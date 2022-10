Corpo libero: un thriller sullo sfondo della ginnastica artistica femminile su Paramount+

B asata sull’omonimo romanzo di Ilaria Bernardini, arriva la serie tv Corpo libero: sei puntate con al centro un giallo che coinvolge un gruppo di atlete adolescenti

Corpo libero è la nuova serie tv disponibile su Paramount+ a partire dal 26 ottobre. Prodotta da Indigo Film e Network Movie (in coproduzione con ZDFneo, in collaborazione con Rai Fiction e Paramount+ e in associazione con All3Media International), è composta da sei episodi che nel 2023 arriveranno anche su Rai 2.

Diretta da Cosima Spender e Valerio Bonelli, la serie tv Corpo libero è tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Bernardini, edito da Mondadori. Nel cast, troviamo Antonia Truppo, Filippo Nigro, Alessia De Falco, Giada Savi, Federica Cuomo, Eva Iurlaro e Giada Pirozzi. Con loro, anche Barbara Chichiarelli.

La trama della serie tv Corpo libero

La serie tv Corpo Libero è un thriller ambientato nel mondo della ginnastica artistica femminile, in un’Italia montana e remota, durante una settimana di rigido inverno che cambierà per sempre i destini delle giovani protagoniste. È una storia di formazione, un viaggio attraverso l’adolescenza che ha al suo centro sia la voglia che la paura di crescere. È il racconto di uno sport fatto di leggerezza, salti e voli, ma anche di addestramento militare, regole severe e di terribili e continui sacrifici. Un racconto di genere ma allo stesso tempo ritmato, pop e vitale come solo l’adolescenza può essere.

Martina (Alessia De Falco), 15 anni, è un’atleta della Vis Invicta, la squadra che rappresenta l’Italia al prestigioso torneo Winter Fox. Dopo essere stata ferma a causa di un misterioso infortunio, Martina torna a gareggiare per dimostrare, soprattutto a sé stessa, il suo valore. Insieme nella squadra, le inseparabili Carla (Giada Savi) e Nadia (Federica Cuomo), le più forti, e Anna (Giada Pirozzi) e Benedetta (Eva Iurlaro), soprannominate “le inutili”.

Con il torneo le loro vite potrebbero cambiare. Per un’intera settimana, infatti, giorno dopo giorno, chiuse in un albergo di montagna rimasto fermo nel tempo, si sfideranno insieme alle atlete di altre quattro squadre cercando di centrare l’obiettivo più alto: un posto alle prossime Olimpiadi. Ad accompagnarle in questa sfida, la coach Rachele (Antonia Truppo) e il medico sportivo Alex (Filippo Nigro), gli adulti che le ragazze, da anni, vedono più dei loro genitori.

La morte di una ragazza, il cui corpo viene ritrovato nei boschi, però, cambia tutto. E l’indagine sull’omicidio diventa l’occasione per immergerci nel mondo delle protagoniste, scoprire i loro segreti, smascherare le loro bugie, e quelle, ben più pericolose, degli adulti.

Il poster della serie tv Corpo libero.

Una fiaba moderna

La serie tv Corpo libero “un thriller e allo stesso tempo una fiaba moderna sulla ricerca ossessiva della perfezione, fisica e mentale, e dell’eterna giovinezza”, hanno spiegato i registi Cosima Spender e Valerio Bonelli. “Il racconto ha come arena principale il mondo claustrofobico di un torneo di ginnastica artistica e si svolge nel corso di una settimana in Abruzzo”.

Partendo dalla loro esperienza ventennale nel mondo del documentario e del montaggio, Spender e Bonelli hanno voluto che le protagoniste fossero interpretate da vere atlete di ginnastica artistica. “Dopo aver fatto nostre le sceneggiature, una delle prime sfide è stata quella di cercare, tra le atlete di ginnastica artistica campana, cinque giovani ragazze che potessero diventare le nostre protagoniste. Ci siamo indirizzati verso giovani atlete che avessero delle personalità simili alle nostre protagoniste o almeno dei punti in comune. E da loro siamo partiti per cucirgli addosso i ruoli delle protagoniste, lavorando da una parte con queste ragazze che non avevano mai recitato prima e dall’altra con le autrici”.

Una seconda sfida è stata quella di poter trasporre in immagini il realismo e la precisione con cui le sceneggiature descrivevano le dinamiche di un gruppo di adolescenti. “Le nostre cinque protagoniste ci portano in un mondo di competizione tossica, di infatuazioni, di gelosia e di vulnerabilità. Ed è proprio all’interno di questo microcosmo soffocante che avviene un omicidio. In contrasto con il realismo delle dinamiche competitive tra ragazze, c’è un altro elemento della storia che ci ha particolarmente conquistato: i momenti in cui i personaggi si trovano a confrontarsi in un’atmosfera sospesa e fiabesca”.

Una scena della serie tv Corpo libero.

Il corpo femminile

Uno dei temi più importanti della serie tv Corpo libero è quello del corpo femminile, con i suoi mutamenti. “Nel contesto della ginnastica, infatti, la crescita di una ragazza che diventa donna rappresenta un ostacolo da fronteggiare. Una corsa contro il tempo e una sorta di morte, perché segna la fine della carriera sportiva. La trasformazione del corpo è dunque fonte di ansia e di sofferenza per una giovane atleta, con la stessa intensità con cui la società stigmatizza in età adulta il processo di invecchiamento”, hanno evidenziato Spender e Bonelli.

“Per una ginnasta, l’adolescenza è il periodo di massima esplosione”, hanno specificato le autrici della serie tv (Chiara Barzini, Ilaria Bernardini, Ludovica Rampoldi e Giardana Mari). “Dopo, il corpo si appesantisce, non è più capace di opporsi con la stessa leggerezza alla forza di gravità. Diventa un corpo, in qualche maniera, vecchio. Le atlete devono cercare di rimanere più piccole e leggere possibile, quasi delle bambine. Per di più, il corpo di una ginnasta non appartiene solo a lei: è “l’unico corpo” della squadra, e viene costantemente misurato, pesato, allenato, giudicato, mentre lotta contro l’avverarsi della sua stessa natura. Una sintesi potente dell’essere ragazza e donna in generale: questa battaglia persa in partenza contro il tempo, infatti, nella nostra storia riguarda tutte”.

“Il punto di partenza per la scrittura della serie tv Corpo Libero è stato l’omonimo romanzo di Ilaria Bernardini, che, seppur uscito più di dieci anni fa, ha saputo anticipare i temi più oscuri emersi recentemente nel mondo della ginnastica artistica”, hanno continuato le autrici.

“Abbiamo cominciato a scrivere sulla scia del processo a Larry Nassar – l’ex medico della nazionale statunitense accusato di aver abusato di più di 500 atlete – cariche delle parole potenti e rivoluzionarie delle giovani ragazze che, chiamate a testimoniare contro un blocco di potere che pareva impossibile da demolire, hanno rivelato un sistema feroce. Abusi sessuali e psicologici, competizione spietata, umiliazioni, la costrizione del corpo e della mente perpetrata dagli adulti ai danni di giovanissime atlete, spesso poco più che bambine. Uno scenario che getta un’ombra nera su uno sport, la ginnastica artistica, fondato su valori antitetici, sulla ricerca dell’equilibrio tra delicatezza e forza, tra leggerezza e precisione”.

Una scena della serie tv Corpo libero.

I personaggi principali

Conosciamo da vicino i personaggi che animano la serie tv Corpo libero.

Martina (15 anni) – Alessia De Falco

Era la promessa della squadra, prima di un misterioso incidente che l’ha resa una ginnasta mediocre e insicura. È la silenziosa e l’esclusa del gruppo. Soffre di un disturbo ossessivo compulsivo, scatenato dall’ansia e dalla paura. Il torneo Winter Fox è la sua occasione per tornare a vincere.

Carla (15) – Giada Savi

È la star del club. È quindi incredibilmente preziosa. Manipolatrice e regina indiscussa della sua squadra, sa come incitare le altre ragazze, renderle combattive, ma sa anche come umiliarle. Ha un rapporto simbiotico con Nadia e una mania per la ginnasta rumena Angelica Ladeci: un’ossessione che non si esaurisce sul campo gara.

Nadia (15) – Federica Cuomo

Nevrotica, autodistruttiva, dipendente da Carla, e morbosamente attratta dai video YouTube sui peggiori incidenti della ginnastica. Da sempre è amica di Carla, anzi da sempre ne è innamorata e lascia che gli altri scambino la sua devozione per amicizia. La ama e la subisce, farebbe qualunque cosa per lei.

Anna e Benedetta aka Le Inutili (15) – Giada Pirozzi e Eva Iurlaro

Vengono presentate insieme perché insieme le percepisce il mondo, in quanto inutili. Sono l’anello debole del club Vis Invicta. Anna è bulimica, Benedetta è insicura. Entrambe vengono bullizzate da Carla e Nadia ed entrambe, a modo loro, lo accettano.

Rachele (45) – Antonia Truppo

È l’allenatrice del club Vis Invicta. Ex ginnasta, ha visto i propri sogni fallire. Veste in maniera eccessiva, cerca su Tinder un uomo che la salvi, sbevazza e fa uso di tranquillanti. Non ha figli, il Club è tutta la sua vita e non è disposta a perdere ancora una volta ciò che ama.

Alex (46) – Filippo Nigro

È il medico del Club. Sposato, bugiardo. Ha molto chiari quali sono i suoi obiettivi e sa come portarli a termine. Ha una relazione extraconiugale con Rachele, ma la loro collaborazione va oltre il semplice sesso...

Angelica Ladeci (15) – Catinca Petrescu

Detta La libellula, è un’icona di grazia e leggerezza. Bellezza algida e pura, dedita allo sport e ai suoi valori, Angelica è semplicemente inarrivabile. Tutte la temono, tutte vorrebbero essere come lei.

Pietro Ianni (18) – Emanuele Maria Di Stefano

Figlio maggiore dei proprietari dell’hotel Belvedere. Bello, selvatico, Pietro è come la terra da cui viene: ha qualcosa di indomito e misterioso che un po’ tutte vorrebbero esplorare. Soprattutto Martina.

Elena Pace (35) – Barbara Chichiarelli

È la poliziotta che conduce l’indagine sull’omicidio. Giovane, zelante, empatica, Elena conduce gli interrogatori cercando di dipanare la tela di bugie e reticenze tessuta dalle ragazze.

