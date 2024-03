Su Netflix, un film con Gary Oldman mostra gli effetti della dipendenza da farmaci (e droga)

N etflix propone il film Confini e dipendenze, un thriller in cui si intrecciano tante storie (vere) che mettono in evidenza come la dipendenza distrugga vite e società. Con un cast all star: da Evangeline Lilly a Gary Oldman.

Arriva su Netflix dal 10 marzo il film Confini e dipendenze. Thriller che esplora il maniera sfaccettata l’emergenza legata all’uso e alla diffusione degli oppioidi, il film Netflix Confini e dipendenze ha per protagonisti gli attori Gary Oldman, Armie Hammer ed Evangeline Lilly per una storia che in chiave thriller intreccia i destini di un agente della DEA sotto copertura, di un ricercatore universitario e di una madre in lutto.

La trama del film

Confini e dipendenze, il secondo film diretto e scritto da Nicholas Jarecki che approda ora su Netflix, offre uno sguardo senza compromessi all’epidemia degli oppiacei attraverso tre storie parallele ispirate a eventi realmente accaduti. Avvincente thriller carico di tensione, porta un tocco umano sull’epidemia che ha decimato centinaia di migliaia di vite in tutto il mondo e continua a dilagare fuori controllo.

Al centro della vicenda ci sono tre differenti personaggi. Il dottor Tyrone Brower (Gary Oldman) è un professore universitario alle prese con inaspettate rivelazioni riguardanti il suo datore di ricerca, una grande compagnia farmaceutica che sta portando sul mercato un nuovo antidolorifico. Jake Kelly (Armie Hammer) è, invece, un agente sotto copertura della DEA che tenta di infiltrarsi in un’operazione internazionale di contrabbando di Fentanyl. Claire Reimann (Evangeline Lilly), è infine un’architetta in ripresa da una dipendenza da ossicodone che cerca la verità dietro il coinvolgimento di suo figlio, da poco morto, con gli stupefacenti. Le loro storie si fondono per illuminare il panorama di una crisi sanitaria internazionale che tocca ogni angolo della società, in una storia in cui si mescolano integrità professionale, ambiguità morale, amore e vendetta.

Nel cast del film Netflix Confini e dipendenze, troviamo anche gli attori Greg, Michelle Rodriguez, Luke Evans, Lily-Rose Depp, Martin Donovan, Scott Mescudi, Indira Varma, Mia Kirshner, Veronica Ferres, Michael Aronov, Guy Nadon e Duke Nicholson.

Il poster originale del film Netflix Confini e dipendenze.

Da tante storie vere

Con il suo acclamato debutto cinematografico, Arbitrage, Nicholas Jarecki ha presentato un thriller di suspense sull’amore e la lealtà raccontando di frode e omicidio nel mondo dell’alta finanza. Con il film Netflix Crimini e dipendenze, lo scrittore-regista ha rivolto invece la sua attenzione all’epidemia degli oppiacei. “Mi sono sempre interessato ai film con trame narrative multiple, film raccontati da diverse prospettive dove le storie si intrecciano. Ci sono dei classici di quel genere che mi hanno ispirato come 21 Grammi e, naturalmente, Traffic“, ha spiegato Jarecki.

“Sono stato anche coinvolto personalmente dall’epidemia degli oppiacei per via delle storie delle difficoltà affrontate da alcuni miei amici. Ho in quei casi capito che le questioni erano particolarmente complesse e spesso fraintese. Quando ho iniziato a scrivere questo film, ho sentito il bisogno di esplorare i molti aspetti dell’argomento attraverso diversi personaggi ed emozioni. Dovevo farlo in modo da poter guardare l’intero panorama di come il problema si manifesta nella società”.

Jarecki ha cominciato a pensare alla storia del film già nel 2012. Ma sarebbero passati anni prima che si sedesse finalmente a scrivere la sceneggiatura di Confini e dipendenze. “Per molti anni ho pensato ai personaggi: Tyrone, Jake e Claire. Non li avevo chiaramente in mente, ma ne avevo l’idea, e sapevo che volevo esplorare questo ambito… Non ci sono risposte facili alle domande che il film pone.”

“Ho iniziato allora le mie ricerche, aiutato da un vero agente infiltrato che dirigeva una task force antidroga e da giornalisti che hanno divulgato molte storie sulle azioni segrete dei grandi produttori di oppiacei. Siamo andati nei luoghi reali, abbiamo visto i luoghi dove i trafficanti avevano agito e i posti dove le droghe illecite venivano fabbricate e trasportate. Ho anche fatto molte ricerche sul lato farmaceutico; ho visitato laboratori e ho incontrato CEO di aziende farmaceutiche, ho lavorato con scienziati che mi hanno aiutato a modellare i dettagli e assicurarmi che fossero autentici”.

Jarecki ha poi scritto la sceneggiatura nel corso di sei mesi nel 2017. “Piano piano, le storie hanno cominciato a emergere,” ha spiegato, sottolineando che, sebbene siano fiction, le storie sono tratte da eventi reali. “La storia è la cosa e è sempre la più difficile da ottenere correttamente”.

Confini e dipendenze: Le foto del film

