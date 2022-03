Cosa vedere su Disney+: le novità di aprile 2022

L a guida completa, tra graditi ritorni e interessanti, per non perderti nessun titolo e orientarti, tra serie tv e film. Cosa vedere su Disney+ ad aprile 2022, dalla serie Fate ignoranti al nuovo film Meglio Nate che niente.

L’aprile 2022 di Disney+ ha nella serie tutta italiana Fate Ignoranti il suo punto forte e vi farà innamorare con i personaggi creati da Ferzan ozpetek. Ma ci sono anche tantissimi vecchi amici da ritrovare. Cosa vedere, dunque, su Disney+ ad aprile 2022?

Le serie di aprile 2022: i ritorni

Aprile 2022 riporta nelle vostre case i graditissimi ritorni di alcune delle serie tv più amate di Disney+. Primo tra tutti quello dei protagonisti di Dollface con la seconda stagione. Jules e le sue amiche, dopo la pandemia e dopo le sofferenze in amore, stanno per compiere trent’anni. Ora che si è riunita con le sue amiche, Jules indagherà più a fondo su se stessa e cercherà di mantenere compatto il gruppo.

Tornano anche i protagonisti di Grown-ish, giunta alla quarta stagione. Zoey torna a casa alla Cal U per l’ultimo anno. Il traguardo si avvicina per tutto il suo gruppo. Le amicizie sono messe alla prova, le relazioni diventano difficili e la posta in gioco è più alta che mai. Riuscirà Zoey ad arrivare alla laurea o sarà costretta a cambiare rotta?

Ad aprile, Disney+ accoglierà anche i ritorni dei Simpson, con la loro 32ma stagione, e quello di Star, con la sua seconda stagione.

Le serie di aprile 2022: Le novità

Disney+ ad aprile 2022 presenterà una serie di novità succose che incontreranno di certo i vostri gusti. La più importante è prevista per il 13 aprile ed è tutta italiana: Le fate ignoranti. Quando Massimo, il marito di Antonia, rimane ucciso in un incidente, la donna scopre che suo marito aveva una relazione con un giovane uomo, Michele. Devastata, Antonia si ritrova a indagare sulla vita segreta di massimo e stringe un’inaspettata e coinvolgente amicizia con Michele e la sua cerchia di amici. Con un cast all star, da Luca Argentero ad Ambra Angiolini.

Il 20 aprile arriva invece su Disney+ la serie The Dropout. Soldi, romanticismo, tragedia e inganno segnano la storia di Elizabeth Holmes (Amanda Syfried) e della Theranos, una storia di ambizione e fama finita terribilmente male. Come ha fatto la più giovane miliardaria che si è costruita da sola a perdere tutto in un batter d’occhio?

Il 14 aprile sbarcano su Disney+ le avventure di The Kardashians. La famiglia più famosa e amata torna con una nuova serie che offre un accesso completo alle loro vite. Kris, Kourtey, Kim, Khloé, Kendall e Kylie tornano davanti alle telecamere per raccontare la verità sulle loro storie.

Dal 27, invece, sarà disponibile la serie documentaristica Sketchbook – Come nasce un disegno. Si andrà sulle scrivanie e nelle vite di artisti e animatori di talento che insegnano a disegnare un personaggio iconico di un film dei Walt Disney Animation Studios.

Chiude l’offerta di aprile per Disney+ la serie Single Drunk Female. Un licenziamento collettivo in una media company di New York costringe la ventenne alcolizzata Samantha Fink a sfruttare l’unica possibilità che ha per smettere di bere ed evitare il carcere: tornare a casa della sua prepotente madre Carol. Con tutti gli annessi e i connessi del caso.

Tutte le serie in streaming su Disney+ ad aprile 2022

Prendete le vostre agende, elettroniche o tradizionali: è l’ora di copiare la lista di tutte le serie che Disney+ mette a disposizione. The Wom vi aiuta anche in questo. Cosa vedere su Disney+ ad aprile 2022 è presto detto.

I Simpson (32ma stagione) – 6 aprile

Single Drunk Female (Novità) – 6 aprile

Star (Seconda stagione) – 6 aprile

Le fate ignoranti (Novità) – 13 aprile

The Kardashians (Novità) – 14 aprile

Grown-ish (Quarta stagione) – 20 aprile

The Dropout (Novità) – 20 aprile

Dollface (Seconda stagione) - 27 aprile

Sketchbook – Come nasce un disegno (Novità) – 27 aprile

I Film di aprile 2022

Tra i film proposti da Disney+ ad aprile 2022 si segnala il ritorno di Terrence Malick a un cinema più narrativo con La vita nascosta – Hidden Life.

Il mese è fortemente segnato da due original di peso: Fresh, una storia in cui in chiave satirica si riflette sugli incontri con gli sconosciuti, e Meglio Nate che niente, un racconto di formazione sull’importanza dei sogni. La commedia Sex Appeal racconterà invece la storia di Amy, una giovane che si impegna, su richiesta del suo ragazzo, a migliorare la sua sessualità con l’amico Larson come cavia.

LEGGI ANCHE: TUTTO SU FRESH

La Giornata Mondiale per la Terra sarà infine omaggiata con lo speciale Last Tepui: Vette inesplorate e i film Ritorno alla fattoria dei nostri sogni e Polar Bear.

Tutti i titoli in uscita ad aprile 2022

Meglio Nate che niente – 1° aprile

Sex appeal – 8 aprile

Fresh – 15 aprile

Last Tepui: Vette inesplorate – 22 aprile

Ritorno alla fattoria dei nostri sogni – 22 aprile

Polar Bear – 22 aprile

La vita nascosta – 29 aprile