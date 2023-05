Confess, Fletch: Su Sky un film che rinverdisce un iconico personaggio del cinema e della letteratura

C onfess, Fletch è il film che, offerto da Sky, riporta sullo schermo l’iconico detective ex giornalista creato dallo scrittore Gregory Mcdonald. A interpretarlo non c’è più Chevy Chase ma Jon Hamm, diretto dall’amico Greg Mottola.

Sky trasmette il 3 maggio in prima visione assoluta il film Confess, Fletch. Diretto da Greg Mottola, che ne ha scritto anche la sceneggiatura con Zev Borov, è una commedia crime che si basa sull’omonimo romanzo del 1976 dello scrittore Gregory Mcdonald.

Confess, Fletch porta il personaggio di Fletch sullo schermo per la terza volta. Cambia però l’attore che lo interpreta, Jon Hamm, che subentra a Chevy Chase (protagonista di Fletch – Un colpo da prima pagina e Fletch – Cronista d’assalto). Al fianco di Hamm recitano anche gli attori Lorenza Izzo, Marcia Gay Harden, Kyle MacLachlan, Roy Wood jr e John Slattery.

La storia del film Sky Confess, Fletch ruota intorno al maliziosamente affascinante e infinitamente fastidioso Fletch, che diventa il principale sospettato di un caso di omicidio durante la ricerca di una collezione d’arte rubata. L’unico modo per provare la sua innocenza sarà scoprire, in una lunga lista di sospetti, chi è il colpevole.

La trama del film

Confess, Fletch, il film proposto da Sky, comincia quando Irwin “Fletch” Fletcher, giornalista investigativo diventato detective, arriva a Boston dall’Italia per conto della fidanzata Angela (Lorenza Izzo), interessata a recuperare la collezione d’arte multimilionario del padre. I dipinti sono stati rubati e sono in possesso di un mercante americano di nome Ronald Horan (Kyle MacLachlan). La collezione è servita per pagare il riscatto del padre di Angela, un conte milionario italiano rapito dalla malavita.

Quando arriva in una casa in affitto a Boston, Fletch trova una donna morta, successivamente identificata come la barista Laurel Goodwin. Nonostante sia quello che ha chiamato la polizia, in breve Fletch diventa il principale sospettato dell’omicidio. Il sergente Monroe (Roy Wood Jr.) e la giovane detective Griz (Ayden Mayeri) cominciano così a pedinarlo

Ed è da quel momento che inizia la sua disperata ricerca per la verità, scoprendo che il crimine non è mai stato così disorganizzato come in questo caso.

Il poster italiano del film Sky Confess, Fletch.

Un film atteso più da più di 25 anni

Prima del film Sky Confess, Fletch, il regista Greg Mottola e l’attore Jon Hamm avevano già lavorato insieme, in particolare nel sottovalutato Le spie della porta accanto. Tra loro c’è dunque una forte alchimia che è sfociata nel desiderio di riportare, dopo decenni, il personaggio di Fletch nello schermo, operazione che non era riuscita ad altri. Ma il desiderio di farlo era talmente forte che entrambi hanno accettato di decurtare il loro compenso: Hamm, ad esempio, ha rinunciato quasi al 60% della sua paga mentre Mottola al 25%. “Ma a parte questo, c’era un altro ostacolo da superare: tutti ritenevano impensabile un film su Fletcher senza Chevy Chase”, ha specificato Greg Mottola. “Tuttavia, quando abbiamo tagliato il budget, ce lo hanno fatto fare, lasciandoci in pace”.

“L’idea è venuta a Jon Hamm”, ha aggiunto Mottola. “Aveva letto i libri di Fletch quando era adolescente e li adorava. Io amo la letteratura e il film polizieschi ma non so per quale motivo non avevo ancora letto i libri di Mcdonald, anche se avevo sempre sentito dire che erano fantastici e mi era piaciuto il primo film con Chase. Quando Hamm mi ha proposto il progetto, ho fatto però incetta, leggendone cinque o sei: li ho trovati in linea con la mia sensibilità e ho capito quanto fossero diversi al film che avevo visto. E il punto di svolta del nostro progetto era proprio quello: tornare alle atmosfere dei romanzi e allontanarci da quanto già visto: volevamo scongiurare l’effetto nostalgia”.

“Era chiaro che non volevamo fare un’imitazione dei film di Chase”, ha rimarcato Jon Hamm. “Volevamo semmai espanderlo e raccontare l’universo di Fletch con una nuova storia da destinare alle nuove generazioni: è impensabile che millennial e Gen Z non lo conoscano! In più, mi ha dato l’occasione per tornare a lavorare con John Slattery, con cui avevo condiviso la magnifica esperienza della serie tv Mad Men”.

