, per non perderti nessun titolo e orientarti, tra serie tv e film. Cosa vedere su Disney+ a luglio 2022, da Bob’s Burger – Il film a Zombies 3.

Per il mese di luglio 2022 Disney+ ha preparato un bel colpo per tutti gli appassionati di serie tv: arrivano infatti l’attesissima prima parte della quarta stagione di Mayans M.C. ma anche la dodicesima stagione di Bob’s Burgers e un cult senza tempo come Ghost Whisperer. Ma tante altre saranno le novità e i ritorni: cosa vedere, dunque, su Disney+ a luglio 2022?

Le serie di luglio 2022: I ritorni

Luglio 2022 riporta nelle vostre case i graditissimi ritorni di alcune delle serie più amate di Disney+. Il 27 luglio è la data scelta per la terza stagione di High School Musical – The Musical, con i Wildcats che vivranno un’indimenticabile estate in California.

Le sere di luglio 2022: Le novità

Disney+ a luglio 2022 presenterà una serie di novità succose che incontreranno di certo i vostri gusti. La più importante è prevista per il 27 luglio e si chiama In nome del cielo, ispirata al best seller true crime di Jon Krakauer e segue gli eventi che hanno portato all’omicidio nel 1984 di Brenda Wright Lafferty e della sua bambina. Protagonista ne è Andrew Garfield nei panni del detective chiamato a risolvere il caso.

Non è da meno, dal 26 luglio, Santa Evita, che ripercorre un altro evento realmente caduto: la scomparsa per 16 lunghi anni del corpo di Evita Peron. O Promised Land, disponibile dal 06 luglio: una serie drammatica epica e generazione su due famiglie latine in lotta per la ricchezza e il potere in California.

Tutte le serie in streaming su Disney+ a luglio 2022

Prendete le vostre agende, elettroniche o tradizionali: è l’ora di copiare la lista di tutte le serie che Disney+ mette a disposizione. The Wom vi aiuta anche in questo. Cosa vedere su Disney+ a luglio 2022 è presto detto.

Ghost Whisperer (Stagioni 1 – 5) – 06 luglio

Good Trouble (Stagione 3) – 06 luglio

Promised Land (Novità) – 06 luglio

The Responder (Novità) – 06 luglio

Bob’s Burger (Stagione 12) – 13 luglio

Santa Evita (Novità) – 26 luglio

High School Musical: The Musical (Stagione 3) – 27 luglio

In nome del cielo (Novità) – 27 luglio

Light & Magic (Docuserie Novità) – 27 luglio

Mayans M.C. (Stagione 4) – 27 luglio

I film di luglio 2022

Tra i film proposti da Disney+ a luglio si segnalano ben quattro produzioni destinate esclusivamente alla piattaforma. La prima è Bob’s Burgers – Il film, lungometraggio dedicato ai protagonisti dell’amata serie animata.

La seconda è invece la favola tutta azione The Princess, di cui vi parleremo presto mentre la terza è Not Okay, divertente commedia sullo sfondo di Parigi e della popolarità da social network.

L’ultima è infine Zombies 3, terzo capitolo di un franchise divenuto oramai un cult in tutto il mondo. Gli zombies adolescenti dovranno questa volta vedersela con un gruppo di extraterrestri tutt’altro che amichevoli.

Una scena da Zombies 3.

Tutti i titoli in uscita a luglio 2022

The Princess – 01 luglio

Bob’s Burgers – Il film – 13 luglio

Zombies 3 – 15 luglio

Not Okay – 29 luglio