A mazon Prime Video apre il 2022 all’insegna dell’italianità. Tra serie e film originali, diverse sono le produzioni nostrane. Ma quali sono le maggiori novità? Quali i titoli più interessanti? Cosa vedere su Amazon Prime Video a gennaio? Qui, tutte le novità.



Dopo aver visto Disney+, Netflix e Sky, è ora il turno di concentrarci su Amazon Prime Video. Scegliere tra le novità di gennaio 2022 è difficile per la vastità del catalogo. Chi ama i prodotti Amazon Prime Video può godersi la proposta che più si avvicina ai propri gusti, anche se tutti i titoli sembrano imperdibili. Cosa vedere su Amazon Prime Video a gennaio? The Wom vi presenta la lista completa: segnatevi voi ciò che vi attira.

Le serie Amazon Prime Video di gennaio 2022

Monterossi (dal 17 gennaio)

Una sera come tante, mentre sorseggia un bicchiere del suo whisky preferito nella sua bella casa milanese, Carlo Monterossi viene disturbato dal suono di quel videocitofono che non ne ha mai voluto sapere di funzionare. Ma alla porta, invece di un fattorino, trova un tizio col volto coperto e una pistola. Piccola. Cromata. Con un buco nero rivolto verso di lui.

Chi è Monterossi?

Iniziano così le avventure di Monterossi, da un incontro mancato con la morte, in cui viene salvato solo dal caso (e dalla pesantezza di quel bicchiere di cristallo che ha dimenticato di poggiare sul tavolino). È questa la chiamata del destino che lo spinge a indagare. Un po’ perché ha paura e deve capire chi lo vuole uccidere; un po’ perché è arrivato a un punto della vita in cui viene la tentazione di fare dei bilanci. L’amore è solo il ricordo di una donna che se n’è andata, il lavoro di autore tv gli porta soldi e un po’ di fama, ma molte crisi di coscienza e la voglia di andarsene. Un ironico infelice di successo.

Gli restano solo l’amato Bob Dylan, l’unico che riesca a dar voce alla sua nostalgia, a trovare le parole; e un desiderio imprescindibile di giustizia. Lo stesso che muove Nadia e Oscar, i suoi due giovani aiutanti presi in prestito dal mondo della tv, e quel manipolo di piedipiatti che con il Monterossi finiranno per collaborare.

Detective per caso, per rabbia e per curiosità umana, sempre in bilico tra ironica indolenza e struggimento blues, nella sua ricerca della verità Carlo Monterossi dovrà confrontarsi con una coppia di killer colti e professionali, due zingari in cerca di vendetta, collezionisti e contrabbandieri di souvenir nazifascisti, incredibili scambi di persona, una donna che sembra vissuta più volte e un passato crudele che ritorna e lascia dietro di sé indecifrabili indizi.

Il cast di Monterossi

Nel cast Fabrizio Bentivoglio, Diego Ribon, Donatella Finocchiaro, Martina Sammarco, Luca Nucera, Tommaso Ragno, Bedlù Cerchiai, Beatrice Schiros, Marina Occhionero, Maurizio Lombardi, Gabriele Falsetta, Ilir Jacellari con la partecipazione di Maria Paiato, con la partecipazione speciale di Michele Bravi, con la partecipazione straordinaria di Carla Signoris. D'obbligo, tra cosa vedere su Amazon Prime Video a gennaio.

As We See It (dal 21 gennaio)

As We See It è una serie in otto episodi che segue le vicende di Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki), e Violet (Sue Ann Pien), coinquilini poco più che ventenni tutti nello spettro dell’autismo, mentre faticano per ottenere e mantenere un posto di lavoro, fare amicizie, innamorarsi e barcamenarsi in un mondo che li evita.

Con l’aiuto delle loro famiglie, degli assistenti, e talvolta anche dandosi una mano reciprocamente, i tre coinquilini affrontano battute d’arresto e celebrano i trionfi durante il loro personalissimo viaggio verso l’indipendenza e l’accettazione.

Alla serie partecipano Glassman, Rutecki, e Pien, che si identificano tutti e tre come individui nello spettro dell’autismo.

Il cast include anche Sosie Bacon nei panni dell’assistente Mandy, Chris Pang nei panni di Van, fratello di Violet, e Joe Mantegna nel ruolo di Lou, padre di Jack.

The Legend of Vox Machina (dal 28 gennaio)

Basato sugli amati personaggi e avventure della prima campagna di gioco di ruolo da tavolo (RPG) di Critical Role trasmessa in live streaming, The Legend of Vox Machina è una serie animata di avventura fantasy per adulti che segue i Vox Machina, una banda di disadattati con una passione per alcol e risse.

Nel disperato tentativo di ripagare il conto sempre più alto, questi improbabili eroi finiscono per cercare di salvare il regno di Exandria dalle forze magiche oscure. Da un sinistro indovino a una potente maledizione, il gruppo affronta una serie di ostacoli che mettono alla prova non solo le loro abilità, ma anche la forza del loro legame.

I film di Amazon Prime Video a gennaio 2022

Cosa vedere su Amazon Prime Video a gennaio 2022 tra i nuovi film proposti? Anche in questo caso, si ha l’imbarazzo della scelta, partendo dal documentario con Benjamin Mascolo e Bella Thorne Time is Up. Desta curiosità il nuovo film di Enrico Vanzina, Tre Sorelle, una storia tutta al femminile con quattro attrici nostrane particolarmente amate. Si attendono invece con trepidazione The Tender Bar, di George Clooney con Ben Affleck, e l’animato Hotel Transylvania 4.

Ma cosa vedere su Amazon Prime Video a gennaio? Questa la lista completa dei nuovi film in uscita.

Time is Up (dal 3 gennaio)

Vivien (Bella Thorne) e Roy (Benjamin Mascolo) sono due ragazzi dalle personalità apparentemente opposte.

Vivien è una studentessa talentuosa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. Vive la sua vita come una formula matematica che la spinge a rimandare al futuro la propria felicità.

Roy invece è un ragazzo problematico, tormentato da un trauma vissuto da bambino, che sembra rincorrerlo inesorabilmente e mandare continuamente in fumo tutti i suoi sogni.

The Tender Bar (dal 7 gennaio)

The Tender Bar racconta la storia di J.R. (Tye Sheridan), un ragazzo orfano di padre che cresce tra i fumi di un bar gestito da zio Charlie (Ben Affleck),. Lo zio è il più brillante e originale tra le figure paterne bizzarre ed espansive che incontra nella sua infanzia.

Mentre la determinata madre del ragazzo (Lily Rabe) lotta per offrire a suo figlio opportunità che a lei furono negate, lascia la casa in rovina di suo padre (Christopher Lloyd), un uomo stravagante.

Suo malgrado, J.R. inizia a perseguire coraggiosamente, anche se non sempre con grazia, i suoi sogni romantici e professionali.

The Tender Bar è basato sul romanzo autobiografico "Il bar delle grandi speranze" di J.R. Moehringer, ed è diretto dal premio Oscar® George Clooney.

Ben Affleck in The Tender Bar.

Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso (dal 14 gennaio)

Dracula e la sua gang sono tornati come non li avete mai visti prima in Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso. Ritrova i tuoi mostri preferiti per un’avventura tutta nuova che vede Dracula impegnato nella missione più terrificante di sempre.

Quando la misteriosa invenzione di Van Helsing, il “Raggio Trasformatore”, va in tilt, Dracula e i suoi amici mostri vengono tutti trasformati in umani, mentre Jonathan diventa un mostro!

Nelle loro nuove sembianze, Dracula, spogliato dei suoi poteri, e un esuberante Jonathan, entusiasta della vita da mostro, devono fare squadra e girare tutto il mondo per trovare una cura prima che sia troppo tardi, e prima di farsi impazzire a vicenda.

Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante gang di umani di Dracula, la missione è riuscire a trovare un modo per tornare indietro prima che le loro trasformazioni diventino irreversibili.

My Son (dal 21 gennaio)

Edmond Murray è un giovane padre il cui figlio improvvisamente scompare. Tornato nella città in cui vive la ex moglie in cerca di risposte, Edward si trova sempre più confuso e spaventato. Presto, diventa chiaro che il ragazzo è stato rapito. Costretto a indagare per conto proprio anche in ambienti particolarmente oscuri, Murray finisce per invischiarsi in un fitto mistero.

Remake americano di Mio figlio (2017) con James McAvoy e Claire Foy.

Tre sorelle (dal 27 gennaio)

Siamo a Roma, nel 2019. Fa caldo e sta per arrivare Ferragosto. Marina, una donna borghese, sposata con un primario di Ortopedia, scopre che suo marito ha una relazione con il suo assistente uomo. Le crolla addosso il mondo. Le sue certezze borghesi vanno in frantumi.

Disperata corre a confidarsi con sua sorella Sabrina che ha un negozio di abbigliamento, ma trova in lacrime anche lei. Suo marito, avvocato, ha scoperto che lei lo tradisce e ha deciso di lasciarla.

La vacanza delle sorelle

Le due sorelle decidono così di trascorrere le vacanze estive nella villa di Marina a San Felice del Circeo, per trovare un nuovo equilibrio. Insieme a loro parte anche Lorena, la giovane massaggiatrice di Marina, anche lei alle prese con un dramma sentimentale.

A loro si aggiungerà poi Caterina, la terza sorella di Marina e Sabrina. Ad interrompere la serenità di questa vacanza, però, sarà l’arrivo di Antonio, il nuovo vicino di casa che romperà gli equilibri delle tre sorelle.

Di Enrico Vanzina, con Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Rocío Muñoz Morales e Fabio Troiano.

Flashback (dal 31 gennaio)

Il nuovo film Amazon Original francese Flashback segue le vicende di Charlie, un’avvocata di alto profilo, cinica ed egocentrica. Dopo aver vinto un altro caso incontra uno strano tassista in grado di viaggiare nel tempo di nome Hubert.

Riportandola indietro nel tempo dalla Rivoluzione Francese a "Les Trente Glorieuses" e al periodo medievale, Hubert presenta Charlie ad alcune delle donne più famose della storia.

Attraverso una serie di eventi sfortunati ma esilaranti, Charlie sarà testimone in prima persona dei momenti storici più importanti e delle battaglie combattute affinché le donne possano vivere in libertà nel XX secolo.

Per sfuggire al ciclo di viaggi nel tempo, Charlie dovrà scoprire qual è veramente il suo ruolo di donna nella società. E imparare come aiutare a dare potere a coloro che oggi non hanno voce.

Una scena di Flashback.