Cosa vedere su Disney+: le novità di gennaio 2022

L a guida completa, tra graditi ritorni e interessanti, per non perderti nessun titolo e orientarti, tra serie tv e film. Cosa vedere su Disney+ a gennaio 2022, da Eternals alla nuova serie animata Marvel.

Anno nuovo, streaming nuovo. È il claim che Disney+ ha scelto per presentare le novità disponibili dal 1° gennaio 2022, un anno che si apre nel segno dell’entusiasmo per le serie e i film che verranno. Quindi, cosa vedere su Disney+ a gennaio 2022?

Tanti sono i successi inanellati nel 2021, da WandaVision a Dopesick, ma altrettanti ce ne attendono nel corso del 2022, a cominciare dai due nuovi imperdibili episodi della diciottesima stagione di Grey’s Anatomy. Se amate le vicende della dottoressa Meredith e dell’universo medico e sentimentale che le gira intorno, segnatevi le date: 5 e 12 gennaio.

le serie di gennaio 2022: i ritorni

Gennaio porta nelle vostre case i graditissimi ritorni di alcune serie tv amate di Disney+. Primo tra tutti quello di Il mondo secondo Jeff Goldblum, serie giunta alla seconda stagione. Dal 19 gennaio, Jeff scoprirà i sorprendenti segreti che si celano dietro a una nuova serie di argomenti e come questi abbiano plasmato il mondo in cui viviamo.

Chi si è lasciato invece conquistare dalle detective private Cassie Dewell e Jenny Hoyt potrà continuare a seguirne le esistenze nella seconda stagione di Big Sky, in partenza il 5 gennaio. Cassie e Jenny, questa volta, si ritroveranno a indagare su un incidente d’auto, imbattendosi in un caso non così semplice come sembra. Non mancheranno inoltre gli scontri con una gang di insospettabili adolescenti, con un seducente personaggio legato al passato di Jenny e un crudele sconosciuto.

Si rivedono anche Jake, Papa e Kevin, i protagonisti di The Chi, arrivata alla quarta stagione. Dal 5 gennaio i tre amici saranno costretti a confrontarsi con la dura realtà di un sistema che vede i giovani uomini di colore segnati a vita dopo un atto di brutalità da parte della polizia. Fortunatamente, possono contare sul sostegno sulla comunità di tutta South Side, che dovrà trovare la forza di andare avanti.

Tornano per una seconda stagione le vicende di Better Things, la serie incentrata su Sam Fox, attrice inglese che, oltre a lavorare senza sosta, deve crescere le tre figlie e prendersi cura di sua madre, un’espatriata inglese. Mamma, papà, arbitro e poliziotto, Sam non è perfetta ma cerca solo di guadagnarsi da vivere, gestire la vita delle sue ragazze e ritagliarsi un po’ di tempo per sé. È a tutti gli effetti il simbolo di una donna moderna che, in bilico tra lavoro e famiglia, deve pensare ogni tanto a se stessa e alle sue esigenze.

le serie di gennaio 2022: le novità

Disney+ accanto a vecchi amici ve ne propone di nuovissimi a cui affezionarvi. Chi è appassionato di vicende legate all’universo Marvel, non può che apprezzare Marvel’s Hit-Monkey, la seria animata tutta action con al centro un macaco giapponese. Dopo che la sua tribù è stata massacrata, la scimmia trova un valido alleato nel fantasma di un sicario americano. Insieme faranno coppia per combattere i nemici nel sottobosco della malavita di Tokyo. Dal 26 gennaio.

Ma se il regno Marvel non fa per voi, soprattutto se siete amanti delle storie di riscatto con al centro personaggi femminili forti, ecco servita Queens - Regine dell’hip hop. Quattro donne quarantenni, lontane e non più in contatto, si riuniscono per ritrovare la fama perduta. Un tempo erano le Nasty Bitches, girl band che negli anni Novanta era considerata come una delle più grandi della loro generazione. Di etnia differente, le quattro ragazze in crisi vivono nell’ombra del passato e proveranno di tutto per riconquistare il successo e il fascino di una volta.

I primi due episodi partono il 19 gennaio e chi apprezzava le Spice Girls non potrà che ritrovarne l’eco. La serie è preceduta il 14 gennaio da uno speciale documentario: The Real Queens of Hip Hop, che esamina l’evoluzione e l’impatto che le donne emcees e rapper hanno avuto nel creare un impero musicale e culturale dagli anni Settanta fino a oggi.

tutte le serie in streaming

Prendete le vostre agende, elettroniche o tradizionali: è l’ora di copiare la lista di tutte le serie che Disney+ mette a disposizione. Si tratta di un compito facile: scegliete i mercoledì di gennaio e incollatevi i titoli che non volete perdervi. The Wom vi aiuta anche in questo. Cosa vedere su Disney+ a gennaio 2022 è presto detto.

Better Things (seconda stagione) - dal 5 gennaio

Big Sky (seconda stagione) – dal 5 gennaio

Station 19 (quinta stagione) – dal 5 gennaio

9-1-1 (quinta stagione) - dal 12 gennaio

Mayans M.C. (tre stagioni) – dal 12 gennaio

Il mondo secondo Jeff Goldlum (seconda stagione) – dal 19 gennaio

Queens: Regine dell'Hip Hop – dal 19 gennaio

Marvel's Hit Monkey – dal 26 gennaio le serie per i più piccoli Anche i più piccoli, la fascia di spettatori più affezionati al marchio Disney, hanno il loro bel programma da stilare. Ma, poi, chi l’ha detto che siano solo i più piccoli ad appassionarsi a queste storie? Chi vi scrive, ad esempio, guarda ancora oggi le serie animate e non se ne vergogna. Questa la lista di cosa vedere su Disney+ a gennaio 2022.

T.O.T.S. – Trasporto organizzato teneri supercuccioli (seconda stagione) – dal 5 gennaio

Pepper Ann (terza stagione) – dal 19 gennaio

A casa di Raven (quarta stagione) – dal 12 gennaio

Big City Greens (seconda stagione) – dal 26 gennaio

i film di gennaio 2022

Angelina Jolie, icona di bellezza e delle lotte per i diritti civili, è tra i protagonisti di Eternals, il blockbuster da oltre 8 milioni di euro incassati in Italia, in arrivo in streaming su Disney+ il 12 gennaio. L’universo è ancora una volta quello Marvel ma la storia è sapientemente diretta da Chloe Zhao, regista che nell’arco di un paio di mesi è riuscita a conquistare il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia e l’Oscar alla miglior regia.

Al di là della storia, fatta di eroi sovrumani e nemici da abbattere, Eternals si ricorda per essere il primo film Marvel a essere censurato nei paesi arabi per la presenza di personaggi omosessuali, censura contro cui la Jolie si è duramente scagliata.

Dal 5 gennaio Disney+ propone per chi è in cerca di brividi e scossoni l’horror Antlers – Spirito insaziabile con Keri Russell, la mitica Felicity dell’omonima serie cult, deve vedersela con una spaventosa creatura ancestrale. La storia, per chi non lo sapesse, è basata su un racconto di Nick Antosca ed è prodotta da quel genio che risponde al nome di Guillermo del Toro.

In prossimità della Giornata della Memoria, istituita per commemorale le vittime della Shoah, Disney+ ripropone uno dei titoli più significativi ma anche divertenti degli ultimi anni sull’argomento: Jojo Rabbit. Satira sulla Seconda guerra mondiale, segue le vicende di un solitario ragazzino tedesco che ha per amico immaginario Adolf Hitler. Le sue convinzioni vengono capovolte quando scopre che la madre, interpretata da Scarlett Johansson, nasconde in casa una giovane ebrea.

Ultima segnalazione, infine, guarda alla realtà che viviamo. Dal 21 gennaio, Disney+ mette a disposizione dei suoi abbonati il documentario The First Wave, che ci porta all’interno di uno dei sistemi ospedalieri più colpiti di New York durante i primi terrificanti quattro mesi della pandemia da CoVid-19.

tutti i titoli in uscita a gennaio 2022

Non solo tante novità ma anche apprezzati titoli di catalogo tornano a riempire l'offerta di Disney+ per gennaio. Se siete, per esempio, tra coloro che amano il mondo degli spogliarellisti improvvisati (e non di quelli ricercati di Finding Magic Mike), Full Monty farà al caso vostro. Ecco l'elenco completo di cosa vedere su Disney+ a gennaio 2022

Antlers – Spirito insaziabile – dal 5 gennaio

Full Monty – Squattrinati organizzati – dal 7 gennaio

L’altra faccia del pianeta delle scimmie – dal 7 gennaio

Eternals – dal 12 gennaio

Jojo Rabbit – dal 21 gennaio

The First Wave – dal 21 gennaio

Downtown – dal 28 gennaio