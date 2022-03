C orro da te è il nuovo film di Riccardo Milani, una commedia romantica con protagonisti Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. Gioca in maniera intelligente sul tema della diversità fisica per annullare ogni distanza e sperare in un’inclusione che vada al di là degli ostacoli. Ve ne mostriamo in esclusiva una clip.

Pierfrancesco Favino e Miriam Leone sono i protagonisti di Corro da te, il nuovo film di Riccardo Milani. La storia prende spunto dalla commedia sentimentale francese Tutti in piedi e si propone come obiettivo quello di annullare ogni distanza culturale, sociale e fisica tra Gianni, un seduttore seriale, e Chiara, una musicista resa paraplegica da un incidente.

Prodotto da Wilside e Vision Distribution con la collaborazione di Sky e Prime Video, Corro da te è distribuito in sala da Vision Distribution da giovedì 17 marzo. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Milani con Furio Andreotti e Giulia Calenda. TheWom.it ve ne propone una clip in esclusiva.

Corro da te, il nuovo film di Riccardo Milani con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, racconta della storia d’amore, divertente, romantica e commovente, tra Chianni e Chiara.

Bello, sportivo, single incallito e seduttore seriale, Gianni è un quasi cinquantenne in carriera a capo di un importante brand di scarpe da running che vanta tra i suoi testimonial i più grandi atleti del momento. Disposto a tutto pur di conquistare la giovane donna di turno, per una serie di circostanze arriva a fingere di essere costretto su una sedia a rotelle. Punta tutto sulla pietà, per lui l’unico sentimento che è possibile provare nei confronti di un disabile.

Ma quando incontra Chiara, una donna solare e dinamica, musicista per lavoro e tennista per passione nonostante l’incidente che l’ha resa paraplegica, Gianni inizia a provare per lei tutt’altro tipo di sentimenti. Attraverso lei e i suoi amici, sportivi e vitali almeno quanto lei, Gianni non potrà far altro che cambiare prospettiva su molte cose: la vita, l’amore, la disabilità in sé. Imparerà che l’unico vero handicap è l’assenza di forza d’animo, per ritrovarsi infine totalmente cambiato sia come uomo che come businessman.

Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in Corro da te.

L’ultimo film di Piera Degli Esposti

Oltre a Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, Corro da te è un film dal cast all star. Conta infatti sui nomi di Pietro Sermonti, Vanessa Scalera (l’amata Imma Tataranni dell’omonima serie di Rai 1), Pilar Fogliati, Andrea Pennacchi, Carlo De Ruggieri e Giulio Base. Ha anche la partecipazione straordinaria di Michele Placido, in chiave superlativamente comica: poche pose ma irresistibili nei panni del padre di Gianni.

Ma è anche l’ultimo film girato da Piera Degli Esposti, una delle più grandi attrici del cinema, del teatro e della televisione italiana, scomparsa il 14 agosto 2021 all’età di 83 anni. Quello di Margherita, la nonna di Chiara e Alessia, in Corro da te rappresenta l’ultimo regalo di una donna che da sempre ha combattuto battaglie molto più grandi di lei.

La clip in esclusiva

Cosa accadrebbe se ti innamorassi di qualcuno che è diversamente abile? Quali sarebbero le complicazioni? E cosa, viceversa, succederebbe se ti innamorassi di qualcuno che finge di essere chi non è? Non sarebbe forse l’amore più forte della ragione e degli ostacoli? Del resto, Shakespeare ce lo ha insegnato: Amor vincit omnia.

Sono queste le domande su cui Corro da te, il nuovo film di Riccardo Milani con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, punta ad accendere in maniera divertente e divertita i riflettori. La differenza fisica, raccontata con toni leggeri, rappresenta per il lungometraggio un modo per annullare ogni distanza e stigma, per far cadere ogni barriera, preconcetto o pregiudizio.

"Corro da te credo sia soprattutto una storia d’amore", ha dichiarato il regista. "Una commedia romantica e divertente che incontra la durezza della disabilità. Un film che racconta la civiltà del nostro tempo, che purtroppo spesso si esprime attraverso un modello di società che seleziona e coltiva la bellezza fisica, aspirando ad una comunità in cui sono tutti belli e tutti in salute. E quando salute e bellezza vengono meno si rimane fuori. Una civiltà, quindi, che seleziona, ma nella quale continuo a pensare che, in fondo ad ognuno di noi, anche nella persona peggiore, quella che ci sembra la meno sensibile e irrecuperabile, esiste ancora una scintilla di umanità, di sensibilità, che l’occasione giusta può far riemergere e rifiorire".

Nella clip di Corro da te, che vi mostriamo in anteprima, vediamo Chiara, la protagonista interpretata da Miriam Leone, raccontare alla sorella Alessia, portata in scena da Pilar Fogliati, le sue impressioni su Gianni, l'uomo "in carrozzina" che lei le ha presentato e che l'ha invitata a casa sua dopo un paio di incontri andati bene.