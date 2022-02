Se non si sa cosa guardare in tv se non si vuole vedere Sanremo, La 5 ci viene in soccorso mercoledì e giovedì sera proponendo ‘Magic Mike’ e il seguito ‘Magic Mike XXL’. Al centro le vicende di un gruppo di spogliarellisti mozzafiato dalla vita privata complicata. I film hanno dato origine anche a una docuserie che ha spopolato in America, 'Finding Magic Mike'.