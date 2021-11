Cosa vedere su Disney+: le novità di dicembre 2021

L a guida completa, arricchita anche dallo speciale Natale, per non perderti nessun titolo e orientarti, tra serie tv e film, a cosa vedere su Disney+ a dicembre

Ci siamo: è quel momento dell’anno in cui ti chiedi cosa vedere su Disney+ a dicembre? Non serve scriverlo come se fosse una lettera per Babbo Natale, abbiamo già pronte tutte le risposte alla tua domanda.

Naturalmente questo mese la piattaforma streaming propone anche gli indispensabili per Natale, dai cartoni animati classici alle pellicole cult.

Ma non solo, perché il catalogo di Disney+ continua ad espandere i suoi contenuti proponendo serie tv e film in grado di accontentare tutti i gusti: dall'ultimo film di Ridley Scott al nuovo film di animazione Ron (con Lillo), alla nuova serie dell'universo Star Wars The Book of Boba Fett, e tanti, tanti altri titoli.

Ecco qui la guida a cosa vedere su Disney+ a dicembre, con tutte le uscite e i titoli.

Le serie di dicembre 2021

Fan di Star Wars e, soprattutto, “orfane” di The Mandalorian – soprattutto di Baby Yoda! – rallegratevi. Alla domanda cosa vedere su Disney+ a dicembre, questo mese potete allegramente rispondere con una nuova serie dell’universo di Guerre Stellari. Si intitola The Book of Boba Fett e, come si può intuire, è dedicata al famoso cacciatore di taglie (comparso anche nella seconda stagione di The Mandalorian, appunto).

Desideri una serie al femminile nuova, oltre quelle che dovresti aver già visto? Vida Perfecta fa al caso tuo. Attraverso le vicende di Maria, Esther e Cristina, il pubblico fa un viaggio nell'universo femminile a 360°, tra gioie, paure, bisogni, leggerezza e sessualità di tre trentenni.

Se invece sei un’amante delle serie documentarie, dovresti proprio guardare Benvenuto sulla Terra, una serie originale del National Geographic che segue il due volte candidato all'Oscar Will Smith alla scoperta delle più grandi meraviglie della Terra, in sei avventurosi episodi diretti dal regista Darren Aronofsky (Il Cigno Nero).

Preferisci una dramedy? In The Big Leap scoprirai la sorte di un gruppo di persone "diversamente fortunate" che cercano di cambiare le loro vite a un reality show. In The Wonder Years, invece, scoprirai una storia di formazione ambientata alla fine degli anni'60 in una famiglia medio borghese afroamericana dell’Alabama. Si tratta di un remake del celebre telefilm Blue Jeans, ma da un’altra prospettiva. Tra le novtà del mese, c'è anche Foodtastic, una competizione globale (condotta da Keke Palmer) in cui abili artisti creano sculture fuori dall'ordinario tutte interamente fatte con il cibo.

Tutte le serie in streaming

Hai paura di perderti qualche titolo? Niente paura, puoi copia-incollare questa nostra lista, dove ogni serie è indicata con la data di uscita, per essere sicura di non scordati nulla quando pensi a cosa vedere su Disney+ a dicembre, tra novità e “vecchi” titoli.

The Big Leap – Un'altra opportunità - dal 1°dicembre

L'uomo di casa (nove stagioni) – dal 1°dicembre

Benvenuto sulla Terra – dall'8 dicembre

Vida Perfecta – dall'8 dicembre

The Glades (quattro stagioni) – dal 1°dicembre

Harrow (tre stagioni) – dall'8 dicembre

Foodtastic – dal 15 dicembre

The Book of Boba Fett – dal 29 dicembre

I titoli per piccole (grandi) ragazze

Chi l’ha deciso che da grandi non possiamo guardare con piacere le serie animate generalmente indicate per «il pubblico giovane»? Ecco, nessuno, e quindi tra le uscite del mese puoi aggiungere anche questi titoli nella tua lista di cosa vedere su Disney+ a dicembre.

Miraculus: Le storie di Ladybug e Chat Noir (quarta stagione) – dal 1°dicembre

Elena di Avalor (terza stagione) – dal 22 dicembre

Sydney to the Max (seconda stagione) – dal 22 dicembre

Ducktales – dall'8 dicembre

I film in uscita a dicembre

Si comincia con l’ultimo film di Ridley Scott e “si chiude” con un film documentario, ma in mezzo ci sono tanti titoli da non perdere. Pronta per sapere cosa vedere su Disney+ a dicembre, sul fronte cinematografico?

Come anticipato qui sopra, sulla piattaforma streaming debutta, dopo la distribuzione cinematografica, The Last Duel: ispirato a una storia vera, ambientato nella Francia del XIV secolo, racconta la drammatica vicenda di uno stupro e della resa dei conti. A fare da contraltare più tenero c’è il film d’animazione Ron – Un amico fuori programma, incentrato sull’amicizia tra l’adolescente impacciato Barney e il suo buffo amico- assistente tecnologico (poco virtuale). E ancora, il documentario The Rescue, che racconta il salvataggio di 12 ragazzi thailandesi e del loro allenatore di calcio, rimasti intrappolati in una grotta allagata nel 2018.

Oltre a Diario di una schiappa, non mancano altri titoli per grandi e piccoli, a cominciare da Canto di Natale di Topolino, classico cortometraggio della Disney che porta in scena un classico della letteratura natalizia mondiale, il romanzo A Christmas Carol di Charles Dickens.

Tutti i titoli in uscita a dicembre

The Last Duel – dal 1°dicembre

Diario di una schiappa – dal 3 dicembre

Canto di Natale di Topolino – dal 3 dicembre

Un Natale per Paperino – dal 10 dicembre

Ron – Un amico fuori programma – dal 15 dicembre

Downhill – dal 10 dicembre

Evita – dal 17 dicembre

Natale... Di Nuovo? – dal 24 dicembre

Topolino e Minni – Il Desiderio di Natale – dal 24 dicembre

The Rescue – Il salvataggio dei ragazzi – dal 31 dicembre

Lo speciale Natale 2021

Sinceramente, chiedersi cosa vedere su Disney+ a dicembre è quasi una domanda retorica. Lo sappiamo tutte che nel mese più natalizio dell’anno le maratone di film a tema sono una certezza. La piattaforma streaming, infatti, non smentisce questa tradizione e rende disponibili vari titoli di film di Natale perfetti per tutte le età. A questi titoli si aggiungono naturalmente il cortometraggio Canto di Natale di Topolino e Un Natale per Paperino (li trovi nella lista dei film in uscita a dicembre).

Mamma ho perso l'aereo

Mamma ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York

Nightmare Before Christmas

A Christmas Carol

Frozen – il regno di ghiaccio

Frozen 2 – il segreto di Arendelle

Topolino e la magia del natale

Le Avventure di Olaf