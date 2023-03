Cosa dirà la gente: tradizione e integrazione nel film Cielo

P rosegue su Cielo il ciclo di film Lo sguardo di lei con Cosa dirà la gente, un’opera di Iram Haq che racconta la storia di un’adolescente di origine pakistana divisa tra modernità occidentale e tradizione musulmana.



Cielo trasmette il 31 marzo il film Cosa dirà la gente della regista Iran Haq. Si tratta del sesto lungometraggio scelto per la nuova stagione di Lo sguardo di lei, un ciclo di otto titoli diretti da altrettante registe donne. Ogni film è introdotto da Rocío Muñoz Morales nei panni della cliente di uno psicanalista.

La trama del film

Diretto e sceneggiato da Iram Haq, il film Cielo Cosa dirà la gente racconta la storia dell'adolescente Nisha, la cui doppia vita da pakistana obbediente alle tradizioni da un lato e da norvegese contemporanea dall'altro lato finisce inevitabilmente per procurarle più di un guaio.

Sedicenne di origine pakistana che a casa si comporta seguendo i costumi dettati dalla volontà del padre, Nisha si comporta come tante sue coetanee che vivono a Oslo una volta varcata la soglia della sua abitazione. Riesce a bilanciare la sua duplice identità, a divertirsi con le amiche (e il fidanzato) e a non far arrabbiare il padre, un migrante che è in Norvegia per cercare miglior fortuna, sotto lo sguardo disinteressato di sua madre.

Una volta scoperto il comportamento della figlia, Mirza non può che preoccuparsi del giudizio della gente e, per non essere isolato dal resto della sua cerchia sociale, decide di proteggerla dalla "contaminazione occidentale" e di spedirla nel suo Paese d'origine. Così facendo, lascerà che Nisha possa scoprire le sue radici e capire il vero significato di valori come famiglia, comunità e tradizione.

Il poster del film Cielo Cosa dirà la gente.

Una storia personale

Il film Cielo Cosa dirà la gente mette in scena - seppur in chiave di commedia e scontro culturale - un episodio realmente avvenuto nella vita della resita Iram Haq, come lei stessa ricorda: "Ho scelto di raccontare un episodio della mia storia personale. Quando avevo 14 anni, sono stata letteralmente sequestrata dai miei genitori e costretta a rimanere a vivere in Pakistan per un anno e mezzo".

"Ho aspettato molto tempo per raccontare la vicenda e di divenire regista, in modo da avere il giusto sguardo sulla vicenda e darle un senso, in modo da non dipingere Nisha come una vittima dei suoi genitori "carnefici". Per me, Cosa dirà la gente racconta l'impossibile storia d'amore di tanti genitori attenti alle tradizioni verso i loro figli integratisi in una nuova società, una storia che in tanti hanno vissuto e che ovviamente non avrà mai un lieto fine fino a quando il divario tra la cultura occidentale e quella musulmana continuerà a essere così profondo come lo è oggi".

La regista Iram Haq.

Il cast

A dirigere il film Cielo Cosa dirà la gente è Iram Haq, attrice, sceneggiatrice e regista norvegese di origine pakistana. Nata a Oslo nel 1976, ha studiato regia e recitazione e ha avuto il suo debutto dietro la macchina da presa nel 2009 con il corto Little Miss Eyeflap, presentato con successo al Sundance Film Festival. Nel 2013 ha invece firmato il suo primo lungometraggio, I Am Yours, che dopo essere stato portato al Toronto Film Festival ha rappresentato la Norvegia agli Oscar. Cosa dirà la gente è il suo secondo film.

Protagonista principale del film Cielo Cosa dirà la gente nei panni di Nisha è la giovane attrice Maria Mozhdah. Nata in Pakistan nel 1999 ma cresciuta in Norvegia, la Mozhdah è entrata a 10 anni a far parte del cast di una serie per bambini ma non ha altre esperienze di recitazione alle spalle. Mirza, il padre di Nisha, ha invece il volto dell'attore Adil Hussain che, nato nel 1963, è molto conosciuto nel mondo dello spettacolo indiano. Tra i numerosi film che lo hanno visto in azione si ricordano soprattutto Il fondamentalista riluttante di Mira Nair e Vita di Pi di Ang Lee.

Quattro domande alla regista

Per capire meglio com’è nato e di cosa parla il film Cielo Cosa dirà la gente, abbiamo posto quattro domande alla regista Iram Haq.

Partiamo dal titolo del film. Da dove nasce?

Il detto ‘cosa dirà la gente (log kya kahenge) è un'espressione molto nota ai pachistani e agli indiani. In hindi e in urdu è un'espressione usata frequentemente nelle famiglie e negli ambienti in cui la tradizione e l'onore rappresentano valori importanti. Ed è proprio questa ossessione per l'opinione della gente l'elemento di cui voglio liberarmi, sradicandola una volta per sempre.

Ma su un piano più personale, cosa significa per te?

Dietro a tutto questo c'è il mio desiderio di vivere onestamente; di rispettare me stessa. Fare quello che voglio e non quello che gli altri si aspettano da me. Non è nella mia natura uniformarmi agli altri. Perciò trovo interessante osservare cosa succede a coloro che si adattano ai desideri e ai bisogni degli altri, o di un intero sistema. È una forma di libertà dire alle ragazze che vivono sotto uno stretto controllo sociale che, anche se è difficile, non dovrebbero mai lasciarsi intimidire dai bisogni e dai desideri degli altri.

Che genere di discussioni vorresti veder scaturire dalla visione del tuo film?

Spero che il film aiuti a comprendere più a fondo il dilemma nel quale si trovano genitori e figli, specialmente quando provengono da mondi tanto distanti come Nisha e suo padre. Non intendo provocare nessuno, sentivo solo un forte bisogno di raccontare una storia vera.

Cosa ti ha ispirato a scrivere una storia come questa?

Il film è ispirato a diversi eventi della mia vita. Come Nisha nel film, avevo soprattutto amici norvegesi e mi sembrava ingiusto non poter fare quello che gli altri ragazzi della mia età potevano fare. Sono stata rapita dai miei stessi genitori e costretta a vivere con dei parenti in Pakistan quando avevo 14 anni. Detto questo, nel film ho aggiunto molti elementi di fantasia.

Cosa dirà la gente: Le foto del film 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 PREV NEXT