Con Intrattenimento plus hai Sky TV e Netflix insieme. A un prezzo da urlo

T i piacciono serie, show, documentari e film? Non ti perdi una novità quando esce e ami rivedere contenuti evergreen? Abbiamo un'offerta che fa al caso tuo. A un prezzo decisamente interessante!

Passi ore a fare il pieno di serie, show, documentari e film? Sky ha pensato a te, con un'offerta che non è proprio possibile rifiutare: con il pacchetto Intrattenimento plus hai tutte le produzioni Sky Original, le serie TV, gli show per tutta la famiglia, un mondo di documentari e le news di Sky. Ma non solo: potrai accedere a tutti i contenuti e a tutte le funzionalità di Netflix.

Sotto il profilo dei contenuti, i prossimi mesi saranno decisamente interessanti per gli appassionati di serie e programmi di intrattenimento. Su Netflix potrai trovare "Questo Mondo non mi renderà cattivo" di Zerocalcare, in arrivo il prossimo 9 giugno, oltre a serie TV cult come "Stranger Things" e "La Casa di Carta". Su Sky TV occhi puntati su "A casa tutti bene", "X Factor" e "Bruno Barbieri 4 hotel".

Le condizioni economiche e i costi? Dal 26 maggio all'11 giugno potrai sottoscrivere Intrattenimento plus e pagarlo 14,90 euro per 18 mesi. L’offerta include il piano Netflix Base, con visione in HD e su un dispositivo, ma ci sono anche quello Standard, a soli 4 euro in più, con visione in HD su due dispositivi in contemporanea e quello Premium, con visione in 4K HDR, su quattro dispositivi in contemporanea.

Inoltre, Sky ha pensato anche agli appassionati di Cinema e Calcio, con altre due promozioni altrettanto allettanti: Sky TV + Netflix (piano Standard) + Cinema e Paramount+ senza costi aggiuntivi a 19,90 euro per 18 mesi anziché 48 euro al mese e Sky TV + Netflix (piano Base) + Sky Sport a 24,90 euro per 18 mesi anziché 50 euro al mese.

