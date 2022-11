Con l’aiuto del cielo: La nuova serie tv di Canale 5 tra omicidi e spiritualità

C anale 5 propone la serie tv francese Con l’aiuto del cielo. Una poliziotta e un giovane religioso indagano sui delitti che interessano la loro zona scoprendo che le reciproche differenze sono il loro punto di forza.

Parte il 22 novembre su Canale 5 la serie tv Con l’aiuto del cielo. Protagonisti della storia sono una giovane capitano di polizia per metà araba e per metà ebrea, atea, e un giovane frate che sta per prendere i voti, interpretati da Sabrina Ouazani e Mathieu Spinosi.





La trama della serie tv Con l’aiuto del cielo

La serie tv di Canale 5 Con l’aiuto del cielo comincia quando a Elli Taleb, giovane capitano di polizia del tutto atea, viene affidata un’indagine sulla morte di un monaco, fratello Benoit, dentro un monastero. Al suo fianco, a darle una mano, ci sarà il trentatreenne Clément, che sta per prendere i voti. Rimasto orfano, Clément ha trascorso tutta la sua esistenza nel monastero e non ha conoscenza del mondo moderno, se non attraverso i libri che ha letto e i corsi universitari che ha seguito per corrispondenza. Frate Benoit era colui che lo aveva preso sotto la sua ala protettrice e gli aveva fatto da mentore.

Mentre Clément farà scoprire a Elli i misteri della vita monastica, la giovane poliziotta lo aiuterà ad affrontare il mondo fuori dalle mura del convento e a rimettersi sulle tracce del suo passato. Quella che sembra un’indagine unica, segnerà però l’inizio di una collaborazione che, andando avanti, porterà i due a indagare sulla morte di un capo scout, di una professoressa universitaria e del proprietario di un alloggio lungo il cammino per Santiago. Ogni volta, la ricerca del colpevole non sarà semplice: i nervi e le credenze saranno messi a dura prova e le apparenze completamente ribaltate.

Con l'aiuto del cielo: I due protagonisti 1/2 Sabrina Ouazani. 2/2 Mathieu Spinosi. PREV NEXT

Elli e Clement, due personaggi agli antipodi

Con l’aiuto del cielo, la serie tv di Canale 5, si è rivelata un successo inatteso in Francia, Svizzera e Belgio. Nata come semplice film per la tv, si è trasformata presto in serie evento, di cui al momento sono stati realizzati sei episodi. Gli ultimi due, girati tra giugno e luglio 2022, sono ancora inediti e saranno trasmessi in Francia a gennaio del 2023. Le indagini al centro degli episodi vengono condotte da un duo improbabili di investigatori che scoprono come il loro punto di forza sia propria la diversità sulle questioni di vita.

“Elli è singolare, abbastanza disinvolta e con un carattere forte”, ha commentato l’attrice Sabrina Ouazani. “È una donna intraprendente che sa come muoversi e dove vuole arrivare, anche se è molto impaziente nei confronti della vita. Mi piace il suo incontro con Clément, un personaggio incredibile, molto composto, che vive in un mondo completamente diverso da quello di Elli. La conoscenza sconvolgerà le vite di entrambi”.

I due si ritrovano a indagare insieme su diversi casi di omicidio. Ma non sorprenda la passione del giovane religioso per il crimine: Clément, dopo il primo episodio, decide di rimanere in convento estendendo il suo noviziato ma prendendo una laurea in psicologia criminale. E non spaventi nemmeno il fatto che è un religioso: per lui, le esperienze fuori dal monastero sono una prova del suo forte impegno spirituale.

Più che sulla religione le sceneggiatrici della serie tv di Canale 5 Con l’aiuto del cielo - Marie Deshaires, Catherine Touzet e Josselyn Bossenec - hanno infatti voluto puntare sulla spiritualità. “Le riflessioni di Clement sono giuste e a volte permettono di mettere in discussione i valori di Elli”, hanno dichiarato. “Abbiamo letto molto e ci siamo confrontate sui temi che Clément poteva affrontare. Non volevamo presentare un trattato di filosofia o di teologia ma offrire riflessioni su un mondo che sembra viaggiare a una velocità differente”.

Con l'aiuto del cielo: Le foto della serie tv 1/36 EP 3 « C’ETAIT ECRIT » EP4 « UN SI LONG CHEMIN » 2/36 EP 3 « C’ETAIT ECRIT » EP4 « UN SI LONG CHEMIN » 3/36 4/36 5/36 6/36 7/36 8/36 9/36 © Cécile MELLA / FTV / MOTHER PRODUCTIONS 10/36 11/36 12/36 13/36 © Fabien MALOT - FTV - MOTHER PRODUCTION 14/36 15/36 16/36 17/36 EP 3 « C’ETAIT ECRIT » EP4 « UN SI LONG CHEMIN » 18/36 EP 3 « C’ETAIT ECRIT » EP4 « UN SI LONG CHEMIN » 19/36 EP 3 « C’ETAIT ECRIT » EP4 « UN SI LONG CHEMIN » 20/36 EP 3 « C’ETAIT ECRIT » EP4 « UN SI LONG CHEMIN » 21/36 EP 3 « C’ETAIT ECRIT » EP4 « UN SI LONG CHEMIN » 22/36 EP 3 « C’ETAIT ECRIT » EP4 « UN SI LONG CHEMIN » 23/36 EP 3 « C’ETAIT ECRIT » EP4 « UN SI LONG CHEMIN » 24/36 EP 3 « C’ETAIT ECRIT » EP4 « UN SI LONG CHEMIN » 25/36 EP 3 « C’ETAIT ECRIT » EP4 « UN SI LONG CHEMIN » 26/36 EP 3 « C’ETAIT ECRIT » EP4 « UN SI LONG CHEMIN » 27/36 EP 3 « C’ETAIT ECRIT » EP4 « UN SI LONG CHEMIN » 28/36 EP 3 « C’ETAIT ECRIT » EP4 « UN SI LONG CHEMIN » 29/36 EP 3 « C’ETAIT ECRIT » EP4 « UN SI LONG CHEMIN » 30/36 EP 3 « C’ETAIT ECRIT » EP4 « UN SI LONG CHEMIN » 31/36 EP 3 « C’ETAIT ECRIT » EP4 « UN SI LONG CHEMIN » 32/36 EP 3 « C’ETAIT ECRIT » EP4 « UN SI LONG CHEMIN » 33/36 EP 3 « C’ETAIT ECRIT » EP4 « UN SI LONG CHEMIN » 34/36 EP 3 « C’ETAIT ECRIT » EP4 « UN SI LONG CHEMIN » 35/36 36/36 PREV NEXT