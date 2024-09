Conclave: Un film mostra cosa succede quando si deve eleggere un nuovo papa

A dicembre nei nostri cinema, il film Conclave ci porta dentro le mura del Vaticano aprendo le porte a ciò che accade quando i cardinali di tutto il mondo si riuniscono per stabilire chi sarà il nuovo capo della Chiesa Cattolica, tra segreti e intrighi.

Arriverà nelle sale italiane il prossimo 19 dicembre grazie a Eagle Pictures il film Conclave, diretto da Edward Berger. Basato sull’omonimo libro di Robert Harris e presentato in anteprima al Toronto Film Festival, Conclave ha un cast di prim’ordine: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati, Brían F. O'Byrne, Carlos Diehz, Merab Ninidze e Thomas Loibl. Con loro anche i nostri Sergio Castellitto e Isabella Rossellini.

Conclave ci porta nel cuore di uno degli eventi più misteriosi e segreti del mondo: l'elezione di un nuovo Papa. Dopo la morte improvvisa dell’amato e compianto Papa, il Cardinale Lawrence (Ralph Fiennes) è incaricato di dirigere questo delicato processo. Una volta che i leader più potenti della Chiesa Cattolica si riuniscono e si chiudono nelle segrete sale del Vaticano, Lawrence si ritrova intrappolato in una rete di intrighi, tradimenti e giochi di potere. Un oscuro segreto viene alla luce, minacciando di scuotere le fondamenta stesse della Chiesa.

A porte chiuse

I candidati agli Oscar Ralph Fiennes e Stanley Tucci guidano il brillante cast corale di Conclave, l'adattamento straordinario che il regista del film Niente di nuovo sul fronte occidentale, Edward Berger, del dramma ad alta tensione di Robert Harris, in cui i cardinali si riuniscono in Vaticano per eleggere un nuovo Papa.

Quando il Papa muore inaspettatamente, cardinali da tutto il mondo si affrettano a raggiungere il Vaticano, dove si isolano immediatamente. I dispositivi digitali vengono messi da parte, le porte chiuse e le finestre serrate mentre si preparano per l'elezione di un nuovo leader, uno che non solo fornirà guida spirituale ai cattolici di tutto il mondo, ma stabilirà anche la linea per il futuro.

Ambientato all'interno delle splendide mura del Vaticano, Conclave immagina un processo segreto che influisce su milioni di persone ma che viene visto da pochi. Il cardinale Lawrence (Fiennes) sovrintende i lavori, presumendo che la gara si riduca a una battaglia tra il cardinale reazionario e apertamente razzista Tedesco (Sergio Castellitto) e il cardinale liberale e progressista Bellini (Tucci). La situazione si complica presto con la diffusione di voci, l'emergere di segreti e atti di sabotaggio.

Adattato da Peter Straughan dal romanzo di Robert Harris e filmato dal direttore della fotografia Stéphane Fontaine, il film Conclave si sviluppa in 72 ore cariche di tensione, rappresentando uno scontro avvincente tra tradizione, politica e fede. Con interpretazioni di supporto straordinarie, in particolare Isabella Rossellini nel ruolo della silenziosa ma formidabile Suor Agnes, il film si concentra sugli aspetti molto umani di una procedura sacra, speculando sul ruolo della religione in un mondo in rapido cambiamento.