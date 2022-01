Cosa vedere su Disney+: le novità di febbraio 2022

L a guida completa, tra graditi ritorni e interessanti, per non perderti nessun titolo e orientarti, tra serie tv e film. Cosa vedere su Disney+ a febbraio 2022, dalla serie Pam & Tommy al nuovo film horror No Exit.

Il febbraio 2022 di Disney+ ha nella serie Pam & Tommy il suo punto forte. Vietata ai minori di 14 anni ricostruisce lo scandalo che ha travolto l’allora bagnina Pamela Anderson e il marito Tommy Lee a causa della diffusione di un video amatoriale hard. Ma ci sono anche tantissimi vecchi amici da ritrovare. Cosa vedere, dunque, su Disney+ a febbraio 2022?

Le serie di febbraio 2022: i ritorni

Febbraio 2022 riporta nelle vostre case i graditissimi ritorni di alcune delle serie tv più amate di Disney+. Primo tra tutti quello di The Walking Dead con la seconda attesissima parte della settima stagione. Alcuni dei protagonisti sono impegnati a combattere l’imminente attacco dei Mietitori; mentre altri ad Alexandria dovranno scontrarsi con l’ira devastante di Madre Natura. Per tutti, il mondo sta letteralmente crollando davanti ai loro occhi. Nel frattempo, la vita nel Commonwealth non è così idilliaca come sembra. Qualcuno ritroverà la speranza. Altri, invece, saranno spinti oltre il punto di non ritorno.

A febbraio 2022 su Disney+ tornano anche i protagonisti di What We Do in the Shadows con la terza stagione. Continueremo così a seguire le vicende dei quattro vampiri che hanno “vissuto” insieme per centinaia di anni. In questa nuova stagione, i quattro raggiungono un nuovo livello di potenza e si imbattono nel vampiro da cui discendono tutti i vampiri, una sirena tentatrice, nei gargoyle, in un match di kickball contro i lupi mannari, nei casinò di Altantic City, nei culti del benessere, nelle ex fidanzate, nelle palestre e in una grande quantità di curiosità soprannaturali.

A febbraio 2022 su Disney+ ritroveremo anche i membri della famiglia Johnson nella settima stagione di Black-ish, pronti a confrontarsi con temi come la pandemia globale, il voto e il razzismo sistematico. Così come accoglieremo ancora i protagonisti di Grown-ish, con una terza stagione che segna il ritorno di Zoey dall’estero: dovrà affrontare prima o poi i suoi sentimenti per Aaron e Luca.

Le serie di febbraio 2022: le novità

Disney+ a febbraio 2022 si segna per una novità di tutto rispetto: Pam & Tommy. Per approfondire meglio la serie, vi rimandiamo al nostro speciale in merito.

LEGGI ANCHE: PAM & TOMMY, LA STORIA DIETRO LA SERIE

La piattaforma di Topolino fa debuttare anche La famiglia Proud: Più forte che mai, revival dell’acclamata La famiglia Proud. La serie segue le avventure e le disavventure della quattordicenne Penny Proud e della sua famiglia mentre affrontano con ilarità e spensieratezza la vita quotidiana.

Questi ultimi anni regalano una nuova carriera a mamma Trudy, sogni più audaci a papà Oscar e nuove sfide a Penny, tra le quali farsi amica una vicina di casa piuttosto socievole che è convinta di avere molto da insegnarle.

Tutte le serie in streaming

Prendete le vostre agende, elettroniche o tradizionali: è l’ora di copiare la lista di tutte le serie che Disney+ mette a disposizione. The Wom vi aiuta anche in questo. Cosa vedere su Disney+ a febbraio 2022 è presto detto.

Pam & Tommy – 2 febbraio

Bob’s Burgers (Decima stagione) – 2 febbraio

Black-ish (Settima stagione) – 2 febbraio

Grown-ish (Terza stagione) – 9 febbraio

What We Do in the Shadows (Terza stagione) – 16 febbraio

The Walking Dead (Settima stagione) – 21 febbraio

La famiglia Proud: Più forte e orgogliosa – 23 febbraio

I Griffin (Diciottesima stagione) – 23 febbraio

Le serie per i più piccoli

Anche i più piccoli, la fascia di spettatori più affezionati al marchio Disney, hanno il loro bel programma da stilare. Ma, poi, chi l’ha detto che siano solo i più piccoli ad appassionarsi a queste storie? Questa la lista di cosa vedere su Disney+ a febbraio 2022.

Topolino – La casa del divertimento – 2 febbraio

Puppy Dog Pals (Quarta stagione) – 9 febbraio

Peppa Pig (Ottava stagione) – 16 febbraio

Il meraviglioso inverno di Topolino – 18 febbraio

PJ Masks (Quinta stagione) – 23 febbraio

I Film di febbraio 2022

Tra i film proposti da Disney+ a febbraio 2022 si segnala The French Dispatch, il nuovo capolavoro di Wes Anderson. Il film dà vita a una raccolta di articoli tratti dal numero finale di una rivista americana, pubblicata in una città francese immaginaria del XX secolo.

C’è spazio anche per The King’s Man – Le origini. Da poco uscito al cinema, il film rivela la nascita della prima agenzia di intelligence indipendente. Al tempo stesso, è prequel e sequel di un dittico particolarmente apprezzato.

Il film original di febbraio 2022 proposto da Disney+ è invece No Exit. Havana Rose Liu (Mayday) debutta come protagonista nel ruolo di Darby, una giovane donna in viaggio per un’emergenza familiare che, bloccata da una bufera di neve, è costretta a trovare riparo in un’area di sosta autostradale con un gruppo di sconosciuti. Quando scopre una ragazza rapita in un furgone nel parcheggio, si lancia in una terrificante lotta tra la vita e la morte per scoprire chi sia il rapitore.

Per gli amanti dei documentari, c’è infine L‘ascesa dei ricordi, vietato ai minori di 12 anni. Ampiamente riconosciuto come il più grande alpinista della sua generazione, Alex Lowe era una figura di spicco nel mondo degli sport all’aperto. Suo figlio maggiore, Max, aveva solo 11 anni nel 1999 quando Alex fu sepolto da una valanga insieme al suo compagno di scalate e cameraman David Bridges alle pendici della montagna tibetana Shishapangma. Diciassette anni dopo la loro morte, i corpi di Lowe e Bridges vengono ritrovati da due alpinisti che tentavano la stessa via e, nei mesi successivi, la famiglia di Lowe si è recata sulla remota montagna per recuperarli.

Tutti i titoli in uscita a febbraio 2022

L’ascesa dei ricordi – 4 febbraio

The French Dispatch – 16 febbraio

Blackpink – Il film – 16 febbraio

The King’s Man – 23 febbraio

No Exit – 25 febbraio

Mr & Mrs Smith – 25 febbraio