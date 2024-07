A rriva su Netflix la serie tv che adatta la trilogia Come uccidono le brave ragazze della scrittrice Holly Jackson. Protagonista ne è la giovane attrice Emma Myers.

Prepariamoci a risolvere un nuovo mistero legato a un omicidio nella serie tv Come uccidono le brave ragazze, disponibile su Netflix dal 1° agosto. Protagonista delle sei puntate di Come uccidono le brave ragazze è Emma Myers, la giovane attrice che interpreta Enid Sinclair in un’altra serie tv Netflix divenuta oramai cult, Mercoledì, che ha lanciato Jenna Ortega.

In Come uccidono le brave ragazze, Myers dà volto e corpo all’intelligente e determinata Pip Fitz-Amobi, una diciassettenne che indaga sull'omicidio di una studentessa delle superiori avvenuto cinque anni prima. “Sono entusiasta di questa serie e interpretare Pip è stato un sogno”, ha raccontato Myers.

La trama della serie tv

La serie tv Netflix Come uccidono le brave ragazze si svolge cinque anni dopo un omicidio-suicidio che ha sconvolto la città di Little Kilton. La popolare studentessa Andie Bell è stata uccisa dal suo ragazzo, Sal Singh, che poi si è suicidato. Almeno, è ciò che tutti credono, comprese le forze dell'ordine. Caso chiuso per tutti.

Ma Pip Fitz-Amobi (Myers), ora anche lei all'ultimo anno di liceo, vede come il macabro omicidio abbia ancora un impatto sulla sua città natale e pensa che ci sia molto altro ancora da scoprire. Pip inizia così una propria indagine mentre esamina il caso per il suo progetto di fine anno, determinata a risolvere il mistero. Ma se Sal non è stato, significa anche che l'assassino è ancora a piede libero, e Pip stessa potrebbe essere in pericolo.

Accanto a Emma Myers, recita Zain Iqbal, che interpreta il fratello di Sal, Ravi Singh. Il cast include anche Anna Maxwell Martin, Gary Beadle, Mathew Baynton, India Lillie Davies, Rahul Pattni, Henry Ashton, Mitu Panicucci, Orla Hill, Ephraim O.P. Sampson, Carla Woodcock, Yasmin Al-Khudhairi, Jessica Webber, Matthew Khan, Georgia Aaron, Oliver Wickham, Adam Astill, Annabel Mullion, Jude Morgan-Collie, Raiko Gohara, Asha Banks e Yali Topol Margalith.

Una trilogia di successo

La serie tv Netflix Come uccidono le brave ragazze è basata sulla popolare trilogia di romanzi dell'autrice britannica Holly Jackson. Come uccidono le brave ragazze è il primo libro della serie di misteri per giovani adulti, che è diventato un bestseller del New York Times e ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Il debutto di quel romanzo nel 2019 è stato seguito da Brave ragazze, cattivo sangue nel 2020 e Una brava ragazza è una ragazza morta nel 2021, oltre che da prequel su Pip, Kill Joy, pubblicato anch'esso nel 2021.

Jackson, da parte sua, è “entusiasta” che Come uccidono le brave ragazze stia per arrivare su Netflix. “Spero che gli spettatori ameranno scoprire (o riscoprire) tutti i segreti e le bugie della nostra piccola città inglese, Little Kilton”, ha dichiarato. “Gli spettatori possono aspettarsi momenti esilaranti da tutte le azioni adolescenziali, ma anche tutti i colpi di scena mozzafiato che troverebbero nei thriller più oscuri. Cuori spezzati, lacrime, sospiri, svenimenti: preparatevi a tutto ciò!”.

“Che tu abbia letto il libro o meno, Come uccidono le brave ragazze è un'esperienza a tutto tondo. Penso che piacerà davvero alla gente”, ha chiosato Emma Myers.

