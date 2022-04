Cosa vedere su Disney+: Le novità di maggio 2022

L a guida completa, tra graditi ritorni e interessanti, per non perderti nessun titolo e orientarti, tra serie tv e film. Cosa vedere su Disney+ a maggio 2022, dalla serie Obi-Wan Kenobi al nuovo film Sneakerentola.

Il maggio 2022 di Disney+ ha nella serie Obi-Wan Kenobi il suo punto forte e vi farà sognare con le sue atmosfere che riportano a Star Wars. Ma ci sono anche tantissimi vecchi amici da ritrovare. Cosa vedere, dunque, su Disney+ a maggio 2022?

Le serie di maggio 2022: i ritorni

Maggio 2022 riporta nelle vostre case i graditissimi ritorni di alcune delle serie tv più amate di Disney+. Primo tra tutti quello di Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.S. con tutte le sue sette stagioni. L’agente Phil Coulson tiene d’occhio un misterioso gruppo chiamato Rising Tide e per individuare il nemico può contare su un piccolo gruppo di agenti selezioni tra i membri della S.H.I.E.L.D.S.

Ma a maggio 2022 su Disney+ continuano anche le vicende degli eroi di Seattle con i nuovi episodi di Grey’s Anatomy e Station 19 e ci si prepara alle nuove avventure di 9-1-1: Lone Star.

Le serie di maggio 2022: Le novità

Disney+ a maggio 2022 presenterà una serie di novità succose che incontreranno di certo i vostri gusti. La più importante è prevista per il 27 maggio ed è Obi-Wan Kenobi. La storia inizia dieci anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta. Ovvero, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, passato al lato oscuro e diventato il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

L’11 maggio 2022 sbarcano invece su Disney+ tutte le puntate della prima stagione della nuovissima How I Met Your Father. In un futuro prossimo, Sophie sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre. Una storia che riporta lo spettatore nel 2021, dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle possibilità senza limiti.

Il 18 maggio, poi, arriva su Disney+ la serie Life & Beth, consigliata dai 16 anni in su. La serie tv racconta la storia di Beth (Amy Schumer), una donna la cui vita sembrerebbe piuttosto bella sulla carta. Ammirata da tutte le persone con cui è cresciuta, guadagna bene come venditrice di vino, ha una relazione da molto tempo con un ragazzo di successo e vive a Manhattan. Quando un incidente improvviso costringe Beth a confrontarsi con il suo passato, la sua vita cambia per sempre. Attraverso i flashback della sua adolescenza, Beth inizia a capire come è diventata chi è ora e chi vuole diventare. Il pubblico seguirà il suo percorso verso una vita migliore, più audace e più autentica, imparando a esprimersi e a vivere in modo più consapevole. Un viaggio lungo il viale dei ricordi è una grande fonte di traumi, di comicità e di accettazione.

Chiude l’offerta delle novità Disney+ di maggio 2022 la serie The Quest – L’impresa dei paladini, dall’11 maggio. Per migliaia di anni, Everealm è stata una terra di impareggiabile bellezza e potente magia. Ora, il regno è minacciato da una terribile maga malvagia. Come ultima speranza, le nobili Parche convocano da un altro mondo otto stranieri, chiamati i Paladini. Dovranno lavorare insieme al fine di aiutarle ad adempiere un’antica profezia e sconfiggere la Strega.

Tutte le serie in streaming su Disney+ a maggio 2022

Prendete le vostre agende, elettroniche o tradizionali: è l’ora di copiare la lista di tutte le serie che Disney+ mette a disposizione. The Wom vi aiuta anche in questo. Cosa vedere su Disney+ a maggio 2022 è presto detto

How I Met Your Father (Novità) – 11 maggio

The Quest – L’impresa dei Paladini (Novità) – 11 maggio

Life & Beth (Novità) – 18 maggio

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.S (Stagioni dalla 1 alla 7) – 18 maggio

Obi-Wan Kenobi (Novità) – 27 maggio

I film di maggio 2022

Tra i film proposti da Disney+ a maggio 2022 si segnala Sneakerentola, versione moderna e alternativa della celebre fiaba. Avremo modo di parlarvene presto in maniera approfondita.

Ma ci si diverte anche con il nuovo film dedicato ai due scoiattoli più famosi dell’universo Disney: Cip e Ciop agenti speciali. A doppiare i due scoiattoli sono Raoul Bova e Giampaolo Morelli.

Si riderà infine con la commedia romantica The Valet. Olivia (Samara Weaving) è una star del cinema mondiale che subisce un danno di immagine quando un paparazzo la immortala con il suo amante sposato (Max Greenfield). Il solerte parcheggiatore Antonio (Eugenio Derbez) appare nella stessa foto e per tale motivo viene ingaggiato per fingersi il fidanzato di Olivia.

Tutti i titoli in uscita a maggio 2022

Dareveil – 6 maggio

Bride Wars: La mia migliore nemica – 13 maggio

Innocenti bugie – 13 maggio

Sneakerentola – 13 maggio

Cip e Ciop agenti speciali – 20 maggio

Elektra – 27 maggio