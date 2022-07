Cosa vedere su Disney+: Le novità di agosto 2022

L a guida completa, tra graditi ritorni e interessanti novità, per non perderti nessun titolo e orientarti, tra serie tv e film. Cosa vedere su Disney+ ad agosto 2022, da She Hulk ad Andor.

Per il mese di agosto 2022 Disney+ ha preparato un bel colpo per tutti gli appassionati di serie tv. Arrivano due serie legate agli universi Marvel e Star Wars: She-Hulk e Andor. Ma anche tutte e sette le stagioni complete di una serie da sempre amata come Malcolm e le prime tre stagioni di Code Black.

Molto altro, però, vi aspetta, su Disney+ ad agosto 2022. Scopriamo cosa.

Le serie di agosto 2022

I Am Groot (Novità) – 10 agosto

Non c’è modo di proteggere la galassia da quel piccolo combinaguai che è Groot! Preparatevi quindi a vedere su Disney+ dal 10 agosto Baby Groot al centro della scena in una serie tv tutta sua, che esplora i suoi giorni di gloria mentre cresce – e si mette nei guai – tra le stelle.

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW (Novità) – 17 agosto

Disney+ dal 17 agosto propone la serie tv She-Hulk: Attorney at Law. Prodotta dai Marvel Studios, segue le vicende di Jennifer Waiters (Tatiana Maslany), un’avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani. Il tutto mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di super poteri.

ANDOR (Novità) – 31 agosto

La seconda novità proposta da Disney+ ad agosto è la serie tv Andor, che offre una nuova prospettiva della galassia di Star Wars. La serie si concentra sul viaggio di Cassian Andor, un viaggio che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. Si racconterà così la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti.

I film di agosto 2022

Sono due le nuove prime visioni offerte da Disney+ ad agosto. Il 3 agosto arriva il lungometraggio animato Lightyear – La vera storia di Buzz, da poco uscito nelle sale cinematografiche. TheWom.it gli aveva dedicato un lungo speciale.

Il 5 agosto sarà invece il turno di Prey, pellicola vietata ai minori di 16 anni che riporta sullo schermo il mito di Predator (a proposito, tutta la saga è disponibile in piattaforma!). Vi rimandiamo allo speciale per maggiori approfondimenti!

Chi ama gli speciali animati può considerare film anche Lego Star Wars Summer Vacation, in arrivo il 5 agosto, in cui Finn organizza una vacanza a sorpresa per i suoi amici a bordo del lussuoso Starcruiser galattico Halcyon. Ma non tutto va come previsto!

Prey.