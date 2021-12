Le migliori commedie romantiche da vedere su Netflix

A nche se siete dei cuori di pietra che non credono più nell'amore, non potete perdere questa carrellata delle migliori commedie romantiche presenti su Netflix che vi faranno commuovere, riflettere ma soprattutto divertire

Le rom-com (o commedie romantiche) possono sembrare tutte uguali: due persone si incontrano per caso, si rincorrono per 90 minuti e alla fine si baciano con una canzone dei Coldplay in sottofondo. Ma oggi abbiamo deciso di far cambiare idea anche ai cuori di ghiaccio, proponendo le cinque migliori commedie romantiche presenti su Netflix.

Non vi troverete davanti alle solite storie melense e prevedibili, ma ad una serie di racconti che vi coinvolgeranno in tutto e per tutto, regalandovi situazioni sorprendenti e romantiche, ma mai troppo stucchevoli. Chiamate un paio di amici o il vostro partner, preparate i popcorn e godetevi queste deliziose rom-com.

L'Amore non va in Vacanza

La regista Nancy Meyers sa come farci battere il cuoricino con le sue storie. Lei conosce gli ingredienti della ricetta per la commedia romantica perfetta: una storia semplice e dei personaggi d’impatto. Se poi quei personaggi vengono interpretati da Kate Winslet, Jack Black, Cameron Diaz e Jude Law allora potete esser certi di trovarvi davanti a un capolavoro.



L’amore non va in Vacanza è una commedia brillante che segue la vita di due donne Amanda (Cameron Diaz) e Iris (Kate Winslet), entrambe disilluse dall’amore. Tramite un sito, decidono di scambiarsi la casa in occasione delle vacanze di Natale e questa bizzarra scelta le porterà a dare una ventata di amore alle loro vite.



Un film perfetto per ogni momento dell'anno, ma in particolare per trascorrere il Natale in modo romantico e divertente.

Torniamo sui banchi delle high school statunitensi per ricordare un po' la nostra adolescenza e i primi amori con The Perfect Date.



La storia ruota attorno a Brooks, un ragazzo che sogna di iscriversi a Yale ma avendo pochi soldi, cerca di guadagnare qualcosa lavorando in un fast food e durante uno dei suoi turni incontra Celia Lieberman (Laura Marano). La ragazza gli propone di fingere di essere il suo fidanzato in cambio di un pagamento. Durante una di queste uscite incontra Shelby (Camila Mendes) alla quale dice di essere un ragazzo benestante. Gli appuntamenti vanno alla grande e quindi Brooks, insieme al suo amico Murph, decide di realizzare l’app “Amico in Affitto” in cui si offre come accompagnatore a pagamento.



Non aspettatevi la solita commedia, perché lo humor cinico di questo film lo rende pungente e molto lontano dai canoni tipici delle rom-com adolescenziali.

L'attore protagonista Noah Centineo va tenuto d'occhio, sia perché è decisamente un bel tipetto sia per il suo talento recitativo. Lo ha già dimostrato in Tutte le volte che ho scritto Ti Amo e lo conferma in The Perfect Date.

La Verità è che non gli piaci Abbastanza

La maggior parte delle commedie romantiche si concludono con un lieto fine, ma La Verità è che non gli piaci Abbastanza è un'eccezione. Si tratta di uno di quei film da vedere almeno una volta nella vita e che cambierà la vostra visione delle relazioni.

Il film ruota attorno ad un concetto molto semplice e schietto: se la persona che ci piace ci ignora… evidentemente non ci vuole. Ci viene mostrata questa dura verità attraverso le disavventure di personaggi che avranno a che fare con telefoni che non squillano mai, appuntamenti finiti male e tradimenti dolorosi. Ma lo sappiamo, serve soffrire un po' per raggiungere la felicità.

Il cast eccezionale composto da Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, Ben Affleck, Bradley Cooper e tanti altri è un altro buon motivo per non perdere questo straordinario film che fa della verità il suo cavallo di battaglia e vi aiuterà a smettere di rincorrere le persone sbagliate.

Non è romantico?

I film con Rebel Wilson hanno sempre una marcia in più, perché affrontano una serie infinita di situazioni bizzarre, con un tono ironico ed esilarante.

Non è romantico parla di Natalie, una donna contraria a qualsiasi forma di romanticismo, incapace di notare i sentimenti che il suo amico Josh (Adam Devine) prova per lei. Dopo aver subito una tentata rapina, Natalie sviene e quando riprende si ritrova a vivere il suo peggior incubo: un mondo melenso e romantico, dove tutti si amano e l'aria profuma di fiori.

Questo è il film perfetto per coloro che hanno sempre detestato le romanticherie, ma che in realtà hanno solo bisogno di esplorare il proprio lato tenero. Una storia imperdibile con un affascinante Liam Hemsworth e con il nostro Lucifer di fiducia Tom Ellis.

Love and Monsters

Sorpresa! Probabilmente vi aspettavate un Notting Hill (che trovate comunque su Netflix), ma invece abbiamo deciso di proporvi Love and Monsters, film del 2020 diretto da Michael Matthews che ha saputo mescolare sapientemente romanticismo e fantascienza.

Joel e Aimee sono due giovani amanti, che si trovano nel mezzo di un'invasione di mostri e insetti giganti, causata da dei missili sparati dal governo per colpire un meteorite in rotta di collisione sulla Terra. I due si separano e Joel si ritrova a vivere in un bunker sotterraneo circondato da coppie (chi non ha mai retto il moccolo almeno una volta?).

Sette anni dopo l'invasione, il ragazzo riesce a contattare Aimee e decide di andare a cercarla, ma il viaggio sarà tutt'altro che semplice.

Se le storie d'amore non vi dispiacciono, ma avete voglia di qualcosa che vi faccia divertire e al tempo stesso vi tenga col fiato sospeso, Love and Monsters è il film perfetto per la vostra serata.