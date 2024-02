Noomi Rapace e i misteri dello spazio in una nuova serie tv a sfondo fantascientifico

A rriva su Apple Tv+ la serie tv Constellation, che vede l’attrice Noomi Rapace nei panni di un’astronauta che, dopo una misteriosa collisione, fatica a riprendere in mano la sua vita sulla Terra. E le conclusioni sul perché avviene saranno sconvolgenti per tutti.

Apple Tv+ propone dal 21 febbraio i primi tre episodi della serie tv Constellation, thriller psicologico a sfondo fantascientifico con protagonisti gli attori Noomi Rapace e Jonathan Banks. Creata e scritta da Peter Harness, la serie tv Constellation vede Rapace nel ruolo di Jo, un'astronauta che torna sulla Terra dopo un disastro nello spazio e scopre che alcuni pezzi fondamentali della sua vita sembrano essere scomparsi. La serie è un'avventura spaziale ricca di azione che esplora i lati più oscuri della psicologia umana e segue la disperata ricerca di una donna nel tentativo di svelare la verità sulla storia dei viaggi spaziali e di recuperare tutto ciò che ha perso.

Nel cast figurano anche James D'Arcy, Julian Looman, William Catlett e Barbara Sukowa, oltre alle giovanissime Rosie e Davina Coleman nel ruolo di Alice. È diretta, invece, dalla vincitrice del premio Emmy Michelle MacLaren, dal candidato all'Oscar Oliver Hirschbiegel e dal candidato all'Oscar Joseph Cedar.

I misteri dello spazio

Quando un'astronauta sperimenta una misteriosa crisi nello spazio, la sua vita sulla Terra viene gettata nel caos. Questa è la premessa inquietante della serie tv Constellation, thriller fantascientifico disponibile su Apple TV+.

Composta da otto episodi, la serie tv Constellation vede Noomi Rapace nei panni dell'astronauta Jo Ericsson, che lavora per l'Agenzia Spaziale Europea ed è in missione di ricerca presso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Ma, dopo una collisione alla base, l'ossigeno comincia a scarseggiare e lei affronta una corsa contro il tempo per tornare a casa dal marito Magnus (James D'Arcy) e dalla figlia Alice (Rosie Coleman).

"Jo è vulnerabile ed è intrappolata in una situazione estrema quando si rende conto che potrebbe non riuscire a tornare dalla sua famiglia", ha sottolineato Rapace. "Ma riesce comunque ad agire grazie al suo addestramento". Così facendo, Jo arriva infine sulla Terra, ma i suoi problemi sono appena iniziati. Inizia infatti a soffrire di visioni preoccupanti e alterazioni della realtà, che influenzano i suoi rapporti con Magnus e Alice. Le sue difficoltà potrebbero essere collegate alla misteriosa collisione e a una scoperta inquietante che ha fatto sull'ISS?

"Jo sente che tutto intorno a lei è sbagliato, ma non sa perché", ha evidenziato ancora l’attrice. "È una sensazione che ho portato a casa anch’io dopo aver finito le riprese. Ho avuto degli incubi: la storia si è insinuato dentro di me".

Nel frattempo, lo scienziato della NASA ed ex astronauta Henry Caldera (Jonathan Banks) ha seguito con ansia le fortune di Jo poiché ha bisogno di recuperare un dispositivo usato negli esperimenti condotti dal team per lui. Ma, quando analizza i dati, si ritrova a vivere anch’egli anche strani fenomeni. Anche per il suo gemello separato Bud (interpretato sempre da Banks), un altro ex astronauta, ci sono guai in arrivo, poiché deve affrontare le conseguenze di una missione spaziale avvenuta decenni prima.

"Mi è piaciuto interpretare due personaggi diversi", ha commentato Banks. "Uno è cattivo, l'altro è pure peggio! Uno è ossessionato dal potere e è determinato a ottenere qualcosa, e l'altro nutre sentimenti di gelosia e rabbia per aver fallito".

La serie tv Constellation è stata girata in Marocco, Finlandia e Germania, e una replica dell'ISS è stata costruita in uno studio di Berlino, mentre esperti spaziali, tra cui l'ex astronauta della NASA Scott Kelly, hanno lavorato come consulenti per garantire autenticità al racconto.

"Il set mi ha tolto il fiato. Sembrava tutto così reale", ha dichiarato Rapace, che ha lavorato con cavi e imbracature per la scena in cui Jo fluttua in assenza di gravità. "La mia prima prova è stata un disastro", ha scherzato. "Mi sentivo come una pietra nell'acqua, senza alcun controllo. Ma mi sono messa subito al lavoro e sottoposta a molti esercizi. Una volta, Scott Kelly si è fermato vicino al monitor guardando le mie scene di fluttuazione e ci ha creduto. Quella è stata una gran bella giornata!".

