Cosa vedere su Disney+: le novità di giugno 2022

L a guida completa, tra graditi ritorni e interessanti novità, per non perderti nessun titolo e orientarti, tra serie tv e film. Cosa vedere su Disney+ a giugno 2022, dalla serie Ms. Marvel al nuovo film Hollywood Stargirl.

Per il mese di giugno 2022 di Disney+ celebra il Mese del Pride, con un film e serie tv dedicati a personaggi e storie appartenenti al mondo lgbtqia+. Esempio dei titoli che vedremo sono il film Fire Island e la terza e ultima stagione della serie tv Love, Victor. Ma tante altre saranno le novità e i ritorni: cosa vedere, dunque, su Disney+ a giugno 2022?

Le serie di giugno 2022: I ritorni

Giugno 2022 riporta nelle vostre case i graditissimi ritorni di alcune delle serie più amate di Disney+. Mentre proseguono le vicende di Grey’s Anatomy e Obi Wan Kenobi, ritroveremo i giovani protagonisti di Love, Victor ma anche quelli di Only Murders in the Building, con la sua seconda attesa stagione.

Tornano anche Atlanta, con una terza stagione tutta ambientata in Europa, e Black-ish, con le puntate dell’ottava stagione.

Le serie di giugno 2022: Le novità

Disney+ a giugno 2022 presenterà una serie di novità succose che incontreranno di certo i vostri gusti. La più importante è prevista per l’8 giugno e si chiama Ms. Marvel. Targata Marvel Studios, ha per protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana di origine pakistana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola. Almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

Dal 1° giugno sbarcano su Disney+ le avventure della serie tv comedy Abbott Elementary, che racconta le vicende di un gruppo di insegnanti dediti e appassionati, e del loro preside leggermente stonato di una scuola pubblica di Filadelfia.

La serie tv animata Baymax sbarca invece il 29 giugno. L’affidabile, gonfiabile e inimitabile robot sanitario Baymax è pronto a fare ciò per cui è stato programmato: aiutare gli altri!

Tutte le serie in streaming su Disney+ a giugno 2022

Prendete le vostre agende, elettroniche o tradizionali: è l’ora di copiare la lista di tutte le serie che Disney+ mette a disposizione. The Wom vi aiuta anche in questo. Cosa vedere su Disney+ a giugno 2022 è presto detto.

Abbott Elementary (Novità) – 01 giugno

Mixed-ish (Stagione 1 e 2) – 01 giugno

Star (Stagione 3) – 01 giugno

The Orville: New Horizons (Stagione 3) – 02 giugno

Ms. Marvel (Novità) – 08 giugno

Family Reboot (Novità) - 15 giugno

Love, Victor (Stagione 3) – 15 giugno

Snowfall (Stagione 3) – 15 giugno

Only Murders in the Building (Stagione 2) – 28 giugno

Have You Seen This Man (Novità) – 22 giugno

Atlanta (Stagione 3) – 29 giugno

Baymax! (Novità) – 29 giugno

Making History (Stagione 1) – 29 giugno

I film di giugno 2022

Tra i film proposti da Disney+ a giugno 2022 si segnala Fire Island, di cui vi parliamo approfonditamente nel nostro speciale.

LEGGI ANCHE: LOVE ISLAND, L’ORGOGLIO E PREGIUDIZIO LGBTQIA+

Ma c’è anche spazio per il ritorno delle avventure di Stargirl in Hollywood Stargirl, di cui vi parleremo nei prossimi giorni, e per il documentario Rise – La vera storia di Antetokounmpo.

Tutti i titoli in uscita a giugno 2022

Hollywood Stargirl – 03 giugno

Fire Island – 17 giugno

Rise – La vera storia di Antetokounmpo – 24 giugno